«El Rescate atrae a miles de fieles desde hace ya más de un siglo» José María Falgas. José María Falgas. Pregonero del 75º aniversario de los Esclavos del Rescate BOTÍAS SAUS Sábado, 24 febrero 2018, 11:31

Conoce tanto la cofradía de sus anhelos que bien podría recorrer toda la carrera que cada Martes Santo llena de fervor la ciudad con los ojos cerrados. Eso, sin contar las espléndidas fotografías con las que, desde hace ya muchos años, inmortaliza el desfile. Igual que en todas y cada una de las procesiones murcianas. Se trata de José María Falgas, nombrado por la Asociación de Esclavos del Rescate y María Santísima de la Esperanza pregonero del 75º aniversario de la fundación de esta entidad pasionaria murciana. El acto se celebrará esta tarde, a las 20 horas, en la iglesia de San Juan Bautista, y contará con la actuación de la banda del maestro Cebrián.

-¿Qué sintió al ser elegido pregonero del 75º aniversario?

-Tal sorpresa que no pude articular ni una palabra. Fue durante una junta directiva. El hermano mayor, al referirse a los actos del 75º aniversario, comentó que habría un pregón. Me miró, dijo mi nombre y me preguntó si aceptaba. Ya puede imaginar que la emoción me embargó de lágrimas.

-¿Qué ha aportado la institución a la Semana Santa murciana?

-Creo que mucho. Todo ello gracias a un grupo de devotos del Rescate y de la Virgen de la Esperanza que se decidieron entre 1941 y 1949 a salir en procesión cada Martes Santo para celebrar un mayor culto popular hacia las imágenes.

-¿Por qué cree que el besapié es tan concurrido?

-Porque la fe mueve montañas. Prueba de ello es el enorme fervor que desde hace más de un siglo arrastra a miles de personas, cada primer viernes de marzo, ante la talla de Nuestro Padre Jesús o Cristo del Rescate, al que llaman 'El de las manos atadas' y el 'Señor de Murcia'.

-¿Qué le falta y qué le sobra a la Semana Mayor de nuestra ciudad?

-Creo que le falta una mayor implicación de muchísimos cofrades que pasan olímpicamente de los actos previos a la Semana Grande. Solo piensan en ponerse la túnica el día de la procesión. Y sobrarle, quizá el crecimiento de tronos en cofradías de gran calado que ya sacan más de diez pasos. Aunque es de valorar el empeño que ponen en ello cada uno de sus responsables.

-Aparte del Rescate, ¿cuál es su procesión preferida?

-La de Viernes Santo de los Salzillos, principalmente, sin olvidarme de la del Resucitado, en la que vengo saliendo desde los cinco años. Siempre fue esta la de mi familia. Soy un enamorado de la Semana Santa y la vivo todo el año.

-¿Dónde aconseja ver el desfile de Martes Santo?

-En todo su recorrido. Destaco las salidas del templo y el paso por el Arco de San Juan. También la recogida en la plaza de San Juan, donde se celebra el encuentro de Madre e Hijo frente a frente, ante cientos de personas en silencio y en oración que escuchan los himnos del Cristo y la Virgen. Es un momento espléndido y mágico que todo murciano debería conocer.