«Creo en las canciones por encima de todo»

Diego Cantero es el murciano que hay tras la voz y letras de Funambulista. El de Molina de Segura empezó en la música a finales de los 90 y llegó a publicar tres discos antes de formar Funambulista. Luego llegaron los contratos discográficos con Darlalata y Sony, las giras multitudinarias, los fans y el reconocimiento. Ahora sigue paseándose por toda España llenando salas de conciertos, teatros y auditorios en la presentación de 'Dual', su último álbum, donde recorre las canciones de su anterior disco, 'Quédate', con la colaboración de diferentes artistas de la talla de Pablo Alborán, Rozalén, Dani Martín, Bebe, Efecto Pasillo y Antonio Orozco, entre otros. A la colección de canciones de 'Dual' hay que sumar tres temas inéditos: 'Me inventaré' (compuesta y cantada con Dani Martín), 'Eres aire' (tercer single) con Rozalén y 'Si después de darte amor', con Abel Pintos.

FUNAMBULISTA

MURCIA



Cuándo: Viernes 19, a partir de las 21.00 horas.

Dónde: Teatro Circo Murcia.

Cuánto: 15 / 20 euros.

Funambulista es uno de los grupos pop más importantes en España, llegando a tener a día de hoy más de 30 millones de reproducciones en Youtube y más de 100.000 seguidores y suscriptores en redes sociales. Hablo con Diego Cantero para saber más acerca de 'Dual' y conocer cómo ha sido la grabación de las canciones con las nuevas voces. Recuerda que podrás ver a Funambulista hoy en Teatro Circo Murcia, ma-ñana en el Teatro Guerra de Lorca y el 3 de junio en la sala El Santo de Cartagena.

-¿Qué ha significado para ti tu nuevo álbum, 'Dual', y rodearte de tantos amigos para cantar tus canciones?

-Pues la muestra de que si imaginas algo y lo persigues puede que acabe cumpliéndose; también ha sido una oportunidad de aprendizaje increíble en lo personal y profesional. Y sobre todo una muestra de generosidad por parte de todos los que han colaborado en este disco, por su cariño y por creer en mis canciones.

-¿Cómo nace la idea de grabar un disco de duetos?

-De las ganas de recuperar algunas canciones que creía debían tener más recorrido del que tuvieron, además de ganas de contaminarme positivamente de otras maneras de sentir. También nace de la idea de que las canciones están por encima de los prejuicios, que tienen vida y pueden evolucionar no solo con nuevas voces, también con nuevas producciones o con nuevos arreglos.

-Una bonita experiencia de grabar con cantantes de la talla de Antonio Orozco, Rozalén, Pablo Alborán, David Otero, Dani Martín o Efecto Pasillo, entre otros. ¿Cuál es tu valoración personal de estas colaboraciones y cómo lo viviste?

-Con todos mantengo una buena relación, creo que eso es lo importante, se han convertido en buenos compañeros de viaje, les estoy muy agradecido. Con cada uno de ellos y ellas sucedió un tipo de conexión diferente, aportaron un matiz nuevo a las canciones, y eso es precisamente de lo que trata Dual.

-¿Algún artista con el que te haya gustado contar, pero no se haya podido?

-Joaquín Sabina, pero ni siquiera lo intenté.

-Y por el contrario, ¿con quién tenías claro que no ibas a hacer una colaboración?

-Dual nace precisamente de no tener prejuicios, de pensar en quien suma, de pensar en las canciones por encima de estilos, respeto a todo el mundo que humildemente hace canciones y las defiende ya sea en pequeños bares o en grandes estadios. Al final es el público quien siente suya la canción y quien la hace volar.

-¿Quién fue el artista que más te costó convencer y el que no dudó ni un momento en aparecer en 'Dual'?

-Todos aceptaron gustosamente, en ningún caso hubiese insistido, este disco ha nacido del amor y la generosidad.

-Cuando empezabas, ¿pensabas que haciendo lo que más te gusta llegarías tan lejos?

-Pronto entendí que no se trataba de distancia, sino de vivir de lo que te gusta, no deja de sorprenderme todo lo que me está pasando y lo disfruto como el que más, me quedo embobado con los paisajes que este camino me regala. Creo que ese ha sido el secreto para no rendirse nunca, hemos disfrutado, aprendido y evolucionado en cada paso y siempre he tenido en mente que era afortunado por hacer lo que más me gusta en la vida, que es hacer canciones. No pienso en el camino, aún tenemos mucho por hacer y mucho que contar y cantar, las canciones y el público decidirán hasta donde nos lleva todo esto.

-Numerosos 'sold out' en tu gira presentación de 'Dual' por toda la geografía española, ¿cómo has llevado y vivido todos esos conciertos? ¿Qué es lo que más te gusta de ir de gira?

-Subir a un escenario cada noche, visitar ciudades distintas y darme cuenta de que esas canciones que escribí en soledad se convierten en algo que se comparte, eso me gusta mucho. Es emocionante ver cómo la gente sabe las canciones, las canta con sentimiento y esa es la mayor satisfacción, esa conexión, el lazo que nos une.

-¿Era necesario el salto de Darlalata a Sony para seguir evolucionando tu carrera musical y llegar a más gente?

-Sigo trabajando con el mismo equipo, Darlalata continúa con sus labores de 'management', lo que hemos hecho ha sido sumar compañeros de viaje, Sony me está tratando estupendamente, es precioso ver que tanta gente trabaja para que mis canciones lleguen.

-¿Qué recuerdos tienes de tu época de cantautor antes de ser Funambulista?

-Antes me montaba en mi coche o en un tren e iba con mi guitarra a cualquier sitio, tenía que estar en todo, era bastante mas difícil. Ahora somos un equipo, cada uno hace su parte y me liberan para que pueda dedicarme a componer, tocar y cantar.

-Funambulista tiene mucha aceptación entre blogs y medios digitales de música independiente, ¿cómo ves eso del indie?

-Agradecido con todos los medios que me hacen caso, el indie me parece muy bien, como el pop, el rock, la canción de autor o cualquier otro estilo. Creo en las canciones por encima de todo.

-¿Has pensado en hacer alguna colaboración con grupos independientes, como Varry Brava, Second, Niños Mutantes, Lori Meyers?

-Me encantaría, claro que sí.

-Diego Cantero también compone para otros artistas como Malú o Raphael, ¿qué es más complicado, componer para ti o para otros artistas?

-Me resulta más difícil hacerlas para mí, cuando hago canciones para otros artistas intento ponerme en su piel, contar y transmitir lo que ellos pretenden, es un ejercicio de empatía, de proyectarse en otros y de disfrutar cambiando de piel. Haciendo canciones para otros hay ciertos patrones que me ayudan a llegar al sitio, aunque no deja de suponer un reto.

-¿Qué estás escuchando últimamente?

-Gavin Degraw, mientras contesto esta entrevista.