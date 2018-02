Sergio Vellido: «Puedo ir desde el pop hasta el rock, pasando por las baladas» Sergio Vellido Ibáñez. Cantante de Sangre de Mayo / Javier Carrión / AGM Barcelonés con orígenes murcianos, escribe y canta las canciones de su grupo, Sangre de Mayo MINERVA PIÑERO Lunes, 26 febrero 2018, 08:18

Un desenlace fatal con el deporte le condujo hacia la música. Después de competir como atleta y futbolista durante diez años, su rodilla puso fin a aquellas carreras. Se volcó en la música. Con tal solo quince años, Sergio Vellido comenzó a observar la vida con una lupa en los ojos y a escribir las reflexiones que de su análisis nacían. Barcelonés con orígenes murcianos, acompañado por la guitarra, decidió formarse como músico para transmitir sus inquietudes. De su puño y letra surgieron las canciones que entona, desde hace seis años, en Sangre de Mayo. Adentrándose en la naturaleza del Mar Menor, donde pedalea por Los Urrutias y Los Nietos, encuentra su relajación e inspiración.

-¿Qué le diferencia como músico?

-Que no abarco un solo género, sino varios. En función de la canción, utilizo diferentes estilos musicales. Puedo ir desde el pop hasta el rock.

-¿De qué depende?

-De la intención de cada tema. Cuando se trata de una historia triste o sentimental, probablemente componga una balada. Si es más reivindicativa, el resultado será una canción de rock. La música surge acorde con las letras que narre.

-¿Y qué narra?

-Intento que cada canción describa un mundo diferente. La última que grabé, por ejemplo, trataba sobre la reacción de las personas ante un proceso de frustración y fracaso inesperado. Después de luchar durante un largo periodo de tiempo por un objetivo, como a mí me pasó con el deporte, de repente, el sueño se acaba. En mi caso, esta frustración fue provocada por una lesión en la rodilla. No sabes qué hacer en ese momento con tu rutina. A veces, cuando piensas que la vida gira en torno a una sola cosa, el destino te lleva a otra mejor.

-¿Describe fantasías o realidades?

-Realidades. Encuentro la inspiración en experiencias que siento, que vivo y que observo. También denuncio aquellas situaciones que deben salir a la luz. El año pasado, por ejemplo, saqué un doble disco que hablaba, por una parte, de las personas que habían sufrido algún tipo de discriminación. En la otra, nombraba a quienes luchan para terminar con este tipo de realidades. 'De tus ojos' y 'A mis ojos', ambas partes del disco, están compuestos por 24 canciones.

-¿Qué contará en su tercer disco?

-Abordará la manera que tiene el ser humano de tratar el planeta y comentaré los recursos que el mundo ofrece. También el poco respeto que la sociedad le brinda a la naturaleza. Se titulará 'Los enemigos de la Tierra'.

-¿Qué significado esconde Sangre de Mayo, el nombre del grupo?

-Refleja la fecha de mi nacimiento, pues nací en el mes nombrado. Además, es un homenaje a España, al cuadro de Goya. En concreto, nací el tres de mayo, que coincide con los fusilamientos, un hecho histórico que el pintor aragonés refleja en una de sus obras. Cuando empecé a pensar en un nombre para la formación, me encontré, por casualidad, con este cuadro. Al darme cuenta de que los fusilamientos coincidían con mi cumpleaños, cuando pensaba que habían sido el día anterior, el nombre se me ocurrió como agua de mayo.

-¿Dónde le gustaría tocar?

-En el Teatro Romea, donde grabé mi último vídeo. En cuanto entré a su interior, me obsesioné con el espectacular escenario. He visitado teatros de la talla del Palacio de la Música de Barcelona, mi ciudad natal, pero el Romea, tan rojizo y dorado, tiene un encanto especial. Me alucina y me transmite paz. Sin duda, es el que más me gusta.

-¿Qué cambiaría de su tierra adoptiva, Murcia, donde reside desde hace cinco años?

-La actitud de los murcianos. Valoran mucho lo que viene de fuera, pero no lo que nace en Murcia. Cuando voy a los bares, por ejemplo, si digo que soy un músico de Barcelona, se interesan. Si digo que soy murciano, los dueños desconectan el oído. Murcia tiene paisajes preciosos, como la huerta y el Mar Menor, una gastronomía envidiable y un ambiente maravilloso. El conjunto debería ser valorado.

-En un futuro, ¿piensa ampliar con más músicos Sangre de Mayo?

-Sí. De hecho, estoy en proceso. Un bajista, un baterista, un guitarrista, junto a mi voz y a mi guitarra, formarán el grupo. Aunque hasta ahora he tocado con músicos contratados, mi intención siempre ha sido consolidar Sangre de Mayo como banda.

-¿Y si no prosperase como cantante?

-Prospere o no, me gustaría trabajar como técnico de imagen y sonido. Dedicarse exclusivamente a la música significa vivir de manera inestable, sin saber qué depara el futuro. La incertidumbre nunca fue mi punto fuerte.