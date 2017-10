«Si pudiera, iría en zapatillas de deporte todos los días» Fiona Ferrer Lioni. / LV Fiona Ferrer Lioni Estilista, empresaria y periodista de moda MINERVA PIÑERO Martes, 17 octubre 2017, 08:28

Perfeccionista y trabajadora, Fiona Ferrer dedica su rutina tanto a la organización de eventos como a la distribución y asesoramiento de marcas, pasando por la redacción de artículos en revistas digitales y periódicos. Entre conferencias, talleres y exposiciones, para dar comienzo a la semana 'Women's Power' de El Corte Inglés, la periodista acercará al público asistente las nuevas tendencias de moda y las funciones que desempeña un 'personal shopper' hoy, a las 19 horas, en el centro de la avenida de la Libertad.

-En la vida, ¿importa más la imagen o el talento?

-Las dos cosas. Independientemente de la edad, tanto los hombres como las mujeres tienen la obligación de mantenerse bien, hecho que no significa tener un cuerpo perfecto, sino saber cuidarse. No podemos engañarnos, el aspecto físico es importante.

-¿Por qué es relevante la figura del 'personal shopper'?

-Por mucho que cada persona sepa cómo vestirse, si tiene a su lado a un profesional, el resultado siempre será mejor. El tiempo limita nuestra rutina, y tener a alguien que te simplifique la vida es maravilloso. El miedo a esta figura, fundado en la idea de que a quien ayuda no sabe vestirse, debe ser perdido.

-¿Se dedica solo a la elección de la ropa?

-No. Un 'personal shopper' también puede prestar sus servicios en el área de la decoración, de la gastronomía... En un ambiente relajado, la persona que solicita al profesional recibe su atención de forma privada, en una sala. Ir de compras con una amiga como asesora está muy bien, pero el 'personal shopper' sabrá adecuar cualquier cosa que necesite al estilo del cliente. Además, no es tan caro como la gente suele pensar.

-¿Qué diferencias encuentra entre España y Costa Rica?

-Son países hermanos en cuanto al idioma, pero en Latinoamérica se llevan más las curvas. Es un hecho. Trabajé hace más de quince años en la Agencia Elite Model Look en Costa Rica, y el ideal de belleza es distinto.

-¿Y entre los diseñadores europeos y americanos?

-Creo que no depende de la procedencia del profesional, sino del propio estilo que defienda. En Miami, ciudad en la que fui la responsable de promocionar a los diseñadores europeos durante los comienzos de la Fashion Week a principios del año 2000, la diferencia que percibí fue la gran relevancia que le otorgaban a la moda en aquella sociedad. Mientras que en España los diseñadores ni siquiera pensaban en salir fuera, allí tenían una proyección más internacional.

-¿Son importantes las redes sociales?

-Aunque por encima de ser bloguera pura me considero empresaria, desde que terminé la carrera he relacionado mi trabajo con las redes sociales. Soy consciente de que el mundo de internet y el papel van a la par. Justo después de graduarme, por ejemplo, mi primer proyecto fue la creación de una empresa de ventas 'online' de subastas, y fui la primera 'blogger' de la revista 'Hola'. Ya no es un hecho del futuro, sino una situación del presente.

-¿Es la moda un negocio o un arte?

-Es un negocio que en muchos casos hay que llevarlo como un arte, una industria que mueve bastante dinero a la que todos deberíamos apoyar. Al final, a cualquier actividad hay que ponerle la parte empresarial, pues siempre existe la cuenta de resultados.

-¿Qué cambiaría?

-Me gustaría vivir más relajada. Acorde a mi estilo y al momento, ya que la moda tiene que adaptarse al sitio en el que estés, si pudiera, iría en zapatillas de deporte todos los días.

-¿Ha pensado en ser diseñadora?

-No. Como asesora de moda, prefiero colaborar con las marcas y ayudar a crearlas. Me gusta pensar en los conceptos.