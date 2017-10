Los regantes encienden la mecha con 5.000 voces reclamando agua Miles de productores de Almería, Murcia y Alicante se concentraron ayer en Villaricos, junto a la desaladora del Bajo Almanzora. / LV Los productores de Murcia, Almería y Alicante realizan la primera gran protesta junto a una desaladora cinco años inutilizada MANUEL BUITRAGO Martes, 17 octubre 2017, 03:01

La mecha de las movilizaciones por la falta de agua que sufre el sector hortofrutícola del Sureste se encendió ayer en Villaricos, una zona agrícola común entre Almería y Murcia, con la concentración de varios miles de regantes y productores de ambas provincias que se agarran a la única opción que les queda en este momento: la desalación. Exigieron al Ministerio que repare con urgencia la desaladora del Bajo Almanzora que quedó inutilizada en las inundaciones del año 2012. «Dependemos en un 70% de los trasvases del Tajo y del Negratín. Ambos están cerrados y tenemos un desastre a la vista», resumió ayer a 'La Verdad' el presidente de Aguas del Almanzora, Javier Serrano.

Los regantes de Almería, Murcia y Alicante hicieron piña por la confluencia de intereses. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), avisó de que «empiezan las movilizaciones» en el sector, y que este es el primer aldabonazo, que reunió a más de 5.000 afectados, según los organizadores. En la junta general extraordinaria del Scrats se propuso la semana pasada pasar a la acción. Jiménez va a reunirse con todas las comunidades de regantes del Trasvase y con los alcaldes para pulsar el ambiente y ver qué opinan «los compañeros de viaje», en referencia a los componentes de la Mesa del Agua.

Representantes de Proexport y de las comunidades de regantes de Águilas, Puerto Lumbreras, Lorca, Cartagena y la Vega Baja alicantina se manifestaron en Villaricos junto con directivos del Scrats, entidad que integra a productores del Valle del Almanzora.

La situación explotó ayer en una zona agrícola de más de 24.000 hectáreas. En la concentración, convocada por la Mesa del Agua de Almería, los regantes lanzaron duras críticas a los políticos de la zona y al Ministerio de Agricultura por no haber sido capaces de reparar la desaladora del Bajo Almanzora, propiedad de Acuamed, con una capacidad de 15 hectómetros anuales. Javier Serrano apuntó que están pendiente de una cesión de derechos de 5 hectómetros, un volumen que no resuelve el problema ni la desesperación de los regantes. La mayoría de comunidades se ha quedado sin agua y no hay perspectivas de que los acueductos del Tajo y del Negratín se abran en los próximos meses a menos que llueva de forma copiosa y se recuperen los embalses, sobre todo en lo que atañe al Sistema de Entrepeñas y Buendía.

Enfado con los políticos

Lucas Jiménez, acompañado por los vicepresidentes del Scrats José Antonio Andújar, de Alicante, y Antonio Rubio, de Almería, manifestó que «la peor sequía es la sequía de las ideas y de las infraestructuras». Reivindicó «agua para Almería, de donde sea, cuanto antes y a un precio justo». «Aquí no han fallado ni el empresariado ni los trabajadores, sino los políticos», recalcó. Andújar, que es también presidente de la Junta General de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, aseguró que en España «se están tirando entre 45.000 y 55.000 hectómetros de agua», informa Efe.

Durante su intervención, el portavoz de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández, instó a las fuerzas políticas para que inicien urgentemente el diálogo y defiendan ante el Gobierno y la Junta de Andalucía la necesidad de recursos hídricos. «Desde mañana tienen que exigir una solución urgente a la falta de agua en el Almanzora, y si no lo consiguen es mejor que dejen de representar a esta provincia y se marchen a su casa», añadió el presidente de la Junta Central de Usuarios del Almanzora, Fernando Rubio. La Mesa del Agua defendió la necesidad de establecer con urgencia un 'mix hídrico' que combine los recursos procedentes de trasvases, desalación y reutilización. «Basta ya de políticos que nos cuestan un millón de euros al año y que no atienden los problemas del agua», añadió.

Javier Serrano recordó en su intervención la necesidad de construir una nueva desaladora en la comarca para generar 30 hectómetros, para lo cual esperan ayuda de la Junta de Andalucía. La zona del Almanzora ha perdido 78 hectómetros por la suspensión de los dos trasvases.