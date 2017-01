Paisajes teñidos de blanco

Tan poco acostumbrados a la nieve por estas latitudes, poder pisarla, tocarla y fotografiarse con ella se convierte anualmente en un acontecimiento. No es raro que en el mes de enero caigan nevadas en la comarca del Noroeste, pero sí que lo haga en las playas y localidades del litoral murciano, en plena capital de la Región (a tan solo 43 m. sobre el nivel del mar) e incluso en el Guadalentín y el Altiplano.

LA GUÍA Dónde comer



En el Noroeste



Restaurante Revolcadores. Inazares (Moratalla). 968 739 186. Cierra martes. Menú: De lunes a viernes, en temporada alta, 9 euros. Especialidades: arroces, especialmente el de bogavante; olla de muerte marrano, migas y caldo con pelotas; de entrantes: lomo de orza y oreja; y postres, caseros: huevos con miel y nueces, tartas de la abuela y de queso, leche frita, flan, torrijas y natillas. Precio medio: 12 euros.



Bar Pereas. C/ Alonso,1. Calar de la Santa (Moratalla). 968 738 103 y 627 658 587. Amplio surtido de tapas y comidas por encargo. También alquilan casas rurales.



Restaurante Camacho. C/ Mayor, 5. Cañada de la Cruz. 968736364. «La olla de matanza, las migas con 'tajás' y el choto al ajillo de Adela no tienen nombre», palabra de Paco. No le van a la zaga las tapas, la reina, el ferrero de morcilla. Cierra los lunes. Menú de martes a viernes. Mejor reservar.



Bar Los Rosales. C/ Iglesia, 14. El Sabinar (Moratalla). 968 738048. Abre todos los días. Menú, de lunes a viernes. Especialidades: asado de cordero de la zona, migas, olla, carrillera, manitas de cerdo, solomillo en salsa y arroces. Todo casero, hasta los postres. Mejor llamen para encargar. También tienen tapas: embutido de la zona, morro, magra con tomate, lomo de orza y pulpo al horno (solo fines de semana). Precio medio: 15 euros.



Sierra Espuña



Restaurante La Perdiz. Junto al área recreativa del mismo nombre. 968 431 060 y 652 870 579. Especialidades: arroces a la leña, carne a la brasa, carne de caza, embutidos y asados. Cierra miércoles y jueves. Pruebe el lomo de ciervo con salsa de castañas y el jabalí en salsa. Precio medio: 15 euros.



Altiplano



Restaurante El Gachamiga. C/ Entrada a Raspay. Raspay (Yecla). 690 206 020 o 639 493 799. No cierra. Especialidades: arroz a la leña con conejo y caracoles, gazpachos, gachasmigas, embutidos caseros y los postres. Precio medio: 25 euros.



Bar Peña Taurina Yeclana. En la plaza de toros. C/ Las Tejeras, 2. Yecla. Cierra miércoles. Especialidades: pelotas de relleno, codillos de cerdo al horno, manitas de cerdo en salsa, cabrito frito con ajo. Menú laborables y fines de semana.



Guadalentín



Restaurante Los Gemelos. C/ Sastre. Coy (Lorca). 968 499 101. Cierra lunes. Cocina casera. Precio medio: 15 euros.



Mesón Refugio. C/ San José, 1. María (en la provincia de Almería). Comida casera. Precio medio: de 15-25 &euro.

Las bajas temperaturas y las copiosas precipitaciones van a permitir a quienes lo deseen disfrutar de los paisajes teñidos de blanco sin salir de las fronteras regionales. Así que, advirtiéndoles de antemano de que tengan paciencia si encuentran circulación densa o retenciones; de que sean prudentes y extremen las medidas de precaución al desplazarse o internarse en terreno forestal; y de que vayan preparados para el frío, les recomiendo algunos puntos de la Región y zonas limítrofes donde, casi con toda seguridad, encontrarán nieve este fin de semana.

En primer lugar y apostando sobre seguro, la Comarca del Noroeste es uno de los principales destinos de los murcianos para ver la nieve sin salir de la Región. No fallarán, con toda seguridad, si acuden hasta Inazares. En aquella zona, los campos pueden conservar todavía una capa blanca, pero, si no es así, tienen la oportunidad de internarse, con buen calzado y la ayuda de bastones -los crampones no les harán falta si no tienen intención de ascender hasta la cumbre- por el PR 'Ascensión al Pico de Los Obispos', que parte del pueblo a mayor altitud de la Región. No tendrán que recorrer mucho trayecto para pisar nieve y hasta poder lanzarse alguna bola. Y, si no quieren hacer ejercicio, seguro que desde el pueblo mismo se ven las cumbres blancas de Sierra Seca. Palabras mayores serán las de culminar el itinerario y tocar cumbre. La nieve puede llegarles sin problema hasta las rodillas, ya ocurrió con las nevadas de diciembre, que se mantuvieron hasta final de mes.

Cañada de la Cruz, también pedanía moratallera a la que se llega por la carretera que une Caravaca con la provincia de Granada (RM-730), es otro de los lugares en los que cuentan casi con total garantía de disfrutar la nieve. Desde Cañada se ve Sierra Seca y la Sierra de las Cabras, y también la granadina Sierra de La Sagra. Además, desde Puerto Alto está señalizado uno de los senderos más cortos para ascender hasta Los Obispos (recuerden que este itinerario no homologado es solo para montañeros experimentados).

También en el Noroeste, otra apuesta casi segura es la Rambla de La Rogativa. Pueden atravesarla abordándola desde distintos puntos. El primero, desde el propio núcleo rural de Cañada de la Cruz, cogiendo la carretera de Puerto Alto -primero asfaltada y luego de firme de tierra, por lo que es necesario ir en todoterreno para evitar sorpresas indeseadas- llegarán a la rambla por la zona de su cabecera. El segundo lugar desde el que pueden acceder es Inazares. Cogiendo una pista que sale del pueblo en dirección Noroeste, les llevará, siempre sobre firme de tierra -por lo que se debe ir en todoterreno y con cadenas-, hasta la Rambla de La Rogativa.

Si siguen el curso del cauce, la pista les conducirá, tras pasar frente a la ermita de La Rogativa, hasta el final y les sacará a la carretera de Nerpio.

Precisamente desde esta misma carretera, que une las pedanías altas de Moratalla y el Campo de San Juan con Nerpio, se puede llegar a otro de los puntos donde también, casi con toda probabilidad, podrán encontrar nieve: el Calar de la Santa. No obstante, si no disponen de todoterreno, lo mejor es que lleguen a este núcleo rural moratallero por la carretera que viene de Archivel. En esta zona, en la que están acostumbrados a que nieve todos los años, aunque cada vez con menos frecuencia y abundancia, suelen mantener las carreteras despejadas incluso en pleno temporal. No obstante, antes de salir de excursión en busca de los paisajes nevados, lo mejor es consultar la página de la Dirección General de Tráfico para informarse de que las carreteras no están cortadas. Desde esta población, verán la Sierra de Villafuerte coronada por la nieve y también lo estará, casi seguro, la Cañaíca del Calar, en donde pueden visitar sus conocidas pinturas rupestres, Patrimonio de la Humanidad.

Por esta misma zona, si la lluvia ha disuelto todos los copos o el calor los ha transformado en agua, pueden seguir, en dirección Granada, hacia la Sierra de La Sagra, que se ve desde las pedanías altas de Caravaca y también desde Cañada de la Cruz. Allí no fallarán y, desde el cruce de la RM-730 con el desvío hacia Cañada de la Cruz, no hay más de 35 km.

También en el Noroeste, no sería raro encontrar nieve en la Sierra de Burete, entre Bullas y Cehegín.

Otra opción para ver tierras nevadas, aunque no tan segura como las anteriores, es Sierra Espuña, sobre todo su cara Norte. Una buena opción para encontrar un paisaje nevado es subir a los pozos de la nieve de Murcia o a los de Cartagena, muy cerca unos de otros, desde donde, en las cumbres cercanas, si no encuentran en los collados en que están ubicados los pozos, hallarán la ansiada capa blanca: la Morra del Majal del Puerco o el Cerro Pinos Blancos, porque al Morrón de Espuña está restringido el acceso. Recuerden que para llegar a los pozos de la nieve deberán dejar el coche en Collado Bermejo, ya que la carretera a Collado Mangueta suele estar cerrada en fin de semana.

En el Altiplano, la zona de Yecla que limita con Alicante es la que ha soportado las nevadas más copiosas, así que no sería mala idea acercarse hasta Raspay. Muy cerca de esta pedanía esta la Sierra de las Pansas, que da continuidad a la jumillana Sierra del Carche, donde también es previsible que se conserve la nieve. Entre los yeclanos también es habitual acudir a disfrutar de la nieve, cuando cae, al mágico Monte Arabí, a la Sierra de Salinas y a la zona de Tobarrillas.

En el Guadalentín, los lorquinos suelen optar por acercarse a la Sierra de María, en la vecina provincia de Almería y a poco más de 60 kilómetros de la ciudad de Lorca, donde las nevadas suelen ser muy copiosas y disfrutar con una guerra de bolas, una diversión asegurada. No obstante, también es posible que en la zona de las pedanías altas persistan rodales nevados (Coy, Avilés o Zarzadilla de Totana).