La prórroga presupuestaria priva a los empleados de la Comunidad de 2,3 millones de euros al mes Funcionarios de la Consejería de Hacienda atienden a varios ciudadanos. / Guillermo Carrión / AGM Hacienda abonará la subida del 1,5% aprobada desde enero a partir de que entren en vigor las cuentas del Estado de 2018 JULIÁN MOLLEJO Murcia Lunes, 15 enero 2018, 07:58

A los casi 50.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma les espera una desagradable noticia cuando perciban a final de mes la primera nómina del año y descubran que el 1,5% de subida salarial aprobada e incluida en los presupuestos de la Administración regional para 2018 no aparece por ningún lado.

Deberán, además, acostumbrarse a este 'recorte' en sus emolumentos previstos, ya que, mientras no se aprueben los presupuestos del Estado para 2018, que es la ley que marca la política salarial para el conjunto de los funcionarios en el Estado, no se aplicará el aumento de las retribuciones. Y a día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta cuándo ocurrirá eso.

El 1,5% de aumento previsto para los funcionarios de la Comunidad supone para las arcas regionales 33 millones de euros al año, lo que supone 2,3 millones por cada una de las catorce nóminas que perciben los empleados públicos.

Esta es la cantidad mensual que dejarán de percibir los funcionarios mientras los presupuestos de 2017 sigan prorrogados, lo que supone, automáticamente, la congelación del salario para todos los empleados públicos.

Sin embargo, no es un dinero que éstos vayan a perder. La subida está presupuestada y la terminarán cobrando, aunque sea con varios meses de retraso, no se sabe cuántos. La Consejería de Hacienda asegura que el aumento retributivo del 1,5% se abonará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018, a partir del momento en que entren en vigor los presupuestos del Estado de este año. Aunque no está decidido si se hará en una sola paga o bien si la cantidad total adeudada se prorrateará en los meses que resten para concluir el ejercicio.

La hacienda regional pierde más que gana con la prórroga presupuestaria. Por un lado, se 'ahorra' los 2,3 millones mensuales de la subida salarial, pero, por otro, deja de ingresar uno 10 millones de euros cada mes -127 al año es lo que tiene presupuestado- de la mejora de la financiación autonómica que le corresponde en 2018, pero que permanece también congelada mientras no se aprueben los nuevos presupuestos del Estado.

Este es el mayor perjuicio para la Comunidad de la prórroga de las cuentas del Estado, según el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo.

«Las subvenciones finalistas del Estado, dirigidas a financiar programas de educación y sanidad, por ejemplo, se van aprobando a lo largo del año, por lo que no creo que se vean afectadas», comenta Carrillo, quien confía en que el retraso en la aprobación de los nuevos presupuestos estatales no se dilate más allá de marzo o abril.

En el Gobierno central, en cambio, no son tan optimistas, porque la posibilidad de lograr una mayoría parlamentaria suficiente para conseguir aprobar el proyecto presupuestario depende de la normalización de la situación catalana y de la finalización de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Con ello, el PNV levantaría sus reservas al respaldo de las cuentas.

Sin embargo, la crisis catalana está lejos de presentar visos de resolución. De momento, solo se sabe que el Parlamento se constituye este miércoles, pero no está nada claro cuándo y quién formará el nuevo Gobierno de la Generalitat. De ahí que en el Gobierno central prevean que hasta mediados de año podría no haber nuevos presupuestos.

En materia de infraestructuras, la prórroga presupuestaria no preocupa en la Consejería de Presidencia y Fomento. «Todos los proyectos que están en ejecución y comprometidos tienen garantizada su continuidad en la prórroga», aseguran fuentes del departamento que dirige Pedro Rivera. Además, proyectos importantes como el AVE, la apertura del aeropuerto y la variante de Camarillas no dependen de los presupuestos del Estado, sino de organismos autónomos, como Adif, Aena y el Puerto de Cartagena.

La única excepción que apuntan en Fomento es el nuevo plan cuatrienal de vivienda, que requiere aprobación de los presupuestos y afecta a las 17 comunidades autónomas.