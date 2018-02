«Somos el primer eslabón para salvar vidas» 06:49 Este domingo se celebra el Día Europeo del Teléfono de Emergencias a la vez que el 112 cumple 20 años desde su puesta en funcionamiento, con un balance de casi 20 millones de llamadas y 6,5 millones de asuntos gestionados RAÚL HERNÁNDEZ Domingo, 11 febrero 2018, 07:58

El día que Carmelo Cabañero levantó el teléfono y dijo por primera «112, ¿en qué le puedo ayudar?» culminaba un largo proceso que comenzó en 1997 cuando se aprobó el decreto de la Comunidad para la implantación del servicio de coordinación de emergencias de la Región. A la vez, ese día, el 23 de diciembre de 1998, arrancaba el contador de atención de llamadas necesitadas de ayuda urgente. En esa primera llamada avisaban de que una mujer había sufrido un desfallecimiento en un centro comercial de Murcia, se activó el protocolo y los sanitarios del 061 acudieron para atenderla.

Veinte años después, el 1112 ha recibido casi 20 millones de llamadas y atendido más de seis millones y medio de asuntos. La evolución desde que arrancó el servicio ha sido espectacular, pasando de las casi 105.500 llamadas de 1999 al casi millón del año pasado. Son cifras que dan una idea de la evolución y de la definitiva implantación en la sociedad murciana como el número de teléfono de referencia ante situaciones de emergencia.

Sin embargo, hasta llegar hasta este punto, el servicio tuvo que pasar por unos inicios de penumbra. «Al principio la gente tenía como referencia otros números como el 091 de la Policía Nacional, 092 de la Policía Local, el 062 de la Guardia Civil, el 061 de urgencias sanitarias y el 080 de Bomberos. El aterrizaje del 112 se produjo con el interrogante de para qué servía. Muchos pensaban que era un servicio de información general, otros de ayuda de cualquier tipo.

«Hay gente que llamaba para preguntar por el tiempo y otros pidiendo que le ayudáramos a cambiar una rueda porque habían pinchado», afirma José Ramón Carrasco, director general de Emergencias. Esas dudas acerca del uso del número de teléfono se ven reflejadas en otro dato: de cada diez llamadas que se realizaban en 1999 solo una era por un asunto de emergencias. «Esa tendencia ha cambiado y hoy de cada dos avisos, uno es un asunto urgente», indica Carrasco.

Para virar aquella situación se pusieron en marcha varias campañas de información sobre la utilidad del servicio. Sin embargo, fue la coordinación de las grandes catástrofes la que aportó realmente la luz que hacía falta. La primera de ellas ocurrió en octubre del año 2000. Durante cuatro días la Región sufrió un episodio de lluvias intensas que derivó en avenidas fluviales que afectaron especialmente a Cartagena y la inundación por desbordamiento de la Rambla de Benipila. Fallecieron dos personas y una desapareció. La gestión de los profesionales y efectivos de distintos organismos implicados fue colosal. Fue el primer gran incidente que puso a prueba la maquinaria de coordinación de todos los efectivos.

04:45 Vídeo. Balance de llamadas y asuntos del 112. / R. H.

Tras ella vinieron otras grandes emergencias gestionadas desde el 112 de la Región que ayudaron a fortalecer la musculatura de todo el sistema como los terremotos de Lorca de 2011, las inundaciones de Puerto Lumbreras en 2012 y las se Los Alcázares en 2016, e incendios forestales como el de El Salmerón de Moratalla, que calcinó 1.370 hectáreas en 2012. «Esas situaciones pusieron a prueba la capacidad de trabajo y de respuesta de todos los profesionales del 112 y se superó con nota», afirma el consejero de Presidencia, Pedro Rivera. Ese enorme trabajo se muestra en la percepción que la sociedad murciana tiene de sus trabajadores y organismos que lo componen «y que se ve reflejado en la última encuesta de satisfacción realizada, en la que los ciudadanos le otorgan casi un sobresaliente con 8,84 puntos sobre 10, además del alto conocimiento que tienen de su existencia, ya que el 97 por ciento sabe que cuando hay una urgencia, el 112 es el número de referencia al que deben dirigirse», explica el titular de Presidencia.

La esperanza habla en inglés

«Le enseñé a decir auxilio en español y le pedí que lo gritara. Yo lo estaba escuchando pegada al teléfono cómo pedía ayuda casi sin voz y temblando. Era un señor mayor y desde la distancia me daba mucha pena. Finalmente el forestal lo oyó y lograron dar con él y con su esposa. Comenzaron a llorar de alegría y lo último que me dijeron antes de colgar es que les había salvado la vida». Amor Yagües es operadora del Centro de Coordinación Operativa (CECOP). Desde su puesto en la sala del 112 gestionó el rescate de un matrimonio alemán que se había perdido en Sierra Espuña el pasado 23 de enero. Se trata de un caso que pone de manifiesto la integración del número de emergencias en los países de la Unión Europea desde que se empezara a implantar en 1991 a través de una directiva común. «El matrimonio de origen alemán sabía que llamando al 112 se movilizarían todos lo efectivos necesarios para su búsqueda. Estuve con él al teléfono hablando en inglés durante las tres horas que tardaron en localizarlos. Tenían unos 70 años, iban en camiseta corta, sin comida y se hacía de noche. Por eso, conforme avanzaban los minutos y no se les localizaba la situación se iba haciendo más tensa. Finalmente, los forestales los encontraron a las ocho de la noche sanos y salvos»

La primera llamada tras el desastre

La primera llamada que el 112 recibió el 11 de mayo tras el primer terremoto de Lorca en 2011 aseguraba que se había producido una explosión. Laura Gallego era la operadora que atendió esa llamada. Al otro lado de la línea la voz entrecortada de un hombre no acertaba a contarle qué había pasado, solo que había oído un ruido terrible. «Contó que era como una explosión, algo muy fuerte y de alguna manera sabía que era muy grave. Yo lo tranquilicé y le dije que ya estaban movilizados los efectivos». Desde ese momento, las orejas de los profesionales del servicio de emergencia de la Región ya estaban de punta, alertas ante lo que podía haber ocurrido. La confusión inicial se disipó en cuestión de pocos minutos, cuando el segundo terremoto hizo temblar hasta la sala de recepción de llamadas del 112 en Murcia. «Se nos movió el monitor del ordenador y entendimos al momento lo que pasaba». Acto seguido llegó la avalancha de llamadas alertando de los dos movimientos sísmicos, y ya no cesarían hasta el día siguiente hasta sumar 8.000 llamadas atendidas entre las dos jornadas.

19 de diciembre de 2016, una llamada cada 15 segundos

Estaban alertados de que ese fin de semana iba a llover de manera torrencial, y así fue. El viernes 16 y el sábado 17 de diciembre de 2016 no dejó de hacerlo en los municipios del Mar Menor. Pero fue el domingo 18 por la noche y la madrugada del lunes 19 cuando en Los Alcázares las carreteras se convirtieron en ríos, los coches en barcos y las casas en pozos. «Precisamente fue el lugar que menos trabajo nos había dado los días anteriores, pero al caer la noche el agua comenzó a entrar por las dos avenidas principales, la carretera de Balsicas y la de Torre Pacheco, la zona cero de las inundaciones», recuerda Eleuterio Ramón, sargento jefe del parque del Mar Menor. «Ese fin de semana cayeron 270 litros por metro cuadrado, que es el agua que suele caer en la zona en un año. Ese día hubo 80 rescates de conductores atrapados en sus vehículos. El agua, a una temperatura de 6 grados, entró en las casas y llegó a tener una altura de un metro y medio. Solo esa madrugada se sacaron a 270 personas de sus viviendas. Sin duda fue el servicio más duro que he realizado en toda mi vida», señala el bombero.

El 19 de diciembre de 2016, el 112 atendió 5.748 llamadas, con un promedio de 4 llamadas por minuto o una llamada cada 15 segundos. Ese día pasará a la historia como el que más llamadas se recibieron en las dos décadas de funcionamiento del servicio.