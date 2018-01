«Quiero trasladar al espectador a siglos pasados, a rincones con historia» Aitor Pellicer. / juan carlos caval / agm Aitor Pellicer Pintor MINERVA PIÑERO Miércoles, 24 enero 2018, 08:11

Esconde, con astucia, cada cuadro que termina para que en sus nuevas creaciones no se reflejen obras más antiguas. Aitor Pellicer busca que cada una de sus pinturas tenga voz propia, que el espectador las escuche y que mantenga con ellas cierta conversación visual. Después de cursar Historia del Arte en la UMU, Bellas Artes en la UMH y adquirir algunas nociones artísticas en la Escuela de Arte de Murcia, el pintor inaugura 'La luz en el paisaje urbano', hoy, a las 19.30 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. A partir de penumbras, claros y oscuros, sus 19 cuadros, expuestos hasta el 6 de febrero, pretenden despertar la atención del público.

-¿Qué papel juega la luz en su exposición?

-En todos los cuadros la focalizo, me ayuda a trasladar al espectador a la atmósfera de cada obra, a siglos pasados y a rincones con historia. Me obsesiona, pues sin luz no podría crear nada. Ni las sombras, ni las penumbras. Para componer los cuadros, analizo la composición arquitectónica de los edificios, me baso en las geometrías y en la luz que reciben.

-¿Por dónde pasea el espectador en 'La luz en el paisaje urbano'?

-Por la zona de Trapería, por la fachada de la Catedral, también se acerca a la Casa Cerdá... La mayoría son edificios de Murcia, mi ciudad, pero también he incluido tres cuadros de Madrid. En general, se trata de monumentos emblemáticos, zonas que los transeúntes no se paran a observar con detenimiento. Cuando pasamos por la Catedral, por ejemplo, no nos fijamos en sus detalles. En las obras, todos los elementos que la conforman son perceptibles para el ojo humano, con un toque abstracto.

-¿Abstracto? Sus pinturas parecen reales.

-Sí. Son pinturas realistas, pero en el origen de cada cuadro existe una base abstracta. Las primeras pinceladas son muy generales. Incluso podría decir que son manchas que, con el paso del tiempo, perfecciono. Aunque la arquitectura parece perfecta, quien se acerca al cuadro puede distinguir esas pinceladas sueltas. Dentro de la armonía también buscaba la abstracción.

-¿Qué pasaría si viviera en el norte, en una ciudad con menos horas de luz?

-Que hubiesen sido cuadros totalmente diferentes. Quizás, los colores pertenecerían a la gama de grises, pues no existirían tantos contrastes entre las luces y las sombras.

-¿Qué otros rincones le gustaría pintar?

-La Gran Vía de Murcia. Me encantaría realizar una serie con sus diversos edificios y con los coches cruzándola. Por las numerosas perspectivas que presenta, es una zona de gran complejidad. En general, me atrae la idea de pintar cualquier rincón con una buena iluminación.

-¿Qué técnicas ha utilizado?

-Técnicas mixtas. Desde la tinta, hasta el óleo, pasando por la acuarela y el acrílico. Todo en el mismo cuadro. Me gusta aprovechar todas las técnicas pictóricas que tengo a mi alcance, los recursos que poseo, mancharme las manos. El artista debe estar en constante movimiento e innovación. Por ello, me gusta probar con estilos diferentes.

-¿Y con diferentes disciplinas, como es la escultura?

-También, aunque es un ámbito que he cultivado poco. De momento, las obras que he realizado han sido el busto pulido de una diosa, en mármol, y un pie, de hierro. El último, forma parte de un proyecto que me gustaría realizar. Sería el cuerpo humano dividido en diversas esculturas. Me llama bastante la atención, pues es una disciplina muy plástica, manual y moldeable.

-¿Es metódico?

-Cuando tengo un encargo me encierro en el estudio las horas necesarias, pero creo que la pintura es inspiración, que nace de dentro.

-¿Dónde la encuentra usted?

-En los sentimientos, en las experiencias vividas, en el amor, en la frustración y en los estados de ánimo. La inspiración surge de la necesidad de crear y de mejorar mi nivel artístico.

-¿Prepara algún proyecto de cara al futuro?

-Tengo dos en danza. Uno es una serie de retratos abstractos, y otro es un proyecto en el que mezclo realismo y abstracción.