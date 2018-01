Rajoy y Sánchez dan el primer paso para negociar un pacto de Estado de agua Mariano Rajoy / EFE Los regantes del Trasvase se muestran «muy cautos» hasta que no vean resultados, y Narbona indica que debe ajustarse al cambio climático MANUEL BUITRAGO Martes, 23 enero 2018, 03:13

Después de muchos años de conflictos y desencuentros, y en mitad de una de las sequías más brutales, parece que ha llegado el momento de que el PSOE y el Gobierno de la nación se sienten a negociar un pacto de Estado sobre agua. Los regantes y el Ejecutivo regional han recibido con optimismo y cautela la decisión de ambos partidos de empezar a negociar un acuerdo en esta materia, según acordaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez la semana pasada. La exministra Cristina Narbona apuntó ayer que un posible pacto debe estar vinculado al cambio climático, mientras que el presidente López Miras valoró que ambos partidos apuesten por buscar una solución definitiva al déficit estructural de la Región de Murcia.

Entre medias, los regantes del Trasvase se muestran «muy cautos» hasta que no vean resultados, indicó ayer Lucas Jiménez. «Está bien que hablen y aborden el problema como una cuestión de Estado, pero no queremos que sirva para abrir otro debate infructuoso y antagónico y que al final no se resuelva nada. No queremos que sirva de artillería electoral para que cada cual trate de ganar votos». Como punto de partida, Jiménez señala que se debe reconocer al déficit estructural de la cuenca del Segura y la voluntad de solucionarlo con medidas concretas.

LAS REACCIONES Fernando López Miras. Presidente de la Comunidad «Es positivo. La solución debe servir para todos los territorios, y el PSOE es necesario en ese acuerdo» Cristina Narbona. Presidenta del PSOE y exministra «Si quieren hablar de pacto, deberían aceptar nuestras enmiendas al decreto de sequía» Miguel Garaulet. Diputado de Ciudadanos en el Congreso «Cualquier pacto de Estado sobre agua debe contar con la participación de Ciudadanos» Lucas Jiménez. Presidente de los regantes del Trasvase «Es bueno que hablen, pero no queremos que sirva de artillería electoral y que no se resuelva nada»

La primera prueba de fuego

El agua ha tomado protagonismo en el escenario político nacional como uno de los problemas en los que el PSOE y PP pueden alcanzar un acuerdo global, junto con el nuevo modelo de financiación autonómica, según publicó ayer 'El País'. Son las dos materias en las que Rajoy y Sánchez podrían encontrar punto de acuerdo, frente a otros retos nacionales que provocan mayor distancia entre ambas formaciones, como los Presupuestos del Estado, las pensiones y la educación. Mariano Rajoy comentó en diciembre, durante el breve encuentro que tuvo en Murcia con los regantes y exportadores, que solo habrá pacto del agua si el PSOE está dispuesto a negociar, ya que gobierna en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y Aragón, las otras regiones más implicadas con el agua y la política de trasvases.

El partido Ciudadanos no se quiere quedar al margen y considera que también debe participar de ese posible pacto nacional, según manifestó ayer el diputado al Congreso Miguel Garaulet.

La primera prueba de fuego para conocer la disposición al acuerdo tendrá lugar el 2 de febrero en el Senado, cuando se debatirán las enmiendas para convalidar el decreto ley de la Sequía. Durante el trámite en el Congreso, PP y Podemos votaron en contra de las enmiendas del PSOE y Ciudadanos; una de ellas para subvencionar el precio del agua desalada fijando un precio de 30 céntimos el metro cúbico, y otra para eliminar el 'tasazo' a los usuarios del Trasvase. La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona puso ayer el acento precisamente en la Cámara Baja. «Si quieren hablar de pacto, no entenderíamos que no acepten nuestras enmiendas al decreto de sequía en el Senado», señaló a 'La Verdad'. La presidenta del PSOE puntualizó que el futuro acuerdo sobre agua «lo asociamos al cambio climático y la energía. Hemos impulsado la creación de una comisión parlamentaria sobre agua y cambio climático que empezará a trabajar en febrero», recalcó.

Revisar los trasvases

El marco en el que se moverá el PSOE para negociar con el PP está basado en la resolución política sobre agua de la Comisión Ejecutiva Federal aprobada en noviembre. Propone revisar la operatividad «a medio y largo plazo de las infraestructuras existentes -embalses vacíos y trasvases sin agua-, y la viabilidad real de las previstas en planes o aprobadas». Apuesta por la desalación, el blindaje público del agua y su buen estado, los bancos en cada demarcación y un diagnóstico real de los usos y demandas, así como un marco específico para el ciclo urbano del agua.

Ciudadanos también ha tomado posiciones con la proposición no de ley que presentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados para la reforma y adaptación del Plan Hidrológico Nacional al reto del cambio climático. La formación de Albert Rivera sostiene que el cambio climático tendría un coste medio anual en el período 2003-2050 de entre el 0,1 y el 0,2% del PIB de España. Señala que la actualización del PHN debe abordar «la problemática de la interrelación de cuencas» y la desalación y su coste, entre otros aspectos. Apuesta por la colaboración público privada y por racionalizar la explotación de los acuíferos.

El diputado Miguel Garaulet cree, al igual que Narbona, que el trámite del Senado será un termómetro para conocer la postura del PP. Ha vuelto a presentar la enmienda para eximir a los usuarios el 'tasazo' del Trasvase, y que la indemnización a las regiones cedentes se haga a través del Fondo de Compensación estatal. Garaulet ve complicado que se alcance un pacto global porque opina que las posturas del PSOE y PP son divergentes en materia de trasvases. Sí ve posible acuerdos puntuales sobre desalación y aguas residuales. En todo caso, indicó que «cualquier pacto en materia de agua debe contar con Ciudadanos».

Contentar a todos

El presidente Fernando López Miras consideró ayer «positivo» que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se dispongan a negociar un pacto. «Siempre he defendido la necesidad de alcanzar una solución integral para los problemas de agua de todos los territorios; una solución de Estado, y para lograr ese acuerdo es necesario el PSOE», indicó.

El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, celebró la «decisión del Gobierno de la nación de contar con el PSOE para llegar a un acuerdo» en materia hídrica, incidiendo en que estos pactos tienen que ser acordados y «no fruto de la imposición», informa EP. «Castilla-La Mancha quiere estar en ese pacto», añadió.