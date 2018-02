El presidente del CES irrumpe en la carrera por el Rectorado de la UMU José Luján. / La Verdad El catedrático de Derecho del Trabajo José Luján confirma que presentará su candidatura a los comicios, a los que concurrirán al menos tres aspirantes FUENSANTA CARRERES Murcia Domingo, 18 febrero 2018, 23:25

La carrera electoral por el rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) cobra intensidad con un nuevo candidato de peso a los próximos comicios de marzo. El catedrático de Derecho del Trabajo, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo y actual presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Luján, dio ayer un paso adelante y confirmó que presentará su candidatura al rectorado «con la mirada puesta en el futuro y en la institución».

Con la concurrencia de Luján, que añade un plus importante de competencia al proceso por su perfil público y reconocimiento profesional, ya son tres los aspirantes que han confirmado su decisión de presentarse a los comicios, aunque con casi total seguridad serán finalmente cuatro. El actual rector, José Orihuela, ha reiterado en varias ocasiones que se presentará a la reelección. El catedrático de Biblioteconomía y exvicerrector de Comunicación -dimitió después de un año y medio en el equipo de José Orihuela- José Antonio Gómez, también anunció que competirá por el cargo hace un mes. El cuarto candidato, también de peso en la institución, sería el decano de la Facultad de Química, Pedro Lozano, quien aún no ha confirmado oficialmente su concurrencia pero se da por segura.

La irrupción del presidente del Consejo Económico y Social en la pugna electoral también se daba por hecha en ámbitos universitarios, pero Luján había preferido no hacerla pública hasta ayer. «He realizado un análisis profundo y sí, daré el paso porque creo que puedo aportar a la institución la mirada de un jurista del trabajo en contacto con la sociedad que conoce el valor de la formación y la importancia de la sinergia de la Universidad con los trabajadores y empresas de la Región». Luján, que aún no ha completado el equipo con el que concurrirá a los comicios pero ha comenzado a perfilarlo, se presentará a las elecciones con el impulso puesto en una «universidad de futuro, la universidad en la que yo quiero trabajar y en la que se formará el capital humano de esta Región, dinámica, comprometida con la sociedad y responsable; una universidad que no se siente una institución medieval, sino que forma al futuro».

Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, José Luján ha vivido la Universidad de Murcia desde todos los ámbitos: como estudiante, titular, catedrático, secretario de departamento, decano... Luján fue también secretario general de la Universidad Politécnica de Cartagena. Desde noviembre de 2014 preside el Consejo Económico y Social en sustitución del fallecido Antonio Reverte, cargo que le ha dado visibilidad, proyección social y el reconocimiento de los agentes sociales, especialmente la patronal y los sindicatos.