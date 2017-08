El primer apellido todavía es el paterno

Un mes después de que entrara en vigor la ley que permite inscribir a los hijos sin otro orden de apellidos que el que los progenitores estimen oportuno, el paterno sigue dominando. Solo trece niños han sido inscritos en la Región con el patronímico de la madre. Así que, de momento, la tradición se mantiene.

Hasta el cambio de la normativa, existía una preferencia legal para que el apellido del progenitor fuese el primero y solamente se admitía que imperase el de la madre si había previo consenso o si el hijo, ya mayor de edad, deseaba alterar el orden 'motu proprio'. De hecho, fue en 1999 cuando se reformó la norma para que se pudiera alterar el orden de los apellidos si los padres estaban de acuerdo.

A nivel nacional, de los 35.583 nacimientos inscritos en los registros civiles a lo largo del mes de julio, solo en 193 se antepuso el apellido de la madre, según datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Justicia. En junio, cuando todavía se debatía en el Parlamento esta reforma, fueron algunos más los recién nacidos inscritos con el apellido materno en lugar preferente: en 320 nacimientos de los 36.420 que se produjeron, los padres se inclinaron por esa opción.

Todos los padres son informados en el Registro Civil cuando acuden a inscribir a sus hijos, pero la mayoría prefiere mantener la tradición

En la actualidad, unos 23.000 españoles esgrimen el sobrenombre de la madre en primer lugar, según datos de la Dirección General de Registros y Notariado. En el periodo comprendido entre 2001 y 2016, un total de 22.671 recién nacidos fueron inscritos de esa forma, a los que habría que sumar los de los años 1999 y 2000, que no constan porque los archivos no están informatizados.

En 2001 hubo veintisiete bebés en tal situación, cifra que se fue incrementando hasta llegar a los 2.953 del pasado año. La mayor subida se produjo, no obstante, en 2008, cuando se registraron 1.187, y en 2011, cuando alcanzaron los 2.337. La balanza, de esta forma, sigue muy del lado de los padres, y parece que costará tiempo que el patronímico de las féminas gane terreno.

Una ley poco popular

En la Región, durante los meses de junio y julio contabilizaron apenas trece casos de entre los 2.931 nacimientos registrados. De hecho, en la capital murciana se ha dado un único caso. Es el protagonizado por una pareja extranjera que, en virtud de la aplicación de la ley de su país, muy similar a la española, pudo permitirse colocar el apellido materno en primer lugar. Fuentes del Registro Civil aseguran que «el motivo de que esta normativa no sea tan popular no se debe a su desconocimiento, sino, más bien, a la tradición», ya que la mayoría de los padres «conocen esa posibilidad y, si no es así, son informados durante el proceso de inscripción», una vez que llegan al juzgado.

«Antes eran muy excepcionales los casos en que se alteraba el orden de los apellidos, pero ahora que se puede sigue siendo muy poco común, y eso que recibimos unas cuarenta o cincuenta inscripciones diarias». Costará cambiar una costumbre muy arraigada, esto es, mantener la primacía del apellido paterno. Así lo creen también la mayoría de los progenitores que acuden a las dependencias del juzgado. Daniel Solano y Elena Manzano, que ayer cumplieron con el trámite de inscribir a su recién nacido, explican que, a pesar de que estaban informados de dicha posibilidad de variar el orden tradicional de los apellidos, han optado por continuar con el esquema de siempre.

En la misma línea se pronuncia otro padre, Francisco José García. «En casa ni siquiera nos lo hemos planteado», afirma. Rocío Suntaxi y Enrique Morales, una pareja ecuatoriana residente en Murcia, conocen dicha opción, pero tampoco la han llegado a barajar.