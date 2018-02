Orihuela saca pecho de la promoción de 225 docentes en su mandato El rector repasa sus mayores éxitos para evitar «que los candidatos a rector digan ahora que van a hacer algo que ya hice yo» F. CARRERES MURCIA Martes, 13 febrero 2018, 07:55

José Orihuela quiso ayer dejar por escrito los logros de sus cuatro años de gestión al frente del Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU), cuando resta menos de un mes para que se celebren elecciones. Arropado por buena parte de su equipo de vicerrectores, Orihuela compartió un desayuno en la cantina de La Merced y repasó los que considera sus mayores éxitos para evitar que «los candidatos a rector digan ahora que van a hacer algo que ya hice yo». Entre sus logros, destacó la política de personal aprobada durante su mandato, que ha estado menos limitado que en años anteriores porque se eliminaron las restricciones a la tasa de reposición.

El rector resaltó que, en los últimos cuatro años, 99 docentes que ejercían como asociados a tiempo parcial han mejorado su situación profesional al ser contratados como profesores ayudantes. Además, se han nombrado 123 profesores titulares y otros 123 catedráticos. A ellos hay que sumar 9 contratos de doctores. En total, calculó José Orihuela, la UMU ha promovido unas 225 plazas, y la diferencia obedece a que muchos de los puestos son en realidad 'ascensos', es decir, titulares que ya trabajaban en la UMU que promocionan a catedráticos, por ejemplo. Orihuela, quien insistió en que el remanente de las cuentas de la institución ha aumentado durante su mandato; se mostró especialmente satisfecho por el impulso dado a la actividad investigadora y puso como ejemplo «la inversión destinada a la financiación del plan propio, que se ha triplicado».

«He perdido amigos»

El informe de su gestión, que será colgado en la página web de la UMU, destaca que la oferta de títulos ha pasado de 68 másteres a 71, y los doctorados, de 24 a 35. Entre sus objetivos cumplidos, destacó la implantación de 111 grupos de innovación docente, que aglutinan a más de 400 profesores, y valoró la aprobación del Código Ético de la UMU y el primer informe de rendición de cuentas. El rector destacó, además, que 400 trabajadores del personal de administración y servicios han recuperado la jornada completa, y valoró el inicio de las obras del campus de Ciencias de la Salud, que espera esté a pleno rendimiento en dos años.

Orihuela se mostró satisfecho «solo a medias» al valorar su mandato, porque, insistió, «en realidad solo hemos podido operar dos años y medio, y hay cosas que no he podido completar». También lamentó que «me he dejado amigos en el camino».