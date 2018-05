Renfe insiste: «La llegada del AVE no va a suponer ningún cambio en el servicio de Cercanías» Imagen del encuentro. / V. Vicéns / AGM La operadora asegura que tiene preparados 19 nuevos trenes para la línea a Alicante, que entrarán en funcionamiento a partir de 2021, y reconoce que con la llegada de la Alta Velocidad podría tener que realizarse un transbordo en San Isidro EP Murcia Martes, 29 mayo 2018, 16:17

Renfe ha asegurado que la llegada del AVE a la Región no va a suponer «absolutamente ningún cambio» en el servicio de Cercanías en la Comunidad de Murcia, cuya prestación está «garantizada» y cuya flota se renovará una vez que Alicante y Murcia estén unidas por Alta Velocidad mediante una vía electrificada y de ancho internacional.

En ese momento, Renfe tendrá preparados 19 nuevos trenes de Cercanías adaptados a las nuevas características de la infraestructura en cuanto al ancho internacional y electrificación que sustituirán a los 15 que actualmente prestan servicio en la Región. En concreto, prevé que este nuevo material móvil estaría en funcionamiento a partir de 2021 y 2022.

Así lo ha hecho saber este martes el presidente de Renfe, Juan Alfaro, en una rueda de prensa en la que compareció acompañado por el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, en la que ratificó que, al día siguiente a la llegada del AVE a Murcia, «los servicios de Cercanías serán absolutamente iguales que el día anterior». En este sentido, Alfaro quiso tranquilizar a la población y desmentir las informaciones que apuntaban a que la llegada del AVE iba a alterar el servicio de Cercanías.

No obstante, reconoció que las características de la infraestructura va a permitir «nuevos servicios». Alfaro no dio plazos en cuanto a la electrificación de la vía, porque se trata de obras que dependen de Adif. No obstante, los trenes sí dependen de Renfe, y su renovación está incluida en el nuevo plan de material de la empresa, y que afecta en toda España a los trenes que prestan obligaciones de servicio público.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentará este plan a lo largo de las próximas semanas y Renfe espera licitarlo antes de que finalice el 2018. «Las primeras unidades estarían en vía entre el año 2021 y 2022, en función del proceso de fabricación», señaló el presidente de Renfe, que espera que la renovación de la infraestructura transcurra de forma paralela.

Alfaro señaló que los 19 nuevos trenes que sustituirán a la flota actual de Cercanías del núcleo Alicante-Murcia contarán con ancho internacional, estarán electrificados a 25.000 voltios, serán «plenamente accesibles», con conexión wifi y «serán respetuosos con el Medio Ambiente». Asimismo, serán más rápidos y disminuirán el tiempo de circulación.

Y es que los 15 trenes de la modalidad '592' que están prestando actualmente servicio están llegando al final de su vida útil, según Alfaro, quien señaló que, hasta que se renueve la flota se va a llevar a cabo un plan para «poner a punto» el material existente con una inversión de 7,6 millones de euros en reparaciones.

El presidente de Renfe señaló que esta puesta a punto va a implicar la modificación del interiorismo, cambiando la totalidad de los asientos, los suelos y los paramentos verticales. De hecho, ha avanzado que antes del verano de 2018 entrará en servicio el primero de estos trenes «completamente reformado», aumentando su «fiabilidad» técnica y su confort para el pasajero.

Posible transbordo en Alicante

En función de los plazos de ejecución de la nueva infraestructura entre Alicante y Murcia y su evolución, Alfaro reconoció que podría existir un trasbordo para Cercanías en San Isidro (Alicante), pero ha garantizado que «eso no significa en absoluto que el servicio de Cercanías se interrumpa o desaparezca».

Desde Murcia a Alicante se llegaría con tracción eléctrica, ahorrando «algo de tiempo» y, a partir de ahí, los pasajeros harían trasbordo y cogerían un tren diesel en San Isidro. «No habría incrementos sustanciales en el tiempo de viaje, a priori», destacó.

Renovación de la línea Murcia-Cartagena

Alfaro también avanzó que la media docena de trenes de media distancia que actualmente prestan servicio en la línea Murcia-Cartagena ya se han comenzado a sustituir por otros nuevos y la renovación se completará a lo largo de 2018.

En concreto, los trenes que están actualmente servicio, de la modalidad '596' y que se denominan coloquialmente 'tamagochis', están siendo sustituidos por los de la modalidad '594' que tienen una mayor velocidad y capacidad de pasajeros. El proceso deberá acompasarse hasta que se adapten los talleres y los propios maquinistas.

Alfaro ha precisado que los 'tamagochis' cuentan con una velocidad de 120 kilómetros por hora y una capacidad para 60 pasajeros, mientras que los nuevos trenes cuentan con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y triplican la capacidad de los anteriores.

«Sorprendido» por la manifestación de este miércoles

El delegado del Gobierno, por su parte, analizó la visita que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, realizó este martes al inicio de las obras del penúltimo tramo de la autovía del Altiplano, que supondrá una reducción de coste y tiempo para los usuarios, en especial para los vehículos pesados, que son más del 40% del tráfico total. Destacó que los anuncios que realizó con ocasión de la visita son «verdaderamente históricos».

Y es que «estamos hablando que entre los meses de junio y de julio van a ser casi 2.000 millones de euros» los que se «van a poner encima de la mesa con anuncios en el BOE para la mejora de las infraestructuras de comunicación de la Región, lo que representa »lo nunca visto en la historia de la Comunidad«.

En materia de carreteras, estos anuncios incluirán los arcos Norte y Noroeste de Murcia junto al tercer carril de Crevillente hasta Alhama de Murcia y, en materia ferroviaria, los anuncios de licitación del soterramiento de la estación del Carmen y del tramo entre Barriomar y Nonduermas, así como las licitaciones del Corredor del AVE entre Murcia y Lorca, así como su prolongación hasta Almería.

«Creo que merece la pena destacarlo, porque estamos ante un anuncio sin precedentes en los 40 años de democracia y que, desde luego, va a suponer un salto verdaderamente extraordinario en la mejora de las infraestructuras de transporte», según Bernabé, quien señaló que esta inversión es «compromiso del presidente Mariano Rajoy con esta tierra».

En este sentido, Alfaro consideró «legítimo» el derecho a protestar de los sindicatos de Renfe y Adif, que han convocado una manifestación este miércoles en Murcia para criticar el estado del servicio de Cercanías en la Región. No obstante, advirtió que le «sorprende» esta movilización en el contexto actual, en el que se está acometiendo una «inversión histórica» en materia ferroviaria en la Región de Murcia, y que «es una realidad que los murcianos están viendo y tocando».

«No entiendo la manifestación porque Murcia está viviendo un momento histórico en el que el compromiso en la inversión de infraestructuras y de material rodante para ampliar estos servicios es el máximo que ha existido en toda la historia», señaló Alfaro.

No obstante, Alfaro reconoció el malestar que pueden generar los retrasos en los trenes y ha admitido que Renfe debe seguir «mejorando la puntualidad». Señaló que, en 2017, unos 940.000 viajeros usaron los servicios comerciales y de media distancia en la Región de Murcia, y casi 3,5 millones de personas usaron los servicios de Cercanías del núcleo Murcia-Alicante.

Así, admitió que, en 2017, la puntualidad se situó en el 89,6 por ciento, inferior a la de años precedentes. «El compromiso de Renfe es tratar de recuperar la puntualidad que el servicio ha estado ofreciendo habitualmente en la Región», según Alfaro. De hecho, señaló que la puntualidad acumulada entre enero y abril de 2018 alcanza el 93,3 por ciento, lo que representa un «incremento significativo».