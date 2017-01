Disfrutar sin arriesgar

Lo principal, a la hora de salir en busca de la nieve, es conocer el estado de las carreteras. Para ello, lo mejor es consultar la web de la Dirección General de Tráfico y hasta echar un vistazo al Facebook de los municipios donde suelen colgar avisos de última hora.

Una vez comprobado que la circulación es posible: hay que llevar cadenas y, si se tiene intención de dejar la carretera y transitar por pistas, es imprescindible contar con un vehículo todoterreno para no arriesgarse a sufrir un accidente. Y, si tienen, lleven una pala en el maletero, puede ser muy útil si se quedan atascados.

Resulta imprescindible pertrecharse de ropa de abrigo suficiente (nunca se sabe lo que puede pasar). Guantes, gorros, chaquetones impermeables y cortavientos, forros polares, calcetines gordos y, sobre todo, un calzado adecuado (botas de montaña). Si disponen de ellos, no está demás que carguen con bastones para ayudarse a caminar, y crampones, si van a intentar ascender montañas. No obstante, no lo hagan si son inexpertos o van solos. Y si deciden realizar una excursión, informen a alguien para que esté al tanto de que regresan salvos.

Lleven agua y algún tentempié por si les sorprende la nevada en pleno itinerario. Y, por último, pero no menos importante, no salgan demasiado temprano y regresen antes de que empiece a caer la tarde. Con las bajadas de temperatura, las carreteras pueden tener hielo y la circulación se hace muy peligrosa.