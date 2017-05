«Con Chuck Berry descubrí el rock & roll»

A Joaquín Talismán no le da ningún tipo de reparo comenzar por el final. Él formó parte de Los Talismanes, Los Marañones, Rumor y Ross, así que si quiere empezar por el final, pues empieza por el final. Este es el caso de su nuevo disco, 'Underground Overdrive Parte 2'. La segunda entrega ha visto la luz antes que la primera, pero simplemente porque la acabó antes.

JOAQUÍN TALISMÁN

MURCIA



Dónde: Sala REM (C/ Puerta Nueva, Centrofama).

Cuándo: Sábado 20, a partir de las 22.30 horas.

Cuánto: 10 euros anticipada / 12 euros taquilla.

Un disco minimalista, pero con unas letras más rabiosas que a las que nos tenía acostumbrados en sus anteriores trabajos, lo que le ha servido como una renovación. 'Perdición', el sello del propio Talismán, ha sido bajo el cual ha salido editado este álbum.

-Una amplia trayectoria la que hay tras Joaquín Talismán tocando con M Clan, Los Marañones, Ross, Los Talismanes o con sus propios proyectos musicales, Joaquín Talismán y los Chamanes, Rumor, Los Astrónomos (junto a José Filemón y Román García de Los Marañones) o Malaventura (junto a Fernando Rubio). Esta claro que la música es su vida, pero ¿cómo la conoció?

-Mis padres me compraron una guitarra cuando tenía ocho o nueve años y empecé a manosearla sin mucha constancia, aunque parece que fue suficiente como para que decidieran matricularme en el Conservatorio. Por otro lado, una tía mía me regaló un recopilatorio de The Beatles, pero no uno original, sino uno de esos que sacaban las compañías de discos con canciones de grupos famosos tocadas por otros músicos, a pesar de lo cual me gustó y flipaba con las canciones. Fue mi primer disco y todavía lo tengo por ahí. Mi padre siempre ponía música en el coche y en los viajes íbamos escuchando de todo. Pero el día que, siendo aún un crío, escuché 'Rock and roll music' de Chuck Berry por casualidad en la radio una mañana de verano, ya no me pude desenganchar. No creo que haya bailado y saltado con más ganas en mi vida. Acababa de descubrir el rock and roll.

-Ahora presentas nuevo disco, 'Underground Overdrive Parte 2'. ¿Por qué este título en inglés?

-Sinceramente, porque no he sido capaz de encontrar en castellano ese mismo juego de palabras con todas las connotaciones artísticas y vitales que creo que tiene. Tras mucho pensar y darle vueltas, finalmente decidí liberarme de prejuicios y poner el título que me gustaba. De todas formas, y para liarte aún más, te diré que 'Underground Overdrive' es el título del disco doble y que cada capítulo (este disco es el segundo) tiene un título. El título de esta segunda parte es 'Divanidad', una palabra inventada que es una mezcla entre 'divinidad' y 'vanidad'.

-¿Cómo definirías esté nuevo álbum?

-He descubierto que cuando me apetece experimentar y rebuscar en sitios (interiores o exteriores) en los que aún no había mirado, puedo hacerlo mucho más libremente con discos en solitario. He intentado hacer un disco muy simple y minimalista en cuanto a arreglos, aunque con un sonido bastante rugoso, que es lo que me pedía para acompañar las letras, que creo que son algo más ásperas de lo habitual que en otros trabajos míos. Siempre he pensado que la gente ya tiene bastante con sus propios demonios como para andar, además, presentándole a los tuyos. Sin embargo, esta vez lo necesitaba y, quién sabe, tal vez hasta ahora no había sabido explotar lo suficiente la capacidad de la música para generar una catarsis colectiva. Quememos lo malo y salgamos renovados, ¿no? En realidad es un invento muy antiguo. Este disco es algo así, pero con canciones.

-Hoy en día al músico se le exige que, además de componer, tocar y cantar, sepa de 'management', de grabación, de producción, de contratos... ¿Cómo ves la industria musical actualmente?

-Ofrece innumerables posibilidades, cambia a cada momento generando oportunidades, pero es agotadora. La cantidad de cosas que tienes que hacer para mantener la música en marcha es tan grande que tienes que añadir un esfuerzo extra de concentración cuando por fin llega el momento de tratar con la música, que es lo que realmente te importa de todo este jaleo. Afortunadamente, tengo la inmensa suerte de contar con algunas personas (Rafa Gómez, mi grupo...) que me apoyan en todo momento y que están ahí siempre que hace falta. Para mantenerte a lo largo del tiempo en este mundillo, cosas como la amistad se convierten en algo necesario.

-Con todas los frentes musicales abiertos que tienes, ¿nunca ha pasado que hayas mezclado canciones y te hayas equivocado en directo?

-En directo no. Pero una broma que surge en los ensayos a veces es 'Oye, ¿qué grupo somos hoy?' (risas).

-¿Habrá alguna sorpresa o colaboración especial en el concierto del sábado en la REM que se pueda adelantar?

-Sí, hay un par de sorpresas, pero si las adelantamos dejarían de ser sorpresas, ¿no?