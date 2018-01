Rajoy no se da por enterado de que Cs exige el cese de Barreiro para apoyar los presupuestos «Ya veremos cuando me lo diga, si es que realmente me lo dice, pero a mí no me lo ha dicho», afirmó ayer en una entrevista en Onda Cero LA VERDAD / AGENCIAS MADRID Jueves, 25 enero 2018, 07:49

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, seguía siendo ayer por la mañana uno de los pocos españoles que todavía no se había enterado de que Ciudadanos le había impuesto, como condición indispensable para darle su apoyo a los presupuestos generales para 2018, que fuerce la dimisión de Pilar Barreiro como senadora. Así al menos lo aseguró el jefe del Ejecutivo de la Nación en el transcurso de una entrevista que concedió a Onda Cero, en la que se le preguntó si aceptará la petición de Cs de apartar de la Cámara Alta a la exalcaldesa de Cartagena, imputada por el 'caso Púnica' de supuesta corrupción.

«No voy a entrar en polémicas con Ciudadanos, entre otras cosas porque a mí nadie de ese partido me ha dicho lo que usted acaba de señalar», respondió Rajoy, cuestionado sobre esa exigencia del partido de Albert Rivera, que en las últimas semanas ha manifestado en reiteradas ocasiones que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si Pilar Barreiro continúa como senadora.

Rajoy rechazó que Ciudadanos le haya trasladado hasta ahora esa petición en el marco de la negociación de los presupuestos. «Ya veremos cuando me lo diga, si es que realmente me lo dice, pero a mí no me lo ha dicho», insistió.

Rivera exige al presidente «que cumpla su palabra» y lo emplaza directamente a apartar a la exalcaldesa

«Maillo lo sabe muy bien»

Las palabras del presidente del Gobierno llevaron poco más tarde al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a reclamar directamente a Mariano Rajoy que cese a la senadora Pilar Barreiro si quiere contar con su apoyo para sacar adelante este año las cuentas del Estado.

Rivera se encontraba participando en un desayuno informativo cuando se le hizo saber que Rajoy no se había dado por enterado de sus exigencias. De tal manera que, aunque recalcó que esta condición 'sine qua non' le tiene que haber llegado al Gobierno central de manera obligada, porque «Maillo (el coordinador general del PP) lo sabe muy bien», el presidente de Cs se dirigió expresamente al jefe del Ejecutivo y le pidió que «cumpla su palabra».

En esa línea, recordó que en el acuerdo que se cerró en su día para permitir la investidura de Rajoy, el PP se comprometió a que los imputados por corrupción política abandonen sus escaños y se defiendan en primera instancia, sin acogerse al privilegio legal del aforamiento del que todavía se benefician muchos cargos públicos.

«Si cumple su compromiso, habrá presupuestos», le advirtió Rivera, quien aseguró que de esa forma podrá contar, al menos, con los 32 escaños de Cs, que serán insuficientes en cualquier caso para sacar adelante las cuentas: solo sumarían 169 de los 175 que suponen la mayoría absoluta del Congreso.

Pilar Barreiro declaró el pasado día 15 ante el Tribunal Supremo como investigada por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, dentro de las diligencias abiertas por el 'caso Púnica'.