«Es posible fusionar los juegos de los niños y la comida de sus padres» Víctor Olmos y Carmen Expósito. / Javier Carrión / AGM Víctor Olmos. Propietario de Club Infantil 210 ANTONIO BOTÍAS Murcia Domingo, 31 diciembre 2017, 10:58

La idea se la dieron sus hijas. Porque cierto día, cuando andaban en un restaurante con ellas, las pequeñas apenas los dejaron probar bocado. Querían jugar. Así que pensaron en cómo se podía fusionar la diversión de los niños y la de sus progenitores. De esta forma ha surgido Club Infantil 210, una novedosa propuesta que, en sus mil metros cuadrados, conjuga un espacio para disfrutar de la gastronomía y la diversión. El local está en Murcia, en la calle Pintor Salvador Dalí. Carmen Expósito es su directora y Victor Olmos, el propietario, quien asegura que «la respuesta del público ha sido espléndida».

-Restaurante y parque infantil integrado, ¿eso no es un locura? ¿Se puede conciliar todo?

-(Risas). Por supuesto. El concepto familia conlleva ampliar las perspectivas de negocio. Era necesario llegar a un modelo donde ambas cosas pudieran ir de la mano. Esto es lo que hemos conseguido en Club Infantil 210.

-¿Cómo se les ocurrió la idea?

-Ante la necesidad que observamos en nuestras vidas. Tenemos dos niñas y la carencia de lugares donde poder comer bien mientras estuvieran atendidas con monitores era prácticamente nula, así que decidimos ofrecer ese servicio.

-¿Es original esta oferta en Murcia?

-Creo que sí. En Murcia tenemos sitios para niños y restaurantes donde comer bien, pero no la fusión de ambos conceptos. Esa fue la razón que nos llevó a crear este espacio adaptado a pequeños y mayores.

-¿Es posible mantener a los niños sentados cuando tienen tan cerca la diversión?

-Tanto los niños como los padres vienen a disfrutar. La idea es que los peques coman y pasen directamente a la zona de juegos mientras los padres disfrutan de una comida con tranquilidad.

-¿Resulta caro?

-Tenemos dos opciones para acceder al parque de bolas. Hasta las 17 horas, con un precio de 12 euros, menú infantil, parque y monitores. O bien, acceso ilimitado, 15 euros. Es económico.

-¿Qué platos incluyen su carta y cuáles son los más demandados?

-Tenemos una carta amplia. Nuestra protagonista principal son las brasas. Carnes y pescados, arroces, entrantes... Nuestro entrante estrella es el pulpo a baja temperatura marcado en brasa con una crema de sobrasada. Entre los arroces resulta muy demandado el 'a banda'.

-¿Qué juegos disfrutan los más pequeños y qué otros servicios les ofrecen?

-El parque tiene disponibles 1.000 metros cuadrados de diversión. Los niños quedan encantados con el castillo, pero tenemos un tobogán gigante con sacos, bolas, camas elásticas, pista de fútbol, baloncesto, rocódromo...

-¿Han detectado en los últimos meses un aumento de clientes?

-Sí. Poco a poco vamos mejorando y trabajando duro para pulir pequeños detalles que harán que marquemos la diferencia en todos los sentidos. Para comer un fin de semana siempre aconsejamos reservar con al menos tres días de antelación. En el futuro queremos abrir la planta baja como restaurante por la gran demanda que estamos teniendo.

-¿Considera necesario que se difunda más la gastronomía murciana en España?

-Sin duda alguna. Murcia es una región que ofrece productos de calidad y nuestra gastronomía es un referente que todos los españoles deberían conocer. Nos encanta la cocina murciana y tradicional y en nuestro menú diario, con un precio de 11 euros, apostamos por guisos y arroces que todo el mundo debería probar.

-¿Tienen algún proyecto entre manos en la actualidad?

-No hay tiempo de pensar en futuros proyectos, el que llevamos entre manos debe funcionar como un reloj suizo y hasta que no se consiga no sería bueno iniciar otro. Tenemos mucho trabajo, dedicamos todo nuestro tiempo a Club Infantil 210 a pesar de tener otras empresas y es que ahora nuestro mayor proyecto está aquí.