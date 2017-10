El PSOE debatirá en su congreso un giro de 180 grados a la actual política fiscal Un delegado recoge material del partido en el XIV Congreso Regional del PSOE, celebrado en 2012. / Guillermo Carrión / AGM La ponencia marco propone mantener el impuesto de sucesiones, subir el IRPF a las rentas altas y crear nuevos tributos ambientales JULIÁN MOLLEJO Murcia Domingo, 8 octubre 2017, 08:00

El PSOE plantea una enmienda a la totalidad a la política fiscal del Gobierno regional en la ponencia marco elaborada para ser debatida y aprobada en su XV Congreso Regional, que se celebrará entre los días 21 y 22 de octubre en Cartagena. El documento, redactado por la dirección saliente del partido, propone una mayor presión fiscal, con el mantenimiento del impuesto de sucesiones, la subida del IRPF para las rentas más altas y de la tasa del juego, y la creación de nuevos tributos ecológicos.

El cambio más drástico, de cuantos proponen los socialistas, es el relativo al impuesto de sucesiones y donaciones, en el que el Gobierno regional ha introducido importantes deducciones y se ha comprometido a suprimirlo a partir del próximo año.

«Hay que realizar una firme defensa de su existencia, en tanto en cuanto se trata de unos de los impuestos más socialistas, y los políticos y medios neoliberales han lanzado toda una ofensiva para intentar ir suprimiéndolo», señala el PSOE en el capítulo económico de su ponencia marco.

En materia orgánica, el documento plantea un plan de modernización de las agrupaciones

No obstante, plantea la reforma de este tributo cedido por el Estado, pero sobre el que la Comunidad Autónoma posee capacidad normativa, para que «solo se haya que pagar en el caso de herencias y donaciones altas». También pide, con respecto a este impuesto, que las personas inscritas en el registro de parejas de hecho se equiparen a los cónyuges, bonificaciones para los discapacitados y una deducción del 99% en la herencia cuando se trate del domicilio habitual del heredero.

Con respecto al tramo autonómico del IRPF, el PSOE defiende aumentar su progresividad, para lo que propone subir el tipo a las rentas más altas y crear nuevos tramos de tributación a los contribuyentes con más recursos.

También aboga por subir la tasa del juego, que abonan las empresas que se dedican a esta actividad, mediante la tributación en función de los ingresos que registren y no del sistema actual de módulos fijos.

La Comunidad Autónoma dispone en la actualidad de tres impuestos ambientales, que gravan el almacenacimiento de residuos, los vertidos al mar y las emisiones de gases a la atmósfera, y por los que recauda al año unos 2,3 millones de euros, que se destinan, según establece la ley, a financiar medidas de protección del medio ambiente.

El PSOE pretende no solo revisar estos tributos «para hacerlos más racionales», sino la creación de otros nuevos, que no especifica. «La lucha contra el cambio climático no es ninguna broma y hay que estimular al máximo el ahorro de recursos naturales», argumenta la ponencia marco.

El documento se divide en cuatro partes, que se corresponden con las propuestas de carácter político, económico, orgánicas y de reforma de los estatutos. En esta última se incorporan las modificaciones en el proceso de primarias aplicadas ya en las celebradas el 30 de septiembre, como la segunda vuelta y la reducción del número de avales que permiten participar en ellas. Las agrupaciones del partido y los militantes pueden presentar enmiendas a la ponencia para ser debatidas y votadas durante el congreso.

La intención del equipo del ganador de las primarias y próximo secretario general del partido, Diego Conesa, es elaborar un documento con las enmiendas a la ponencia para incorporar sus propuestas al ideario político y orgánico que se apruebe en el congreso de Cartagena.

En materia económica, el PSOE expone la necesidad de confeccionar un plan de reactivación de la economía regional «a corto plazo y de crecimiento a medio plazo para reducir el paro y frenar los recortes en los servicios básicos». Reitera su apuesta por «carácter público que debe tener el aeropuerto de Corvera» y también su apoyo «al soterramiento integral» de las vías del AVE en Murcia.

El epígrafe orgánico de la ponencia incluye novedades como la creación de una oficina de atención al afiliado y la puesta en marcha de un «plan de modernización de las Casas del Pueblo», que incluiría una «imagen corporativa unificada» para todas ellas, con el fin de dinamizar el funcionamiento de las agrupaciones locales.