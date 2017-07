Los regantes reclaman que se construyan más acueductos para traer 500 hm3 al año Lucas Jiménez explica el estudio trasvasista junto a los miembros de la Junta de Gobierno. / Edu Botella Presentan un estudio al Ministerio con nuevas conexiones del Tajo, Duero o Ebro y advierten de que la riqueza del Sureste «está en riesgo» MANUEL BUITRAGO Martes, 25 julio 2017, 08:11

«La riqueza socioeconómica generada por la llamada huerta de Europa está en peligro. El acueducto Tajo-Segura atraviesa la peor crisis de agua de su historia»». Este es el punto de partida del SOS lanzada ayer por el presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, para reclamar la construcción de nuevos acueductos que suministren 500 hectómetros cúbicos anuales a la cuenca del Segura, aparte de las aportaciones que la cabecera del Tajo. Entregarán hoy al Ministerio de Agricultura un estudio técnico con varias propuestas para atajar de forma definitiva el déficit de la Región de Murcia, Alicante y Almería, que pasa necesariamente por nuevas aportaciones externas, precisó Lucas.

Las propuestas son las ya conocidas, y se basan en cinco alternativas para derivar caudales en los cursos medios del Tajo y Duero, así como en la desembocadura del Ebro. Jiménez indicó que quieren cooperar con la Administración en la búsqueda de soluciones y confía en que el Ministerio tenga en cuenta este estudio, aunque no se pronuncia sobre la mejor alternativa trasvasista. A su juicio, la solución final y definitiva requerirá diversas actuaciones con un 'mix' de recursos, aunque dejó claro que los trasvases deben tener el mayor protagonismo.

306 hectómetros cúbicos almacenan Entrepeñas y Buendía, el 12,5% de la capacidad total. Bajará más. 400 hectómetros será la línea roja a partir de enero. Tendría que llover mucho para que hubiera excedentes. 262 hectómetros tiene la cuenca del Segura en su totalidad, 100 menos que hace un año. 5.090 hectómetros almacena el conjunto de la cuenca del Tajo, que se encuentra al 46,3% de capacidad. Insuficiencia La cuenca del Segura no tiene capacidad para aportar agua suficiente para los regadíos y los abastecimientos. Conexiones Las desaladoras deben conectarse con los embalses de regulación del Postrasvase, con La Pedrera y Algeciras. Ahorro Ni la mejora de la eficiencia de los regadíos ni el agua de laminación de las riadas pueden ayudar mínimamente. Pozos Hay que mantener las extracciones, aunque el volumen no excedería de los 70 hectómetros. Existe sobreexplotación. Compras Las cesiones de derechos internas no aportan un volumen significativo. Trasvases Existe viabilidad técnica, ambiental y económica para trasvasar agua desde cualquiera de las grandes cuencas peninsulares. Compras La Administración debe clarificar y regular los contratos de cesiones de derechos entre usuarios de cuencas diferentes. Déficit En un contexto más amplio hay que solucionar definitivamente el déficit del Sureste español. El volumen objetivo que se debe conseguir es del orden de 500 hectómetros anuales. Deben solucionarse todas las zonas deficitarias, y no solo las vinculadas al Trasvase Tajo-Segura. Normativa Algunas opciones requieren cambios legales e institucionales para su desarrollo.

Menos producción hortícola

Como punto de partida, el presidente del Scrats recuerda que existe «una disminución muy apreciable de recursos en la cabecera del Tajo» desde el año 1980, por lo que el desembalse medio para los regadíos ha sido de 200 hectómetros anuales, frente a las previsiones iniciales de 400. En este sentido, se precisarían 200 hectómetros adicionales para evitar las consecuencias actuales, que resumió con tres datos: una sobreexplotación de los acuíferos que no es sostenible en el tiempo; y la reducción de los ciclos estacionales de producción hortícolas, con una menor rotación en amplias zonas del Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena y Almería. En algunas variedades, como la alcachofa, solo hay un ciclo, frente a los dos habituales. A esto se une una merma considerable de las dotaciones para los cultivos leñosos.

El estudio concluye que la cuenca del Segura no tiene capacidad por sí sola para resolver el problema estructural del territorio, ni siquiera con todas las desaladoras, por lo que hay que contar con actuaciones en otras demarcaciones. El Scrats, que reunió ayer tarde a su junta directiva, considera que el Ministerio es el que debe apostar por la opción más idónea buscando el consenso entre todos los actores implicados. El objetivo es conseguir 500 hectómetros adicionales a largo plazo, y acometer otras medidas de inmediato para sortear la grave sequía.

Los regantes del Trasvase quieren contar con toda el agua desalada disponible. En este sentido, han solicitado a Acuamed que les asigne los volúmenes no comprometidos en las plantas de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, advirtiendo de que no van a ser suficientes. «En cualquier caso, no deberían asignarse a nuevas demandas», señalan.

Consideran «imprescindible el apoyo social y político de nuestra Región, que deseamos que se alcance con el Pacto Regional del Agua». Con este objetivo harán llegar sus propuestas a los grupos parlamentarios para que las incorporen al debate; y esperan que el Ministerio «lidere activamente las puesta en marcha de las soluciones que estime mejores».

Mirando a las nubes

Además de los usuarios del Trasvase, la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia y la Junta Central de Regantes Usuarios del Segura han pedido que se les tenga en cuenta en el desarrollo y tramitación de ese pacto regional «como principales implicados». El consejero de Agricultura, Agua, Francisco Jódar, aseguró que escucharán a los regantes y agricultores, y se mostró de acuerdo con cada una de sus propuestas.

Lucas Jiménez coincidió con Francisco Cabezas en que el acueducto atraviesa la peor situación desde que se puso en funcionamiento. Teme que no reciban caudales hasta el año que viene. «Dependerá de lo que llueva en otoño», apostilló.