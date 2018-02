Los regantes consideran «una grosería» que los traten de «miopes» El presidente del Sindicato del Trasvase tacha de «insulto» las palabras del senador Pérez, y cree que sus excusas «son ridículas» MANUEL BUITRAGO Miércoles, 7 febrero 2018, 21:20

Las palabras del senador popular Pedro José Pérez, que declaró a 'La Verdad' que los regantes "no deben ser miopes" exigiendo el fin del 'tasazo', porque hay otras medidas de la ley de la sequía que les benefician, causó ayer malestar en el Sindicato de Regantes del Trasvase. Su presidente, Lucas Jiménez, consideró esta palabras como "un insulto al sector". "Es una grosería absoluta, y más en los momentos de dificultad que atravesamos", añadió..

A su juicio, el senador "muestra un desconocimiento absoluto de la materia". "Como sucedió con sus compañeros del Congreso, incurre en la niñería de no ir a clase para no hacer el examen. La excusa que ha dado, diciendo que estaba fuera de la Comisión hablando por teléfono justo cuando se votaba, es totalmente ridícula. Tenía que dar la cara por su Región y por los ciudadanos a los que dice que representa; y la mejor manera de hacerlo era a votar a favor de esa enmienda. Lo que están haciendo estos parlamentarios es recibir órdenes y cumplirlas".

La consejera y portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, manifestó que el Gobierno de López Miras "no está de acuerdo con que se cobre una cantidad de dinero a los agricultores de la Región mientras no reciban agua", pero tampoco con la enmienda presentada por Ciudadanos, que tachó de "demagógica", y que además "es ilegal". En rueda de prensa, recordó que "el presidente ya ha manifestado, en más de una ocasión, que si dependiera de él, no votaría a favor de que se aplique esa tasa a nuestros agricultores". Dicho esto, sostuvo que el senador Pedro José Pérez "está en la misma línea que el gobierno".