Los radares fijos recaudan de media más de 4.200 euros al día en multas

Cada día más de 114 conductores en la Región se ven obligados a rascarse el bolsillo por haberse pasado pisando el acelerador. Los radares fijos desplegados en las carreteras murcianas captaron este año -hasta el pasado 23 de octubre- hasta 34.219 infracciones. Según los datos facilitados por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), estos aparatos ya han recaudado en lo que va de año más de 1,2 millones de euros solo en la comunidad, 4.200 euros cada día.

Los excesos de velocidad siguen muy presentes sobre el asfalto. Los 335 radares fijos que Tráfico tiene dispersos por las carreteras del país formularon, entre enero y finales de octubre, 1.607.062 denuncias, un 4% más que el pasado año. La mayoría de estas infracciones, según explicaron fuentes de la asociación, se detectaron en autovías y autopistas. Andalucía, con 425.979 denuncias, encabeza la lista de comunidades, seguida de Castilla y León (205.578) y Castilla-La Mancha (186.120).

En Murcia las denuncias impuestas por los excesos de velocidad captados por estos aparatos suponen ya 34.219 sanciones. La Dirección General de Tráfico (DGT) no aporta, desde el pasado año, los datos de sanciones por exceso de velocidad desglosados por cada radar. Un análisis que, sin embargo, sí ofrece la AEA en base a datos facilitados por Tráfico. Esta asociación ha hecho público un estudio en el que analiza los aparatos que más multas imponen en toda España. Murcia no cuenta este año con ningún cinemómetro en los primeros 25 puestos de la lista, aunque la estadística, en esta edición, está incompleta puesto que no se han facilitado datos sobre el radar ubicado en el kilómetro 17,7 de la autovía del Mar Menor (RM-19), cerca de Balsicas. Este aparato se reveló el pasado año como el más eficaz de la Región y uno de los que más multan de toda España. Aunque en la página de la DGT figura como activo, las infracciones captadas por este aparato no aparecen en los datos facilitados a la AEA, por lo que la cifra final de sanciones y de dinero recaudado debe ser, presumiblemente, mayor.

El 'ranking' regional

De acuerdo a la lista de esta asociación, el radar más efectivo de la Región está ubicado en la autovía A-7, en el kilómetro 562,7; esto es, a su paso por la pedanía murciana de Cabezo de Torres. En lo que va de año, este aparato ha captado 6.804 infracciones, recaudando hasta 225.550 euros para las arcas del Estado. El año pasado este cinemómetro ya sorprendió a 10.607 'fitipaldis'.

La RM-12, la vía rápida de La Manga, está vigilada -a la altura del kilómetro 17,5- por el segundo cinemómetro que más trabaja en la comunidad. De acuerdo a los datos de la AEA, en lo que va de año ha sorprendido a 6.180 conductores que circulaban a más velocidad de la permitida.

El tercer y cuarto puesto de este particular 'ranking' lo ocupan los radares de tramo instalados en el túnel de Lorca. El aparato instalado en sentido Almería detectó 5.653 infracciones, mientras que su homólogo, ubicado en sentido a Murcia, registró algunas menos, 5.349. Los radares de tramo son una nueva forma de controlar la velocidad, no en puntos kilométricos concretos, como hacen los radares fijos, sino en tramos de carretera de varios kilómetros. Estos dispositivos son capaces de fichar las matrículas de los vehículos que entran y salen de un tramo y calcular si su velocidad media en el recorrido controlado ha superado los límites que marca la ley.

El presidente de la AEA, Mario Arnaldos, hizo hincapié en que «la DGT debe replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación».