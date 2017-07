Con pulseras y a lo loco Un grupo de jóvenes ciezanos explica el porqué de la fiebre moderna por asistir a festivales de música ‘indie’ Siete jóvenes ciezanos que suelen asistir a festivales de música. / Marta Semitiel MARTA SEMITIEL Murcia Sábado, 29 julio 2017, 08:27

En el siglo XXI, la juventud ha dejado de lucir su veteranía con galones para empezar a medirla en pulseras de colores. Ningún amante de los festivales de música consiente tirar uno de esos lazos, por muy ajado que se encuentre tras los días de batalla musical. Los más veteranos se reconocen entre ellos, porque han coincidido en numerosas ocasiones. Una cosa no ha cambiado: los reclutas, esos que solo han ido a un par de estas multitudinarias fiestas, escuchan en silencio al que acumula más experiencia.

Pascual López recuerda cómo fue su primera vez, en el Arenal Sound de 2012: “Fui porque creí que era una experiencia que tenía que vivir. Creo que aquella era la cuarta edición del festival, con un cartelón difícil de repetir. Cuando volví, le dije a mi madre: ‘Mamá, aunque sea por lo menos una vez en tu vida, tienes que ir a un festival”, dice entre risas.

Con 18 ediciones a sus espaldas, Pascual es el más veterano de los siete, aunque el ‘pulserómetro’ indica que Fran Ortega le pisa los talones. “Yo no sé si he ido a unos 15 o 16, ya he perdido la cuenta”, dice. En este grupo de festivaleros ciezanos, Ortega es conocido porque siempre, de una forma inexplicable, acaba quedándose solo entre la muchedumbre: “No sé cómo lo hago —ríe—. Pero sí puedo decir que la experiencia es diferente, porque cuando estás solo, vas más abierto y más predispuesto a conocer gente nueva. Te lo pasas bien de una forma diferente”, explica.

Los jóvenes muestran con orgullo las pulseras de sus festivales. / Marta Semitiel

Ellos solo son una pequeña muestra del público que asiste a estos eventos: en su mayoría jóvenes de entre 18 y 35 años, repartidos por igual entre hombres y mujeres, “aunque depende de los conciertos, en Ivan Ferreiro siempre hay más chicas. Y en el Low Festival, que es el más pijo, también hay más mujeres”, atesora Ortega. Según las chicas del grupo, la mayor presencia femenina en ese festival de Benidorm se debe a “la comodidad, la higiene”, de la que carecen otros eventos. Aunque no todo son jóvenes con ganas de pasarlo bien, “da mucho gusto ver a niños con sus padres. Por ejemplo en Los Sentidos (La Roda), en Les Arts (Valencia) o en el WAM, donde llegan incluso a habilitar escenarios infantiles”, apunta Pascual.

Sexismo cero

Mariajo Ríos, Faustina Ruiz y Miriam Guardiola son las voces femeninas de este fenómeno social. A diferencia de otras fiestas populares, como los encierros de San Fermín en Pamplona, las tres aseguran que nunca se han visto envueltas en ningún tipo de problema por ser mujeres, “en los festivales la gente no va con malos rollos, no sueles encontrarte a nadie que se quiera sobrepasar ni tampoco te dicen nada extraño”, asegura Ríos.

— ¿Tampoco en el Viña Rock?

— No, nunca. El público del Viña es diferente, es cierto que allí la droga es más frecuente y la gente puede ir más pasada, pero como mujer no tienes ningún problema.

Mariajo es la única que ha asistido al festival de Villarrobledo. “Lo que sí me llamó la atención es que allí los habitantes abren sus casas para que la gente se duche o vaya al baño por el módico precio de cinco euros”, apunta con ironía. Faustina, que de momento solo lleva tres festivales atados a la muñeca, asegura que la experiencia es muy positiva. “Cuando me iba a ir al primero, mis padres me dijeron que eso era nada más que alcohol, droga y estar tirada todo el día en la calle, pero es una imagen que no se corresponde con la realidad”, asegura.

El Sansan de Benicàssim, el Arenal Sound de Castellón, el WAM murciano, el Low Festival en Benidorm, Los Sentidos de La Roda, el Viña Rock de Villarrobledo, el Granada Sound, el Mad Cool madrileño, el BBK de Bilbao, el Sonorama de Aranda de Duero, el Be-Side en Molina de Segura, el Vera Summer en Cáceres, el FIB y el Rototom, también en Benicàssim, el Primavera Sound de Barcelona… La lista es interminable.

“Aunque mucha gente va por mero ‘postureo’, es difícil que se pase la moda de los festivales”, apunta Antonio Jesús Ruiz, al que todos conocen como ‘Sherpa’. “Sí que es cierto que algunos se están empezando a devaluar, porque hay muchos. Pero esto es como todo, ahora mismo hay una burbuja de festivales, porque hay mucha demanda, pero esa burbuja acabará estallando, y cuando explote, quedarán los festivales de siempre”, sentencia.

De la pista al escenario

‘Sherpa' es uno de los componentes del grupo ciezano Lücky Dückes. Él toca la guitarra junto a Alejandro Martínez (guitarra y voz), Francisco Javier Oliver (batería), Paco Vázquez (bajo) y Carmelo García (teclado). “Nosotros hemos tocado desde siempre, pero como grupo empezamos en 2012”, explica.

Sherpa, Paco, Alejandro, Carmelo y Fran, componentes del grupo ciezano Lücky Dückes. / Lücky Dückes

A veces los deseos se cumplen y ellos son la prueba: “El primer festival en el que participamos como grupo fue el Vera Summer de 2015, en Cáceres. Siempre lo sueñas, pero nunca crees que puede llegar ese momento. Y cuando por fin te ves en uno de esos escenarios a los que tú has ido como público, la felicidad es indescriptible”, confiesa Paco. Tras aquella primera experiencia, la música de estos ciezanos también ha podido escucharse en el festival de Los Sentidos 2016, en el Granada Sound 2016 y en Martinillo’s Festival 2017 (Jaén).

Ambos aseguran que los festivales son un escaparate mucho más efectivo que cualquier otro, “notamos que nos damos a conocer mucho más que con otras cosas, los festivales nos ayudan con cifras reales, porque los organizadores promocionan la cuenta de Spotify del grupo. Por poner un ejemplo, en el festival de Los Sentidos del año pasado, nuestras reproducciones subieron un 1000%”, explica ‘Sherpa’.

Lücky Dückes se define por la juventud y ambición de sus componentes, “pero si algo nos caracteriza es que somos amigos de toda la vida, fuimos juntos al colegio y hemos crecido juntos, como personas y como músicos. Y eso es algo que muy pocos grupos pueden decir”, concluye Paco.