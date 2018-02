Las pruebas de diagnóstico se adelantan a mayo para no coincidir con los finales Prueba de diagnóstico en un centro de Murcia. / Nacho García / AGM Las de cuarto de Secundaria las realizarán solo 2.000 estudiantes porque otro grupo tendrá que completar las de PISA, que se convocan también este año FUENSANTA CARRERES Murcia Sábado, 3 febrero 2018, 14:09

Miles de alumnos de cuarto curso de Secundaria serán examinados este año con lupa a través de varias pruebas externas. Una muestra de poco más de 2.000 estudiantes tendrán que realizar los ejercicios de diagnóstico de la Comunidad. Además, otro grupo de cerca de 2.500 chicos de 15 años (en este caso, independientemente del curso que estudien) completarán las pruebas internacionales PISA, que realizan cada tres años los evaluadores de la OCDE, y para las que se seleccionan estudiantes de forma aleatoria, mezclando institutos de diferente titularidad (públicos, concertados y privados) y de distinto tamaño. Los resultados de PISA dan lugar a un informe que clasifica a los países y regiones sobre una escala en la que la media es de 500 puntos, y evalúa la competencia de los estudiantes para aplicar lo que saben, y no cuánto saben. Para evitar saturar a los estudiantes de cuarto de la ESO, la Consejería ha decidido este curso reducir las muestras de sus pruebas de diagnóstico a solo 2.000 alumnos de 40 institutos, en lugar de los 5.000 seleccionados el curso pasado. Las pruebas, que se extenderán cuatro días y abarcarán todas las materias, se realizarán a mediados de mayo para que no coincidan con los exámenes finales, como ocurrió el pasado curso, cuando fueron boicoteadas por decenas de alumnos que no se presentaron en los institutos. En aquella ocasión, los exámenes llegaban cargados de polémica, después de que en un principio fueran planteados como una reválida que, finalmente, perdió todo su efecto académico.

Los exámenes se han planteado este año como una prueba de diagnóstico más, sin peso en el expediente ni consecuencias en las calificaciones. La Consejería pretende además que cumplan su función de análisis y se planteen con objetivos claros desde el inicio, para evitar el rechazo del curso pasado. Para ello, asesorará a cada centro sobre los planes y programas de mejora; enviará a los docentes, con antelación, el cuadro de relaciones de estándares, contenidos y procesos cognitivos de las pruebas, y se informará a los padres sobre su desarrollo. Los resultados serán trasladados a los centros educativos y a las familias.

Fechas. Los exámenes se realizarán durante cuatro jornadas lectivas los días 14, 15, 16 y 17 de mayo. Materias Competencia lingüística Lengua Castellana y lengua extranjera. Competencia matemática Matemáticas aplicadas y Matemáticas académicas. Competencia social y cívica Geografía e Historia. Tendrán carácter muestral (no las realizan todos los alumnos) y finalidad diagnóstica. Sin peso en el expediente, es decir, carecen de efectos académicos y no tendrán consecuencias para el alumno en su expediente. Conclusiones Los resultados de los estudiantes permitirán elaborar un informe del alumno, otro de grupo en el que estudia, un informe del instituto y otro regional. 40 institutos escogidos entre los que no participan en PISA realizarán las pruebas de cuarto de la ESO. 2.000 alumnos realizarán los exámenes de todas las áreas durante cuatro días lectivos.

«Los equipos docentes, así como los equipos directivos, con los informes obtenidos realizarán un análisis y adoptarán un conjunto de medidas ordinarias o extraordinarias para la mejora de resultados», detalló la consejera Adela Martínez-Cachá. Se comprometió a realizar un seguimiento exhaustivo del proceso para garantizar su utilidad. Los exámenes abarcarán las áreas de Matemáticas, comprensión lingüística y Geografía e Historia.