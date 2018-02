«Estamos recibiendo una afluencia de españoles que ven un proyecto común que no divide entre rojos y azules» José Manuel Villegas, el pasado viernes, en la calle Trapería, de Murcia. / Javier Carrión / AGM El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, vaticina «muchos gobiernos de coalición» tras las elecciones de 2019 JULIÁN MOLLEJO Murcia Domingo, 25 febrero 2018, 12:34

Ciudadanos vive en una nube tras su victoria en Cataluña y el liderazgo en las preferencias de los españoles que le han dado algunas recientes encuestas, y su secretario general, José Manuel Villegas (1968, Barcelona), a pesar de su seriedad, también lo transmite en algunas de sus declaraciones. Las malas relaciones con el PP, las expectativas electorales en la Región, las presuntas irregularidades contables en su partido, la reforma electoral, la situación de la senadora Pilar Barreiro y el pacto nacional del agua son algunos temas tratados en esta entrevista, que tuvo lugar el pasado viernes durante su visita a Murcia para inyectar ánimo a la nueva dirección regional de Ciudadanos.

-Las relaciones con el PP no atraviesan el mejor momento.

-En política los momentos se tienen que medir por el cumplimiento de los acuerdos, y el PP los está incumpliendo claramente y está generando que el pacto de investidura no funcione y no salgan las reformas pactadas...

-¿A qué achaca usted la creciente tensión que existe entre Ciudadanos y el PP? ¿Tiene que ver con la proximidad de las elecciones locales y autonómicas?

-Creo que no. Si a falta de más de un año para las elecciones ya estamos pensando en clave electoral estaremos siempre en esa dinámica. Desde antes del verano al PP le cuesta hacer reformas y enfrentarse a la corrupción. Hubo una tregua por las elecciones catalanas; no es que ahora se haya normalizado la situación, pero una vez que ha pasado la parte más álgida de la crisis en Cataluña hay que retomar la normalidad entre Gobierno y oposición, y nuestro papel es exigir que se cumplan las 150 medidas del acuerdo de investidura.

-Pero en el PP dicen que ya han cumplido el 70% de esas medidas.

-Creo que es un poco optimista Rafael Hernando [portavoz del PP en el Congreso] en ese cálculo. Nosotros haremos la valoración en porcentaje del cumplimiento y seguro que no saldrá tan alta. A nadie se le escapa que hay medidas importantes que no se están cumpliendo. Sin ir más lejos, el jueves pasado el PP votó en contra de la reforma de la Fiscalía para que tenga mayor independencia del Gobierno, que es algo que está en el pacto de investidura.

La palabra dada

-Uno de los escollos es la situación judicial de la senadora murciana Pilar Barreiro, para la que insisten en pedir su dimisión. ¿No les convenció su explicación de que era el partido el que iba a pagar su lavado de imagen en internet?

-Nosotros no somos jueces ni entramos en el fondo jurídico de la cuestión. Lo que pedimos es que se cumpla lo que el PP firmó con nosotros, que un imputado por corrupción no puede ser cargo público, por lo que hay que apartarlo. El Tribunal Supremo ha imputado a esta señora por un caso clarísimo de corrupción política y lo que pedimos es que Rajoy cumpla su palabra.

-Tal y como está la situación política en la actualidad, ¿cree posible alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos del Estado?

-Nosotros se lo ponemos fácil, solo tienen que cumplir con lo firmado, que no haya imputados en cargos públicos y que haya equiparación salarial entre la Policía y la Guardia Civil. Sus amigos los nacionalistas vascos le exigieron mucho más cuando se llevaron el cuponazo con el acuerdo del PP y el PSOE. Solo tienen que cumplir las medidas que ya están preacordadas. Si lo hacen, Ciudadanos apoyará los presupuestos.

-Una cuestión que está agriando las relaciones entre ustedes y el PP son las presuntas irregularidades en las cuentas de Ciudadanos que los populares tratan de airear en el Senado y que ustedes niegan.

-Nosotros no negamos ni dejamos de negar. Hay un informe del Tribunal de Cuentas con unas salvedades sobre unos criterios contables que vamos a modificar para que el próximo informe salga sin salvedades, las cuales compartimos con el resto de grupos, el PP tiene el mismo tipo de salvedades. Lo que pasa es que, acogiéndose a ese informe, el PP intenta lanzar una cortina de humo para tapar su propia corrupción. Le recomendaría que en lugar de lanzar sospechas inventando cosas que no existen sobre los demás, que encare con valentía su propia corrupción y haga limpieza, eso sería mucho mejor para España y para ellos.

-Algunas de esas salvedades se produjeron en Murcia por unos gastos electorales de Ciudadanos que el grupo parlamentario pagó de forma irregular con la subvención que la Asamblea Regional da a los grupos para su funcionamiento.

-Sí, hubo unas facturas, creo que al final todo sumaba unos 500 euros de gastos de campaña que se pagaron de la cuenta...

-Era bastante más de 500 euros.

-No sé si llegaba a mil euros en total, creo que no. Pero se arregló lo que se había hecho mal. Hubo alguien que quiso llevar eso a la Fiscalía y el fiscal lo archivó porque ahí no había delito ni nada, solo que se pagó de una cuenta del grupo parlamentario en lugar de la del partido. Querer poner eso al nivel de la trama 'Gürtel', de la 'Púnica', de 'Lezo', de los millones de Bárcenas en Suiza... Creo que el PP se equivoca yendo en esa dirección.

[Las facturas abonadas irregularmente ascendían a 22.492 euros y el caso fue denunciado por la Asamblea al Tribunal de Cuentas, aunque finalmente Ciudadanos admitió el error y devolvió el dinero de la subvención que había gastado de forma inadecuada.]

-De uno a cien, ¿qué posibilidades cree que hay de que se repitan las elecciones en Cataluña?

-Creo que no se van a repetir. A los separatistas no les conviene una repetición electoral. Salvaron por los pelos la mayoría absoluta y no se van a arriesgar a perderla porque nosotros en Cataluña estamos fuertes. Llegarán a un acuerdo para nombrar a un presidente de la Generalitat que no esté dando vueltas por el mundo ni esté en la cárcel y que cumpla con la ley y la Constitución. Dentro del mundo separatista cada uno tiene sus intereses, pero no creo que al final vayamos a una repetición electoral porque estoy seguro de que perderían la mayoría absoluta.

-De cara a las elecciones locales y autonómicas del próximo año, ¿qué objetivos se ha marcado Ciudadanos?

-En las elecciones se va a visualizar un crecimiento muy importante de Ciudadanos en toda España, y aquí en la Región de Murcia especialmente. Y esos grandes resultados nos van a llevar a gobiernos y a poder aplicar las reformas que queremos. En la Región de Murcia y en muchos ayuntamientos nos puede llevar al Gobierno, ya veremos si como primera fuerza o como segunda. A partir de mayo de 2019 vamos a ver muchos gobiernos de coalición y los ciudadanos nos dirán a cada uno en qué posición estamos.

-¿En la Región de Murcia se ven incluso con opciones de ganar esas elecciones?

-No tenemos encuestas propias, pero a la vista de la fuerza que tiene el partido a nivel nacional, y teniendo en cuenta que en Murcia en todas las elecciones hemos estado por encima de la media de lo que hemos sacado en España, seguro que en mayo vamos a salir a competir las elecciones al PP.

-Y si no ganan, ahora sí estarían dispuestos a entrar en el Gobierno con otros partidos.

-La decisión que tomaron los afiliados en el último congreso es que, efectivamente, podríamos entrar en gobiernos, lo cual no quiere decir que lo hagamos en todos los que podamos. No estamos obligados a hacerlo, solo si hay buenos acuerdos.

Futuros candidatos

-¿En Murcia se prevén cambios entre los principales candidatos? ¿Repetirá Miguel Sánchez como número uno de la lista regional?

-Eso nosotros lo tenemos resuelto, porque al final decidirán los afiliados en primarias tanto el candidato autonómico como en los principales municipios. Lo que sí es verdad es que tanto a nivel autonómico como municipal estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo nuestros portavoces. En Murcia se está haciendo un buen trabajo y eso nos ayudará a salir a ganar las próximas elecciones.

-En el PP confían en el apoyo de Ciudadanos para seguir en el Gobierno de la Región de Murcia en la próxima legislatura, aunque usted preferiría un presidente naranja, claro.

-Nosotros saldremos a ganar las elecciones al PP para que haya un presidente naranja en la Región de Murcia y para hacer las reformas que se deben hacer. No salimos para ser la muleta de nadie. Al día siguiente de las elecciones veremos si eso es posible.

-¿A qué reformas se refiere? ¿Está pensando en alguna en especial que la Región de Murcia necesita?

-Me refiero tanto a la regeneración democrática como a la modernización económica, que son fundamentales para nosotros. Algunas cuestiones ya se han conseguido, como la supresión de aforamientos, la regulación de las puertas giratorias, la ley electoral que se cambió a principios de la legislatura. También en el ámbito económico hay reformas que tienen que ver con los principales sectores de la Región de Murcia, como el turismo, la agricultura, la industria, a los que hay que ser capaces de ayudar para dar el impulso dinamizador que necesitan.

-¿Son muchos los excargos electos del PP que se han unido a las filas de Ciudadanos?

-Estamos recibiendo una afluencia de españoles que han encontrado un proyecto común que no divide entre rojos y azules, hemos abierto un ámbito en el que poder reagrupar a los ciudadanos. Vienen muchos que no estaban en política y también otros que, efectivamente, antes habían participado en política con el PP o el PSOE. Estamos orgullosos de que eso se produzca y que nos vean como ese espacio de reagrupamiento de los españoles. No aceptamos tránsfugas, pero a partir de ahí Ciudadanos es un partido abierto a la sociedad civil y también al talento de gente con pasado en otros partidos. Analizaremos cada caso y decidiremos. Estamos muy orgullosos de ser ese polo de atracción.

-Tras los primeros contactos con el PP y el PSOE, ¿la reforma de la lLey Electoral General que ustedes proponen con Podemos está descartada?

-La verdad es que está muy complicado porque el PP y el PSOE parece que se encuentran muy cómodos con la vieja ley electoral del siglo pasado y se niegan a una reforma en profundidad y a que haya una ley electoral más justa, más proporcional, que desbloquee las listas. Vamos a seguir trabajando en la subcomisión a ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Pero es cierto que el PP y el PSOE se han mostrado muy poco proclives a aceptar una reforma en profundidad de la ley electoral. El PP y el PSOE se pelean mucho y no son capaces de sentarse para desbloquear unos presupuestos que nos hacen falta, pero cuando se trata de bloquear reformas se ponen de acuerdo enseguida, como ha ocurrido con Televisión Española, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la ley electoral... Los viejos partidos, a la hora de poner freno a las reformas que necesita el país, enseguida se ponen de acuerdo.

-¿Ni siquiera confía en que aprueben la reforma puntual propuesta por ustedes para evitar que los prófugos de la Justicia puedan presentarse a las elecciones?

-Espero que esa sí. La democracia debe aprender, cada vez que le ponen un reto, a defenderse mejor. Y es necesario protegernos para que los huidos de la Justicia no puedan ser candidatos. Espero que esta propuesta salga adelante y que podremos solucionar algún otro tema relacionado con la ley electoral, como el voto rogado y el de las personas con discapacidad.

Miniembalses y trasvases

-Hay un pacto de Estado pendiente que es el del agua, para el que Ciudadanos apuesta por los trasvases y la construcción de microembalses. ¿Podría ser más específico en estas propuestas?

-Primero, lo que proponemos es que haya un pacto nacional. El agua no es un problema de Murcia ni de Castilla-La Mancha ni de Aragón ni de Andalucía, es un problema de España y por eso hay que darle una solución nacional en la que todos nos pongamos de acuerdo y dejemos de utilizar este tema para sacar ventaja electoral y enfrentar a unos españoles con otros. Dentro de ese pacto, nuestras propuestas tienen que ver con recoger mejor el agua, y ahí están los microembalses y otras obras para no perder el agua de las lluvias, que son cada vez más escasas; también tienen que ver con la depuración del agua, con una utilización más eficiente en los regadíos... Todas dirigidas a lo mismo, a ser conscientes de que el agua es un bien muy escaso y que debe ser empeño de todo el país aprovecharla lo mejor posible y, por supuesto, repartirla allí donde sea necesaria.

-Pero, ¿en qué consistirían esos microembalses?

-Son bolsas de agua para que allí donde hay lluvia o donde se producen pérdidas de agua se pueda retener ese recurso y no se pierda. El debate de hace diez años de cuencas excedentarias y deficitarias va cambiando, porque cada vez hay menos cuencas excedentarias y esos excedentes son cada vez menores. Por tanto, tenemos que trabajar por aprovechar cada vez mejor el agua. Tampoco inventamos nada, sino que vemos lo que se hace en aquellos países que más han trabajado en este tema, como puede ser Israel.

-Y con respecto a los trasvases, ¿su apuesta es por construir nuevos entre cuentas?

-Lo primero es que haya excedentes de agua. Por eso es necesario aplicar antes políticas para recoger más agua, tratarla mejor y ser más eficiente, y si se consiguen excedentes en una zona y hay déficit en otras, el plan nacional será el que establezca el reparto del agua. Es algo de sentido común.