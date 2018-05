«No nos planteamos tener un hijo hasta que lo tuvimos todo atado»

Belén es una de esas mamás tardías que ha postergado su primer embarazo hasta los 37 años. «No nos planteamos buscar un niño hasta que lo tuvimos todo atado», cuenta en la sala de espera de la consulta materno-fetal de la Arrixaca. El hato necesario para que esta maestra fuese madre envolvía un trabajo estable, la compra de una vivienda y ahorros con los que poder hacer frente a los gastos que conlleva un bebé. Aunque el papá de la pequeña Alejandra tiene 32 años, sabe de lo que habla cuando asegura que «la estabilidad es casi imposible hoy en día. Entre los maestros, como nosotros, los contratos temporales son muy frecuentes. Y claro, sin saber qué va a ser de ti, no puedes plantearte formar una familia. Desde la política tendrían que hacer algo para acabar con la precariedad que afecta a todos los sectores».

Alejandra todavía no ha dado señales de querer salir de la tripa de su madre, pero el matrimonio ya se plantea tener al menos otro hijo más: «Eso sí, ya me toca tenerlos seguidos, porque si no, ¡no me da tiempo!», ríe Belén. A pesar de los malos augurios relativos a la edad, la pareja solo tardó un mes en conseguir que Belén quedase embarazada. Algo que no le pasó a Virginia Cerezo, otra primeriza de 37 años que, después de dos buscando a su primogénito, acudía este jueves a la ecografía pertinente de los ocho meses de gestación: «Siempre he sido una mujer activa y nerviosa, y la verdad es que ser madre no era una de mis prioridades. El trabajo me ocupa muchísimo tiempo y, a pesar de que me encantan los niños, siempre tenía algo que quería hacer antes de quedarme embarazada». Jesús Carrillo estrenará paternidad a sus 44 años junto a Virginia: «En realidad no es que no quisiéramos ser padres antes, es que no lo necesitábamos... Preferíamos hacer cosas juntos, viajar, y la vida que teníamos nos gustaba así». La pequeña de esta pareja no quiere saludar a 'La Verdad' en su ecografía y se tapa la cara con la mano, y aunque todavía no tiene un nombre asegurado, todas las apuestas apuntan a Lucía.