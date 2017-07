La UMU quiere ampliar su sala de disección para acoger más cuerpos donados a la ciencia Sala de disección de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. / Nacho García / AGM La Facultad de Medicina intenta establecer un convenio con la Comunidad para sufragar parte del costo de la ampliación y el mantenimiento de las investigaciones MARTA SEMITIEL Murcia Domingo, 30 julio 2017, 08:42

La ambición de tener una de las mejores salas de disección de Europa se ha colado en la Universidad de Murcia. El proyecto, aunque todavía tiene mucho por concretar, intenta que el espacio de la sala pueda satisfacer las necesidades de estudiantes y cirujanos al mismo tiempo, a la vez que ampliaría la capacidad de acoger más donaciones.

En el periodo 2012-2016, la UMU recibió 53 cadáveres y 287 solicitudes de futuros donantes. La cifra no es de las más altas de España, pero la sala de disección de la Facultad de Medicina, donde se albergan los cuerpos donados a la ciencia, podría quedarse pequeña en unos años. José Luis Eduardo Ferrán, director del Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología, asegura que “la capacidad de la sala actualmente es limitada y a veces no podemos satisfacer las necesidades de los médicos y cirujanos que quieren formarse, porque no podemos tener los cuerpos suficientes”.

Para que ese deseo de una sala pionera se haga realidad, la Facultad de Medicina quiere buscar un modo de establecer un convenio con la Comunidad “y que el gasto sea mutuo, que no solo lo afronte la universidad”, apunta el doctor. En la actualidad, el traslado de los cuerpos, el mantenimiento de los mismos y el salario de los técnicos que trabajan en la sala de disección dependen en exclusiva de la Universidad de Murcia.

Desde que una persona solicita ser donante hasta que contribuye con su cuerpo al desarrollo de la ciencia, Ferrán estima que pueden pasar unos 20 años. “Todo indica que hay un pequeño cambio en la mentalidad de la sociedad”, cada vez hay mayor conciencia sobre este tipo de donaciones ‘post mortem’, y aunque Ferrán prefiere ser cauteloso, hay que estar preparados para ese posible y beneficioso aumento de cadáveres. “Que tengamos más solicitudes ahora no significa que en el futuro vaya a haber más donaciones, porque las familias se pueden oponer una vez fallecido el familiar, y la persona puede cambiar de decisión, por supuesto”, incide.

El perfil de los donantes

De momento, el número de cuerpos que llega cada año a la sala de disección “se mantiene estable sobre la decena de donantes”, apunta Ferrán. De los 53 incorporados entre 2012 y 2016, el 62% fueron hombres y el 38% mujeres. En cuanto a la nacionalidad, el director del Departamento de Anatomía explica que el 69% fueron españoles y el 31% de otros países europeos, principalmente de Alemania, Francia y Reino Unido.

“El perfil y el número de donantes varía por completo de unas comunidades a otras. Por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, las donaciones son mucho más frecuentes, mientras que en otras comunidades apenas se producen. En algunas regiones, la mayoría son donaciones de extranjeros y en otras, como Murcia, no ocurre lo mismo. En este sentido no se puede generalizar”, explica.

Ferrán cree que es un error pensar que las donaciones de los extranjeros se deban a un ahorro de los costes de expatriación del cuerpo: “Es la típica pregunta, pero mi experiencia me dice que esa razón es más un mito que otra cosa. Cuando una persona dona su cuerpo, sea extranjero o no, normalmente es algo que ha meditado mucho y lo hace porque quiere contribuir al progreso del conocimiento”, dice.

La decisión de donar el cuerpo a la ciencia suele tomarse entre los 50 y los 70 años, “no es normal que la gente se lo plantee antes de esa edad”, asegura Ferrán. Suelen ser personas concienciadas con el desarrollo de la sanidad, que acuden al Departamento de Anatomía para ser informados. Allí se les entrega un formulario en el que consienten la donación del cuerpo tras su muerte.

La utilidad de la donación

Con estos cadáveres, los estudiantes de medicina, enfermería, fisioterapia, farmacia y odontología aprenden a relacionarse con cuerpos reales. “Para comprender la estructura del cuerpo humano y que tomen contacto con la realidad, los estudiantes necesitan hacer prácticas reales de anatomía”, explica Ferrán. Además, con estos cuerpos también se realizan cursos en los que médicos y cirujanos experimentan para mejorar procedimientos quirúrgicos que podrían implicar riesgos en pacientes vivos.

“En los cuerpos se realizan estudios vasculares, cirugías de manos, de cuello, de tiroides, de pelvis, de abdomen. Son necesarios para que los profesionales sanitarios desarrollen nuevas técnicas y poder aplicarlas luego”, atesora Ferrán. Precisamente para satisfacer las demandas de los grupos quirúrgicos que solicitan estos cursos, el convenio con la Comunidad sería de gran utilidad, “porque nuestra capacidad es limitada para impulsar el desarrollo de prácticas en ciertas especialidades médicas, y muchas veces no podemos abastecerles con los cuerpos que necesitan”, apunta el doctor.

Una de estas donaciones suele tener unos 20 o 30 años de utilidad para los servicios de prácticas de estudiantes y médicos, “el cuerpo se reutiliza para diferentes campos de la investigación y el desarrollo sanitarios, y cuando ya no sirve, se incinera”, concluye Ferrán.