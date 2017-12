Rajoy saca pecho con las inversiones y pasa de puntillas sobre la grave falta de agua

Mariano Rajoy le puso ayer el lazo al paquete de infraestructuras que está impulsando el Gobierno de España en la Región de Murcia, con una puesta en escena que congregó a centenares de cargos públicos del PP y empresarios, incluidos los regantes, que fueron invitados a última hora. Tras el revés electoral sufrido en Cataluña y con el PP en horas bajas, el jefe del Ejecutivo puso el foco en la economía, el empleo y las inversiones. Aprovechó su visita a Murcia para anunciar el arranque del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, que se estrenará con el Arco Noroeste; un baipás que facilitará las comunicaciones de Cartagena y Lorca con Madrid sin pasar por Murcia. Fue la principal novedad del Foro de las Infraestructuras que organizaron los populares, si bien la falta de agua capitalizó el acto. Rajoy dedicó una pequeña parte de su discurso para encomendarse al futuro pacto nacional del agua que nunca llega y tuvo un breve encuentro con regantes y exportadores para tratar de aplacar el enfado de estos.

Rajoy vino a sacar pecho de los proyectos desbloqueados por su ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien le acompañó en los salones Promenade de la pedanía de Churra. El recinto fue acordonado por la Policía Nacional, que mantuvo alejado al grupo de vecinos de la Plataforma Pro Soterramiento, que exigen que no llegue el AVE por el desvío provisional hasta que no esté construida toda la obra.

Tras el batacazo del PP en Cataluña, Rajoy se ciñe a la economía y anuncia el fin de la crisis

Habrá un «traslado con mayúsculas» de San Javier a Corvera, con todos los empleados

López Miras dice que los regantes lo pasan «muy mal» y al mismo tiempo apoya al Gobierno

Acuden Podemos y Cs

Con un formato breve basado en intervenciones cortas de Rajoy y López Miras y un vídeo promocional del Ministerio, la gala de alabanza a la gestión del Gobierno no impidió que acudieran dirigentes de Podemos y Ciudadanos -no así del PSOE-, que no dudaron en criticar «el espectáculo», «la inocentada» y «las promesas incumplidas del PP». A falta de agua, Rajoy ofreció infraestructuras por tierra, mar y aire, a base de proyectos viejos que han quedado desbloqueados. Los empresarios agradecieron el compromiso pero no quieren más retrasos.

Junto al Arco Noroeste de Murcia, cuyo estudio de viabilidad para licitar la concesión se publica hoy en el BOE, Mariano Rajoy señaló que la Región contará el próximo año con el AVE, el aeropuerto de Corvera y la variante de Camarillas. Comentó que, en términos globales, se han comprometido 2.000 millones de euros en inversiones.

La visita del presidente del Gobierno -que se ha interpretado como un respaldo a López Miras- tuvo un contenido económico, con una referencia indirecta a Cataluña, en tanto que manifestó que mantendrá la defensa del interés general frente a la incertidumbre y la inseguridad jurídica, que son los mayores enemigos del empleo y del crecimiento económico. «Hemos superado una durísima crisis y recuperado la riqueza que había antes» del año 2008, dijo. En este sentido, indicó que las infraestructuras «representan una excelente oportunidad». Anunció que en estos momentos se dan las condiciones para un nuevo impulso a la inversión, empezando por el Plan Extraordinario de Carreteras que tendrá «su pistoletazo de salida» en la Región de Murcia.

Aeropuerto para 2018

Ante el ministro Íñigo de la Serna y el presidente de Aena, el murciano Jaime García-Legaz, el jefe de Gobierno calificó de «muy buena noticia» la adjudicación a la operadora española del aeropuerto de Corvera. Confía en que esté en marcha el año que viene, una vez que se firme el contrato y se consigan los permisos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Recordó los planes de Aena para mover 1 millón de pasajeros el primer año, y 4 millones al final de la concesión, en el 2043. Comentó que la transferencia de la actividad comercial desde el aeropuerto de San Javier al de Corvera será completa, incluyendo a los trabajadores propios y de las empresas auxiliares. Puntualizó que habrá «un traslado con mayúsculas de las operaciones, los equipos, el personal propio, el de las compañías aéreas y el de las empresas ubicadas en el nuevo complejo aeroportuario».

García-Legaz se reunió en octubre con los sindicatos UGT, CC OO y CGT para garantizarles que los trabajadores de Aena de San Javier mantendrán sus puestos de trabajo.

El presidente López Miras otorgó a Rajoy el protagonismo de la recuperación económica de España y recalcó que 2018 va a ser el año de la Región, que entrará en el siglo XXI «por tierra, mar y aire». Manifestó que la Región «lo está pasando muy mal» por la falta de agua y, al mismo tiempo, destacó las «medidas concretas» del Gobierno central en estos años de sequía. Reclamó también igualdad de recursos económicos en el nuevo sistema de financiación autonómica.