La reforma penal de los delitos de tráfico deja más de 41.000 condenados en una década

La aprobación, en diciembre de 2007, de la reforma del Código Penal que concretaba los delitos de tráfico supuso un revulsivo en la lucha por atajar las muertes en carretera. De acuerdo a los datos facilitados por la Fiscalía y el Instituto Nacional de Estadística (INE), este cambio normativo, que ya forma parte del día a día, ha dejado en su primera década de andadura más de 661.000 condenados por delitos contra la seguridad vial, más de 41.000 de ellos en la Región de Murcia. Una lucha judicial que durante años fue acompañada de un progresivo descenso de la siniestralidad que, en los dos últimos años, sin embargo, se ha visto bruscamente interrumpido.

La reforma criminalizó actuaciones que hasta la fecha solo se consideraban infracciones administrativas -como superar la velocidad permitida en 60 kilómetros por hora en vías urbanas y 80 kilómetros por hora en vías interurbanas-. También fijó un umbral del delito en el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol, esto es, 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El establecimiento de estos límites concretos de velocidad y tasa de alcohol se justificó, según estableció el Poder Judicial en su informe sobre la reforma, en proporcionar criterios válidos para todos los jueces, al tratarse de uno de los delitos con interpretaciones más dispares.

Los datos 90% de los infractores reconocen su culpabilidad y se conforman con la pena impuesta. 3% de los condenados son reincidentes, y de cada tres condenas en España una lo es por delitos viales.

La reforma penal que introdujo los delitos de tráfico supuso una nueva carga de trabajo para unos tribunales ya saturados. Cada año, los magistrados españoles juzgan miles de conductas inadecuadas al volante. No en vano, una de cada tres personas que se sientan en el banquillo lo hace por delitos de tráfico. Son casos como el de María -nombre ficticio- que fue recientemente condenada a una multa de 1.620 euros y a la pérdida de su permiso de conducir. La Policía Local de Murcia sometió a esta mujer a una prueba de alcoholemia después de que perdiera el control de su coche en una calle de la pedanía de Beniaján. El resultado, 1,7 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, sextuplicaba la tasa máxima permitida al volante -0,25-.

Los tribunales suman más carga de trabajo: una de cada tres personas que se sientan en el banquillo lo hace por delitos de tráfico

Los automovilistas de la AEA dudan del «carácter reeducador o preventivo del Código para reducir los accidentes»

En 2016, de acuerdo a los datos facilitados por la Fiscalía, 3.146 automovilistas fueron condenados en la Región. Tal y como pone de relieve el informe 'Delitos y Criminalidad Vial en España', elaborado por la Fundación Línea Directa, de acuerdo a esos datos, Murcia se encuentra entre las regiones con una mayor tasa de condenas por habitante: más del 1,5% del censo de conductores. Solo la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Madrid y Galicia comparten el dudoso honor de liderar esta lista.

Los riesgos del alcohol

El grueso de las más de 3.000 penas impuestas en Murcia en 2016 se debieron a la circulación tras haber tomado alcohol y drogas (2.018 condenas), y a ponerse al volante sin tener permiso o tras haberlo perdido (1.001). El estudio de la Fundación Línea Directa apunta a Murcia como la comunidad en la que más se registra proporcionalmente el delito de conducción sin carné.

El año pasado, de acuerdo a los datos que el fiscal especial de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, avanzó en Murcia hace unos días, 3.145 conductores fueron condenados en la Región por delitos de tráfico. Vargas, quien compareció ante la prensa acompañado por el fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, y el fiscal delegado de Seguridad Vial, Pablo Alfonso Lanzarote, añadió que de esas condenas la mitad se impusieron por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, un 25% por conducción temeraria y otro tanto por ser sorprendidos al volante y carecer del permiso de conducir.

Las cifras de condenados por delitos de tráfico de los últimos años, pese a ser aún muy elevada, están a años luz de los más de 5.200 penados que se registraron en la comunidad en 2008 y 2009, cuando la reforma de la norma echaba a andar. Progresivamente el número de automovilistas que se las ven con la justicia se ha ido reduciendo. Además, tal y como remarcó el fiscal especial de Seguridad Vial, en esta década la Región no ha registrado una elevada tasa de reincidencia, apenas de un 3%.

El presidente del colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldos, descarta, no obstante, que la reforma haya supuesto una evolución favorable en la batalla de la seguridad vial. «El Código Penal es el último reducto que hay que utilizar», recalca. «No creemos en el carácter reeducador o preventivo del Código para reducir los accidentes». Uno de los pocos méritos que el presidente de AEA reconoce a la reforma es «la simplificación de la labor de la Guardia Civil», cuyos agentes ya no se ven obligados a comparecer en los juicios como prueba testifical. Arnaldos insiste, no obstante, en que «la tasa delictiva es aún muy alta» y en la necesidad de buscar soluciones en otro tipo de medidas a la de nuevo creciente siniestralidad vial.

A lo largo de su intervención en Murcia, Vargas remarcó que, cuando se cumple una década desde que se aplicara la nueva regulación sobre este tipo de delitos e infracciones, el número de fallecidos en las carreteras ha disminuido de forma considerable. De hecho, de 3.800 fallecidos al año se ha pasado a unos 1.800.

En Murcia, de acuerdo a los datos facilitados por la jefatura provincial de Tráfico, el pasado año 70 personas se dejaron la vida en la carretera, frente a las 117 de antes de iniciarse esta reforma. Una mejoría que el representante del Ministerio Público achacó, además, al impulso a la coordinación entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la mejor conservación de la red de carreteras o la mejora en las señalizaciones.