El PP no ve razón para que Barreiro dimita pese a su encausamiento por 'Púnica' Pilar Barreiro. / LV El Comité Ejecutivo regional, donde no se descarta algún cambio, se reúne hoy por primera vez con Fernando López Miras de presidente del partido MANUEL BUITRAGO Jueves, 19 octubre 2017, 03:59

El Partido Popular no ve motivos para que la senadora popular y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro renuncie al escaño, a pesar de que el Tribunal Supremo la haya encausado por usar supuestamente dinero público para sus campañas personales de imagen. Fuentes del Grupo Popular en la Cámara Alta afirmaron ayer que la senadora va a continuar ejerciendo sus funciones y recordaron que en el pasado ya fue objeto de querellas que después fueron archivadas. También insistieron en que todavía no se ha abierto juicio contra ella. El Supremo ha abierto una causa por cinco presuntos delitos, pero aún no ha sido citada en calidad de imputada. Solo cuando esté concluida la instrucción, el alto tribunal decidirá si la procesa.

El presidente de los populares murcianos, Fernando López Miras, defendió ayer que la decisión del Tribunal Supremo no es razón para pedir su dimisión. López Miras manifestó que la situación de la senadora «no ha cambiado nada. Nosotros respetamos la presunción de inocencia», dijo sin querer ahondar en la cuestión. Otras fuentes del partido indicaron que de momento no se le pedirá que deje el escaño, a la espera de cómo se desarrolle la investigación y de si la causa deriva en la apertura de juicio oral. Opinan que a Barreiro, que goza de aforamiento, le beneficia la situación política centrada en el conflicto de Cataluña, por lo que no está en el foco principal, pese a que Pablo Iglesias sacara a relucir el caso en el Pleno del Congreso.

La oposición en el Senado, en cambio, denunció ayer la pasividad del PP con la senadora Pilar Barreiro después de que el Tribunal Supremo acordara investigarla por cinco supuestos delitos de corrupción. El PSOE consideró «infumable» que Rajoy «siga amparando corruptos, lo que produce un grave daño a la imagen de las instituciones».

El PP regional, mientras tanto, está centrado en la reunión prevista para hoy de su Comité Ejecutivo, donde no se descarta la posibilidad de que pueda producirse algún cambio en su composición o en las funciones de sus integrantes. A la cita acude el vicesectretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto. Se trata del primer Comité Ejecutivo que presidirá López Miras desde su nombramiento como presidente del partido en sustitución de Pedro Antonio Sánchez.