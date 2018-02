Rescatan de la nieve en Nerpio a tres jóvenes que entraron sin cadenas a una finca forestal El equipo de Protección Civil, Jesús A. Sánchez, José García y Jesús López, que rescató a los tres jóvenes en la madrugada del domingo. / P. Civil En lo que va de invierno, Protección Civil ya ha tenido que liberar en Moratalla a 25 personas durante las cinco nevadas JORGE G. BADÍA MURCIA Lunes, 12 febrero 2018, 08:00

Se metieron con un turismo sin cadenas en las ruedas por un camino nevado de una finca forestal que conecta Cañada de la Cruz con Nerpio y el resultado de la expedición fue el esperable: su Volkswagen Passat se quedó atrapado en una zona donde el espesor de la capa de nieve era de medio metro. «Fue una imprudencia de críos de 5 años», se lamentaba ayer José García Navarrete, uno de los tres miembros de Protección Civil de Moratalla que intervino en el rescate de dos chicos y una chica, de nacionalidad rumana, residentes en Caravaca de la Cruz.

«Nos dijeron que iban a ver la nieve, pero ignoraron el peligro». Cuando la noche ya había caído y los tres jóvenes vieron que la temperatura empezaba a descender por debajo de los dos grados bajo cero y que nadie pasaba por la zona, a las 21.44 horas del sábado, decidieron alertar al 112 de que se encontraban «bloqueados por la nieve y no podían avanzar, ni retroceder». El rescate que realizaron José García y sus dos compañeros, Jesús López Moreno y Jesús Alberto Sánchez Navarro, no fue nada fácil, porque los jóvenes no pudieron precisar el punto exacto en el que se encontraban por los problemas de cobertura telefónica.

«Gracias al GPS del Cecop y a las huellas que habían dejado las rodaduras del coche, pudimos guiarnos hasta ellos», relataba José. Uno de los miembros de este equipo de emergencias coordinó el dispositivo por radio y los otros dos se fueron en el todoterreno. «Nosotros también estuvimos a punto de quedarnos allí atrapados». Era tal el espesor de la nieve y de la capa de hielo que había en la zona, que el vehículo de Protección Civil, equipado con pala y dispersador de sal, no pudo llegar al paraje conocido como el Collado del Molino hasta las 23.30 horas. «No entiendo cómo pudieron llegar hasta ese camino sin cadenas, había entre 40 y 50 centímetros de nieve».

El manto blanco era tan alto que no podían ni abrir la puerta del turismo. «Debían llevar seis horas atrapados en la nieve». Después de cavar un buen rato, lograron sacar a los tres chicos rumanos del Passat y, acto seguido, les dieron palas para que les ayudasen a abrir camino. «Tuvimos que abandonar allí el coche y llevar a los jóvenes en el todoterreno». El rescate concluyó con éxito a las 2.30 de la madrugada del domingo. «Por la zona en la que quedaron atrapados no había pasado nadie desde que se produjo la primera nevada».

En lo que va de invierno, Moratalla ha vivido ya cinco episodios de nieve y Protección Civil lleva rescatadas a 25 personas. Precisamente, uno de los días más complicados fue el domingo 28 de enero, cuando tuvieron que liberar a ocho familias de Murcia y Cartagena, que quedaron atrapadas en dos casas rurales del Rincón de los Huertos. Ese día también auxiliaron a un vecino del Cortijo de Las Nogueras, que debía ir a diálisis al Hospital de Caravaca.

El alcalde, Jesús Amo, subrayó ayer que, «este año, Protección Civil está trabajando muy bien» y volvió a recordar al Gobierno regional y al Ministerio de Fomento «la escasez de medios» que sufre el municipio, a pesar de que es un término muy disperso, con pedanías en zonas altas y episodios de nevadas frecuentes. «Se lo están currando con un solo coche y una palica».