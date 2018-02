La pseudociencia se hace un hueco en el Colegio de Médicos Ana Gálvez. / Javier Carrión / AGM La institución acogerá unas jornadas de la Sociedad de Homeopatía, cuyos directivos ofrecen todo tipo de pseudoterapias. La presidenta de los homeópatas ha sido denunciada por publicitar desde 'constelaciones familiares' a tratamientos con 'biofotones' JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Lunes, 19 febrero 2018, 08:01

La sede del Colegio de Médicos de la Región acogerá el próximo viernes las III Jornadas de la Sociedad Murciana de Homeopatía pese a que la Organización Médica Colegial (OMC) considera esta disciplina una pseudoterapia sin rigor científico alguno. Los ponentes presentarán casos clínicos en los que los productos homeopáticos supuestamente «han dado resultado»: se abordará desde el tratamiento de la hepatitis aguda a la psoriasis o la bronquiolitis del lactante. La Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas (Apetp) considera «una irresponsabilidad supina» que el Colegio albergue estas jornadas, y exige su suspensión. «18 sociedades médicas, de 20, han dejado ya claro que la homeopatía no sirve para nada. La Real Academia de Farmacia, también. Estamos hablando de algo que no es más que un placebo. Al acoger este acto, el Colegio legitima una pseudoterapia», advierte Elena Campos, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y presidenta de Apetp.

Se da la circunstancia de que la presidenta de la Sociedad Murciana de Homeopatía, Ana Gálvez, tiene un expediente abierto en el Colegio de Médicos a raíz de una reciente denuncia presentada por Apetp. La doctora Gálvez publicita en internet un centro, denominado Aula Vitae, en el que se ofrecen todo tipo de pseudoterapias, desde tratamientos con 'flores de Bach' a sesiones de 'constelaciones familiares'. Según reza la publicidad de Aula Vitae, las 'constelaciones' son una «psicoterapia sistémica familiar que se basa en la afirmación de que siete de cada diez casos de problemas psicológicos, sea cual sea su naturaleza o tipología, tienen su origen en nuestra historia o relación familiar». De acuerdo a esta pseudoteoría, nuestros problemas actuales pueden llegar a tener relación, a través de una especie de energía que circula de generación en generación, con situaciones que vivieron nuestros abuelos o bisabuelos.

La Asociación para la Defensa del Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas advierte de que las 'constelaciones familiares' «son el resultado de un adoctrinamiento de tipo sectario formado alrededor de un gurú» y «perpetúan una visión familiar y social reaccionaria». Esta pseudoterapia está además relacionada con las teorías de la bioneuroemoción, que consideran las enfermedades una consecuencia de problemas emocionales.

«Esos tratamientos no los ofrezco yo, sino otros profesionales», se defiende Ana Gálvez

También reiki

Según consta en internet, en Aula Vitae también se ha ofrecido reiki -basado en la imposición de manos- y sesiones, por 60 y 30 euros, de una «tecnología no invasiva» denominada Biocom Lux, contra la depresión, la ansiedad y los dolores agudos o crónicos. Se trata de una «terapia con biofotones» que la Apetp tacha de «fraude» en toda regla. «La biofotónica no está avalada científicamente, ni en la práctica médica. Los fotones son partículas elementales que transportan la fuerza electromagnética, pero no existe la biofotónica como terapia porque los fotones no son entes biológicos 'per se', ni pueden serlo», advierte la asociación.

En declaraciones a 'La Verdad', Ana Gálvez se desvincula de la actividad de Aula Vitae pese a que en internet se hace continúa referencia a «los profesionales que formamos el equipo de Gálvez Mirón». «Es un centro anexo pero independiente de mi clínica, y son otros profesionales los que llevan a cabo esas terapias, no yo», asegura. Añade, además, que se trata de «entradas antiguas» de la web (enero de 2016) «que yo no colgué». La presidenta de la Sociedad Murciana de Homeopatía denuncia«una campaña» contra esta disciplina, «que es considerada científica en Europa».

La Apetp solicita al Colegio que sancione a Gálvez por lo que consideran un grave incumplimiento del código deontológico, que obliga a los médicos a «respetar la evidencia científica e indicaciones autorizadas». La homeopatía, advierte la asociación, no es una especialidad reconocida, «ni hay productos homeopáticos autorizados como medicamentos».

Pero el centro vinculado a Ana Gálvez no es el único que ofrece pseudoterapias. La clínica del vicepresidente de la Sociedad Murciana de Homeopatía, Pedro Castejón, publicita en la web la «magnetoterapia, biorresonancia (Bicom) y el Biocom lux, un emisor de frecuencias a través de los fotones de la luz cuyo resultado sorprende a veces por su rapidez».