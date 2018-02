«No podemos esperar a que llegue el futuro, debemos construirlo» El alcalde de Murcia, José Ballesta. / Nacho García /AGM Miércoles, 7 febrero 2018, 03:10

Pensar en Miguel Ángel y en Cervantes más que en 'bites' y 'bitcoins' es para el alcalde de Murcia, José Ballesta, un buen planteamiento para encarar el comienzo de un siglo, el XXI, en el que «asistimos a un nuevo Renacimiento, a un nuevo humanismo, en el que las personas son el centro del nuevo orden social, las ciudades su hábitat natural y preferente, y llevamos una vida digital sin que debamos perder de vista una premisa esencial: la tecnología no es nada sin las personas», reflexionó el primer edil, convencido de que «no vivimos una época de cambios, sino más bien un cambio de época».

El impulsor del modelo de ciudad inteligente diseñado para Murcia, que incluye el proyecto de innovación aplicado a la gestión local 'MiMurcia', comprometido con la idea de que «los gobiernos no podemos esperar que llegue el futuro, sino que debemos construirlo», llamó la atención sobre el hecho de que la tecnología puede no solo hacer la ciudad más eficiente y más sostenible, sino también más equitativa, rompiendo barreras sociales, culturales y de cualquier tipo. Promover una 'smart city' no puede consistir en avanzar solo en lo tecnológico e instrumental. Nuestro concepto de 'smart city' consiste en poner esos avances tecnológicos al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida».