PSOE cree «irresponsable» avanzar en Corvera sin conocer el futuro de San Javier
Cartagena
Miércoles, 20 diciembre 2017

El vicesecretario general del PSRM y portavoz parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín López, tildó este miércoles de "irresponsabilidad" que el Gobierno regional no dé explicaciones a los trabajadores del aeropuerto de San Javier mientras se avanza en la apertura del de Corvera.

Tras adjudicar a AENA, copropietaria del aeródromo marmenorense, la gestión del de Corvera, López señaló en un comunicado que los 70 empleados afectados, "cuyo futuro no se sabe cuál es", han trasladado al PSOE su "preocupación" porque no conocen el proceso que se ha llevado a cabo y "no saben qué ocurrirá" en San Javier.

"Es una vez más denunciable" la falta de información del Ejecutivo presidido por Fernando López Miras hacia esos trabajadores, "que no conocen su futuro y no saben cuál será la solución".

Ha añadido que "nadie se ha puesto en contacto tampoco con los más de mil empleados indirectos" del aeropuerto de San Javier.

El Gobierno regional "sigue trabajando igual: sin información y sin transparencia, con la preocupación que eso genera en todas las familias afectadas", concluyó.