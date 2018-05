Renfe renovará la flota de Cercanías con 19 trenes eléctricos a partir de 2021 Díez de Revenga, Francisco Bernabé y Juan Alfaro, ayer, en la Delegación del Gobierno. / V. vicÉns / AGM El presidente de la operadora asegura que el AVE no perjudicará al ferrocarril convencional, que utilizará el trazado de la alta velocidad MANUEL BUITRAGO Miércoles, 30 mayo 2018, 03:36

En la víspera de la manifestación convocada para esta tarde por los sindicatos, el presidente de Renfe, Juan Alfaro, se desplazó ayer a Murcia para asegurar que los servicios de los trenes de Cercanías y de media distancia «no sufrirán ningún cambio» con la próxima llegada del AVE. Al contrario, señaló que habrá nuevos servicios. Avanzó que Renfe renovará la flota con 19 trenes, que ya tiene «preparados», para las líneas de Cercanías de Murcia con Alicante y con Lorca. Entrarán en funcionamiento una vez que las vías estén electrificadas y con ancho internacional, probablemente a partir del año 2021, aunque podría ser antes en el caso de Alicante, que es el tramo que más viajeros mueve, con 2,3 millones al año. La fecha dependerá de lo que tarde Adif en terminar la infraestructura y de la disponibilidad de los nuevos trenes.

La visita de Juan Alfaro a Murcia, acompañado por el director general de Renfe, Francisco Minayo, y parte de su 'staff', tuvo como finalidad tranquilizar a la población y contrarrestar las noticias lanzadas por los sindicatos sobre los Cercanías, que a su juicio no se corresponden con la realidad. Reconoció que en el último año se han producido incidencias en el servicio, pero recalcó que «las mejoras a corto y medio plazo son imparables en la Región de Murcia». Indicó que la vía de alta velocidad «ya está aquí», y que los murcianos «la pueden ver y tocar», lo cual permitirá renovar toda la flota casi de forma paralela a la culminación de la infraestructura.

«No entendemos la protesta»

Junto con el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, y el director regional de Transportes, José Ramón Díez de Revenga, el presidente de Renfe subrayó que el servicio convencional «está garantizado antes, durante y después» de la llegada del AVE. «No entendemos la protesta», dijo, convocada por los comités de empresa de Renfe Operadora y de Adif, porque a su juicio en estos momentos se está llevando a cabo «una inversión histórica» para modernizar las infraestructuras ferroviarias de la Región.

Mientras llega el momento de renovar la flota, Renfe invertirá este año 7,6 millones de euros en adecuar los automotores diésel actuales, con mucho años a sus espaldas, como se viene publicando. El presidente de Renfe detalló que esta puesta a punto modificará el interior de los vagones, cambiando los asientos, suelos y paneles. Este verano entrará en servicio el primero de estos trenes «completamente reformado, lo cual aumentará su fiabilidad técnica y el confort para los pasajeros».

Transbordos en Albatera

La compra de los nuevos trenes para toda España se hará a final de año, para disponer de ellos a partir de 2021. En la línea Murcia-Alicante, el servicio estará condicionado por la ejecución de la plataforma de alta velocidad. En principio, habrá un transbordo de pasajeros en la estación de San Isidro-Albatera: el trayecto en dirección a Elche, Torrellano y Alicante se hará con trenes diésel; y el recorrido en dirección a Murcia con material eléctrico, una vez que la vía esté preparada. Juan Alfaro señaló que, a priori, no habrá aumentos sustanciales de tiempo con los transbordos.

Una vez que la línea esté totalmente electrificada -desde San Isidro hasta Alicante- se eliminará dicho transbordo. No hay fechas para acometer esta obra, pero no se descarta que «coincida todo a la vez», apuntó el presidente de Renfe. Alfaro precisó que los 19 trenes que sustituirán a la flota actual de Cercanías contarán con ancho internacional, estarán electrificados a 25.000 voltios, serán más rápidos y plenamente accesibles, con conexión wifi y «respetuosos con el medio ambiente». No se descarta en el futuro otros servicios entre Murcia y Alicante.

El responsable de Renfe también avanzó que han empezado a sustituir los seis trenes que cubren el servicio de media distancia entre Murcia y Cartagena, que relevan a los llamados 'tamagochi'. El nuevo material alcanza los 160 kilómetros por hora y tiene una capacidad de 180 viajeros, el triple que los actuales.

Alfaro reconoció el malestar que pueden generar los retrasos y admitió que Renfe debe seguir «mejorando la puntualidad». Bajó el año pasado al 89,6%, pero que se ha producido una mejora significativa en este ejercicio, hasta el 93,3%.