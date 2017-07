«Quizá Sebastián Raval sea el músico murciano más grande de la historia» Rocío Hernández, segunda por la derecha, con la Capilla Antigua de Canto. Rocío Hernández Carrillo Clavecinista y directora musical de la Capilla Antigua ANTONIO BOTÍAS Murcia Miércoles, 26 julio 2017, 08:41

La Capilla Antigua de la Orquesta Barroca de Murcia actuará el próximo 8 de agosto en el XXII Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola con un programa dedicado a obras de maestros de capilla «de los Reynos de Mvrcia y Valencia». Se trata de uno de los festivales de verano más importantes de España que tiene lugar en el castillo del Papa Luna donde, durante varios días, se dan cita algunos de los más reputados grupos de música antigua de Europa. El conjunto está liderado por la clavecinista Rocío Hernández Carrillo. En su corta andadura han iniciado la grabación de diferentes trabajos, entre ellos, la obra íntegra de Sebastián Raval, compositor del siglo XVI oriundo de la Región, músico y maestro de capilla en Urbino, Roma y Palermo.

-¿Sobre qué versa su actuación en el castillo del Papa Luna?

-Sobre música de Cuaresma de dos de los principales maestros de capilla españoles del siglo XVI incluidos en uno de los CD de la colección 'Música en los Reynos de Valencia y Mvrcia': Ambrosio Coronado de Cotes y Juan Ginés Pérez. El grupo dedicará el concierto a la figura del gran José Climent, musicólogo y maestro de capilla de la Catedral de Valencia fallecido.

-¿Cuándo fundaron su grupo y cuál es su objetivo?

-En 2014. El principal objetivo es rescatar, registrar, interpretar y poner en valor el patrimonio vocal e instrumental antiguo del Levante español, con especial predilección por la Región. No obstante, ello no supone que el grupo no represente música de otros territorios, tal como ha hecho y hará.

-¿Es desconocida la música de los reinos de Valencia y Murcia?

-Sí. Existen honrosas excepciones que han querido rescatar parte del patrimonio musical antiguo, pero ante todo instrumental y valenciano. No tanto de la Región donde, en cambio, hay excelentes docentes, intérpretes, solistas o primeros atriles de grupos que también añoraban poder ensalzar su legado. Algunos de ellos forman parte o colaboran con nosotros. Otros, sin duda alguna, lo harán en un futuro. Será un honor.

-¿Por qué de ambos reinos? ¿No hay suficiente producción en Murcia?

-Los territorios tal como los conocemos no son los del siglo XVI o XVII. Por ejemplo, en nuestro primer CD registramos música de Ambrosio Cotes, que era natural de Villena, hoy Alicante, pero que hasta 1836 había pertenecido al Reino de Murcia ¡Es que hasta estudió en los teatinos de Yecla! Hemos querido respetar la historia y no solo se trata del Reino de Valencia, sino otros territorios ligados a esos autores, como la Corona de Castilla, Reino de Granada...

-¿Qué otras actuaciones preparan para este verano?

-Actuaremos en el XXIV Festival de Segorbe, en la basílica-catedral de la Asunción, y en el XXII Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, donde interpretaremos música en el famoso patio de armas del castillo del Papa Luna. La orquesta ya trabaja para el próximo año.

-¿Y qué proyectos ultiman?

-Al término de esos conciertos el grupo se encierra a registrar su nuevo trabajo. Durante el primer trimestre de la temporada 2017/2018 tiene diversos conciertos, la presentación del anterior CD y la preparación de 'Ester', de Händel. El próximo año se cumplirán 300 años del considerado primer oratorio inglés de la historia.

-Sobre Raval, ¿cómo es posible que los murcianos seamos tan olvidadizos en estas cuestiones?

-Ese proyecto que inició un músico tan completo como Albert Alcaraz verá la luz en breve. Ha puesto muchas horas, codos, bibliotecas, archivos, viajes... En definitiva, mucho trabajo para rescatar la obra completa del autor, también gracias al impagable estudio de doctores, profesores, musicólogos, archiveros, técnicos, cabildo s o intérpretes expertos en la materia... y la ayuda, trato y colaboración de otras muchas personas.