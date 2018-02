Promoverán controles médicos entre conductores profesionales para evitar positivos al volante La mesa de trabajo, este jueves, reunida en la Delegación del Gobierno. / Vicente Vicéns / AGM Francisco Bernabé explica que van a trabajar «en la concienciación y en la formación de los trabajadores» para que no recaigan en este tipo de conductas LA VERDAD Jueves, 1 febrero 2018, 13:06

La mesa de trabajo impulsada por el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, para adoptar medidas que reduzcan o eliminen el problema de los positivos por alcohol y drogas entre conductores profesionales ha adoptado este jueves el compromiso de todos los agentes participantes de negociar una solución que debe pasar, de forma inexcusable, según el delegado, por políticas de prevención, no sancionadoras.

"Vamos a adoptar políticas que permitan realizar, de forma periódica y profesional, controles médicos a los profesionales del sector de forma que se pueda detectar si padecen alcoholismo o drogodependencia. Y una vez detectada esa patología, poder adoptar medidas terapéuticas encaminadas a su recuperación y reinserción laboral", explicó el delegado en su comparecencia.

La mesa de trabajo, constituida el pasado 15 de diciembre tras una primera reunión en la Delegación del gobierno, está formada por la Dirección General de Transportes de la Comunidad Autónoma, la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte (FROET), Jefatura Provincial de Tráfico, Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo del Ministerio de, Empleo y Seguridad Social, Comandancia de Guardia Civil y los sindicatos UGT y CCOO.

Todos los agentes participantes han coincidido en que ninguna de las medidas debe pasar por un despido disciplinario, sino por insistir y trabajar en la prevención y en la curación. "Y, por supuesto, como hacemos regularmente con nuestras campañas específicas de control por parte de la jefatura provincial de Tráfico, vamos a trabajar en la concienciación y en la formación de los trabajadores para evitar recaídas en este tipo de conductas", añadió Bernabé, que mostró su preocupación por los datos del pasado año, en el que se detectaron 56 positivos entre conductores profesionales, siete entre los de transportes de mercancías peligrosas, y dos entre los de transportes escolares.

Bernabé ha agradecido especialmente, en nombre del Gobierno de España, la predisposición y buena acogida de esta iniciativa entre la patronal Froet y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

El secretario general de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, Santiago Navarro, manifestó la predisposición de su sindicato a ofrecer propuestas que pasen por una solución integral del problema. "Tenemos que reforzar la información y la formación entre ciudadanos, profesionales y dentro de la propia empresa, con una evaluación previa de riesgos psicosociales donde se detecte el problema realmente y con medidas de prevención, como ha dicho el Delegado, que no estigmaticen al trabajador", indicó Navarro.

Por su parte, Antonio Jiménez, secretario General de UGT, explicó que el problema de abuso de alcohol y drogas es un problema que trasciende el ámbito laboral, aunque tiene una especial incidencia en el ámbito de la seguridad vial. "Aplaudimos el enfoque que le ha dado el delegado del Gobierno a la reunión con todos los interlocutores sociales que tienen mucho que decir en esta materia, y creemos que hay que fortalecer mucho la prevención en el ámbito de los riesgos laborales, en materia de formación, información y, sobre todo, de negociación colectiva", declaró Jiménez.

Pedro Díaz, presidente de Froet, valoró la mesa de trabajo como muy interesante, pues entre las empresas de transporte, ha dicho, este es un gran problema. "Lo único que estamos pidiendo son herramientas para que el empresario pueda detectar este problema, porque con los reconocimientos médicos actuales, por cuestión de datos, no nos pueden decir si un determinado conductor tiene un problema de estas características. Creo que esta es una mesa muy positiva y que la patronal y sindicatos seremos capaces de llegar a un acuerdo que revierta en la seguridad vial, que es lo que a todos nos interesa", declaró Díaz.

La mesa ha acordado dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, como autoridad competente en materia laboral, para que coordine esa negociación entre patronal y sindicatos que debe culminar en la materialización de estas iniciativas.