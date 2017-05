Los Punsetes: «No hay nada peor que ser cursi»

Esa pincha en el ojo, ese pelo en la sopa, esa china en el zapato, esa verdad que nadie quiere escuchar. Los Punsetes pueden ser todas estas cosas, pero son amados y venerados por público de todas las edades. En marzo volvieron a arañar con '¡Viva!', su último disco, y esta noche Ariadna, Manu, Luis, Chema y Jorge estarán en la sala REM para cantárnoslo y presentar el Low Festival. Chema, el baterista se encarga de contestar la entrevista.

- 'Tu puto grupo', '¡Viva!', 'Miedo', 'El camino'... En este nuevo disco se pueden encontrar numerosos singles que entran hasta el fondo rápidamente, siguiendo con el estilo Punsetes de letras afiladas y de no dejar títere con cabeza. ¿Es vuestro álbum más explosivo por el hecho de que está grabado en directo?

- Puede verse como el álbum que recoge más fielmente la idea de cómo sonamos en directo. También pensamos que eso hace que las letras estén más arropadas por ese sonido y haga que todo sea más contundente.

- ¿Cuál es el resultado o la sensación más positivos que os ha traído este nuevo álbum como banda?

- Que la sequía de ideas aún no nos ha llegado y que todavía hay mucho camino por recorrer.

- ¿Cómo calificaríais '¡Viva!' en tres palabras?

- Un disco fetén.

- Habéis vuelto a confiar en Pablo Díaz-Reixa (El Guincho) para la producción: ¿por qué, siendo tan alejados los géneros musicales en los que os movéis?

- Básicamente porque nos entendemos perfectamente y sabemos lo que puede dar cada uno y qué puede esperar el uno del otro. No es necesario tocar los mismo palos para llegar a un punto de encuentro.

- Como detalle, 'Tu puto grupo' es la única canción de Los Punsetes a la que Spotify otorga el adjetivo de 'Explicit'. ¿Os mola imaginar a ese grupo o grupos que odiáis sintiéndose aludido/s?

- Me haría cierta gracia más que otra cosa.

- ¿Os parece que la escena indie es demasiado políticamente correcta y con una visión edulcorada de la realidad?

- Lo primero es que no creo que hoy por hoy existan escenas de ningún tipo y mucho menos una escena indie. Lo que sí hay es mucha gente haciendo cosas muy distintas y cada cual intentando sacar la cabeza como puede. En ese maremágnum hay quien tiene puntos estilísticos en común, ya sea por afinidades estéticas o por tradición más que otra cosa. Y en todo ello hay quien mira la realidad que le rodea y considera que tiene algo que decir al respecto con mayor o menor fortuna. Hay quien lo consigue y quien no, y no necesariamente por escoger un punto de vista más o menos militante tiene por qué ser más certero ni todo lo contrario. Desde mi punto de vista, no hay nada peor que ser cursi, y eso es algo contra lo que nadie está vacunado.

- El odio está muy presente en las canciones de Los Punsetes; a pesar de esto, sois un grupo muy querido por el público de todas las edades. Es bonito que a partir del odio se genere tanto amor, ¿no creéis?

- La música, como cualquier otra manifestación cultural, da pie a que en un marco simbólico puedan tener lugar toda clase de pasiones y de representaciones en las que dar rienda suelta a todo lo que llevamos dentro. Es un juego consensuado en el que pegarse sin hacerse daño. Es muy divertido ver a niños y niñas de diez años disfrutar de un concierto tuyo en primera fila.

- Un caso hipotético: tenéis un amigo/a que tiene un grupo que es una basura para vosotros, ¿se lo decís directamente o le animáis a que siga adelante e incluso vais a sus hipotéticos conciertos?

- Yo creo que hay público potencial para cualquier cosa. Si lo encuentras y quieren más de ti no hay mejor cosa que seguir dándoselo. Yo nunca le diría a nadie que deje de hacer lo que le gusta. Ya se encargará la realidad de hacerlo, en todo caso.

- «Siempre intento esquivarte, pero estás en todas partes y tengo que callarme lo que pienso de verdad», decís en la canción 'La pereza que me da'. ¿Qué es lo que más pereza os da en general y de la música en particular?

- Los salvapatrias y los que se dirigen a ti con condescendencia para salvarte de ti mismo. Muchos de ellos tienen nombre y apellidos. En la vida en general abundan, pero en el mundo de la música y de la observación cultural como subgénero periodístico son legión.

- ¿Qué le diríais a las personas que no pillen la ironía de vuestras letras, que seguro que las hay?

- Que se lo hagan mirar, la verdad. Nuestra retranca no es especialmente barroca como para no pillarla.

- En los festivales en los que tocáis, ¿la gente de otros grupos qué os dice, habla con vosotros de buen rollo u os tira pullas?

- Los festivales siempre son un buen sitio para conocer gente y para reencontrarse con amigos. La verdad es que siempre hemos tenido muy buen trato con aquellas personas y grupos con los que lo hemos tenido. Con esto quiero decir que siempre ha habido muy buen rollo con todos aquellos con los que hemos hablado y que ha habido muchos grupos con los que hemos coincidido en varias ocasiones y ni hemos cruzado una mirada de soslayo.

- En una crónica del festival Tomavistas (celebrado el fin de semana pasado en Madrid) he leído que se os califica de «mastodontes del indie español e ídolos de masas», ¿qué os parece esta afirmación?

- Que si hubiera sido cierta hace veinte años viviríamos en Miami y a todo tren. Hoy por hoy no significa más que quien la esgrime nos tiene en alta estima.

- He leído que os encanta el cine (influenciados por 'Doctor Mabuse' o Godard con 'Alphaville'), pero sin embargo no sois muy de festivales, a no ser que toquéis en ellos; ¿qué tiene que tener un festival para que vayáis como público?

- Que nos interese mucho una gran mayoría de grupos de los que tocan y que no se solapen. A veces la cantidad no siempre es la mejor opción.

- Siguiendo un poco con el tema cinéfilo, ¿alguna serie o película que hayáis visto últimamente y que recomendéis?

- Better Call Saul.

- Luis Cerveró, quien ya fuera el director del clip de 'Tus amigos', ha vuelto a trabajar con vosotros dirigiendo '¡Viva!'. El director ha trabajado con artistas de la talla de Pharrell Williams o Justice, ¿cómo surge esta conexión?

- Pues fue un feliz cruce de caminos en su momento que ha podido repetirse una vez más y que no estaría mal que volviera a suceder en el futuro. Si hay respeto mutuo por el trabajo de cada uno solo pueden salir cosas buenas.

- México aparece como la tercera ciudad que más os escucha en Spotify. ¿Cómo es la relación de Los Punsetes con América Latina? ¿Y la experiencia de tocar allí?

- Pues ha sido más escasa de lo deseado por ambas partes. Confiamos en que para la gira de este disco visitemos América Latina de nuevo. No hemos visto público más entregado y que viva más la música en directo, son auténticos fanáticos. Siempre es un gusto cruzar el charco y no vemos el momento en que vuelva a suceder.