Yogur, coco y curry

El peligro de ir a comer a un restaurante como Pasión India es el de terminar engullendo sin saborear plenamente los matices que encontramos entre plato y plato. Para ello hay que seguir ciertas normas de conducta que elevan la experiencia al nivel que corresponde; como ir incrementando el picante a cada plato y no empezar haciéndose el machote ante los amigotes -pedir la salsa picante por separado puede ser de utilidad-; no pedir arroz condimentado y especiado y acompañar los platos con arroz blanco; o dejarse aconsejar en los condimentos y salsas para no acompañar con la misma salsa el pollo que el cordero.

PASIÓN INDIA

MURCIA



Dónde: C/ Alejandro Séiquer, 20.

Precio: Menú del día, 11,50 euros. Unos 25 a la carta.

Horario: Cierra lunes.

Teléfono: 868 121 251.

El batido salado -Lassi- solo es recomendable si vas a hacer una prueba de resistencia al picante. El sabor del batido a leche salada ni es lo que esperas, ni lo que deseas, aunque está comprobado empíricamente que es la bebida que mejor doma un incendio bucal no deseado. Mucho más agradable a nuestros paladares murcianos el de mango.

En cuanto a los nombres raros que encontraréis en la carta, despreocupaos: la camarera os indicará qué platos probar, cuáles dejar pasar según vuestros gustos y cuáles no debéis perderos por nada en el mundo. Hecho que se agradece.

El restaurante tiene siete mesas asentadas en un suelo que por zonas parece irregular, con baches. Este hecho y los escasos detalles decorativos de la India que se aprecian en el comedor dan la sensación de que los propietarios están más centrados en la oferta gastronómica que en la parafernalia que rodea a este tipo de restaurantes temáticos. Algo que personalmente agradezco, aunque si buscáis elegancia natural, quizás Pasión India se os quede algo corto.

El pan crujiente de lentejas -Papadom- viene acompañado de tres salsas que se mantienen en la mesa hasta el final de la experiencia: de mango, de cebolla condimentada y yogur con ajo. Las empanadillas rellenas de carne picada , cebolla, jengibre y especias -Keema Samosa- y el Vegetal Pakodra -vegetales rebozados- son, por ejemplo, dos bocados que se prestan a seguir mojando en ellas. Tres buenos entrantes.

De yogur, de coco y con curry son los condimentos más habituales en estos restaurantes, por lo que os recomiendo que vayáis variando las salsas según estos tres acompañamientos.

Con maceración de yogur me decanto por el pollo con cúrcuma, jengibre, ajo y anacardos -Chicken Malai Tikka- cocinado al horno Tandoori y, con el coco apuesto por el korma, una salsa suave de coco con pasas, con ligero sabor dulce, y con la posibilidad de acompañarlo, como casi todos los platos, con pollo, cordero o langostinos. Pero el que me parece más potente es el genuino Tikka Massala con pollo. En este caso está elaborado con una salsa de tomate con almendras y crema de coco con especias y hierbas aromáticas. Aquí, para que el disfrute sea máximo, mezcla bien con un arroz blanco y no te dejes engatusar por los arroces condimentados.

Me llaman la atención unas albóndigas de puré de patata con queso fresco, pasas y crema de almendras -Malai Kofta- que mantienen la buena media del resto de platos. El único bache de la comida es el pan -Nan-, que encuentro mal cocido y apelmazado en los tres tipos que pruebo. Este hecho es reconocido por la camarera, quien pasados unos minutos me ofrece un pan perfecto como muestra de que el error ha sido puntual.

Para terminar, también pruebo un plato de curry clásico, en este caso con tomates, especias y hierbas aromáticas, acompañado de cordero y con un nivel de picante medio, aunque esto de los niveles del picante es bastante inexacto, puesto que cada persona tiene un umbral diferente de tolerancia al picante y a cualquier cosa.

En esta ocasión dejo pasar todo el mundo dulce para no limpiar el maravilloso sabor a especias que tengo en la boca junto a ese picantito que me acompañará hasta pasada la media tarde.