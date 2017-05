«Hay algún festival al que no hemos ido»

Santi Balmes y sus 'lesbianos', como se les conoce entres sus seguidores, se sienten en plena forma encima de un escenario y así lo demuestran cada vez que sacan disco nuevo. Desde aquel magistral álbum titulado '1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la lu-na)', sí, habéis leído bien, su encumbramiento a la cima del indie empezó a sobrepasar límites y a romper esquemas. Quizás desde entonces nos cuestionamos qué es el indie y en qué se ha convertido en la actualidad, ya que por ejemplo, en Spotify, Love of Lesbian está ganando fans gracias a estar incluidos en la playlist de Los 40 Principales, junto a Shakira y Luis Fonsi entre otros. Mientras tanto, ellos siguen a lo suyo, que es hacer canciones y convertirlas en himnos, como 'Bajo el Volcán' o 'I.M.T.', ambas incluidas en el último disco de la banda catalana. Un LP más intimista y que no repite la fórmula de canciones a la que nos tenían acostumbrados Love of Lesbian.

LOVE OF LESBIAN

MURCIA



Cuándo: Viernes 12, a partir de las 21.30 horas.

Dónde: Parque de Fofó (Calle Auditorium, s/n).

Cuánto: 25 euros.

Son habituales de la mayoría de festivales españoles y representantes del complejo paradigma del indie español, aunque reconocen que aún les falta algún festival donde actuar. Hablamos con ellos sobre su último álbum, 'El poeta Halley' y conocemos cómo les está yendo esta gira 2017, que también les ha llevado a tocar en Londres, entre otras ciudades.

-Os encontráis inmersos en la 'Gira Halley' presentando vuestro último disco, 'El poeta Halley' (Warner Music, 2016), en diferentes ciudades españolas, pero ¿en qué momento se encuentra actualmente Love Of Lesbian como proyecto, ya que sois una de las bandas nacionales con más repercusión y con más seguidores?

-Supongo que estamos en medio de una vorágine de conciertos donde queremos disfrutar al máximo de un disco con muchas variables, picos y geografías. Realmente estamos iniciando una segunda fase en nuestro viaje como banda.

-¿Qué es lo que más ha cambiado en Love of Lesbian desde aquel 'Maniobras de Escapismo' (Mushroom Pillow, 2005)?

-Te podría decir que nada ha cambiado, pero incurriría en un delito de falsedad. De alguna manera todos nos hemos especializado en algún lado, en alguna actividad concreta dentro de la banda, de tal manera que no todo el mundo hace de todo como anteriormente sucedía, sino que cada miembro se encuentra en su salsa aportando lo mejor que alberga a partir de sus virtudes. Eso es bastante relajante, a decir verdad.

-En vuestro último disco tocáis temas profundos y se nota que es un trabajo mucho más conceptual. ¿Es vuestro álbum más intimista y menos festivalero?

-Sí, este disco incide más en el aspecto más íntimo. Era el disco que tocaba, no hay que darle más vueltas. Me refiero a que quizás el próximo sea todo lo contrario. No obedecemos a una necesidad de evolución obsesiva y lineal, sino a un continuo movimiento de regate hacia nosotros mismos, una especie de zig zag mental.

-Se ha hablado del gran minutaje que tiene 'El poeta Halley', 1 hora y 12 minutos concretamente, contenido en 13 canciones, con gran peso de las letras; ¿sois de la opinión de que la música se tiene que degustar como un buen libro, con atención y sin prisas?

-Tampoco intentamos ser dogmáticos en este sentido. Hay canciones que funcionan la mar de bien con un par de frases y son igual de válidas siempre que estén hechas con las entrañas. Simplemente la personalidad de este disco obligaba de alguna manera a expandir todo un universo de imágenes y emociones de la manera como lo hemos hecho. El caso es que ha funcionado y la gente ha considerado que ha sido un detalle en estos tiempos.

-Estuvisteis por tierras latinoamericanas el pasado año de gira. ¿Cómo os fue aquella experiencia? ¿Creéis que cada vez hay un mercado más amplio en aquellas tierras para los grupos españoles?

-Sí, en determinados países de Latinoamérica existe muchísima curiosidad por saber qué es lo que está sucediendo aquí, de alguna manera nos toman como referencia. Eso es maravilloso. No obstante, aún falta crear unos cuantos puentes a nivel de industria para que muchas bandas se beneficien de este camino, tanto de ida como de vuelta.

-¿Qué tenéis que decir a la gente que dice que Love of Lesbian está en todos los festivales?

-Bueno, les diría que solamente fueran a trabajar a la oficina el martes y el jueves (risas) bajo el pretexto de no sufrir de «sobreexposición». Que lo comuniquen a su jefe, lo graben y nos lo envíen (risas).

-¿Algún festival en el que no hayáis estado y os gustaría participar o uno del que guardéis un bonito recuerdo?

-Siempre hay algún festival al que no hemos ido y nos encantaría conocer su ambiente, pero no nos come demasiado la cabeza. También podemos ir como público. Este mismo año tocamos en el festival de Benicassim, del cual guardamos un gratísimo recuerdo como público ya que de alguna manera era la madre del cordero.

-Hace poco os leí en una entrevista que si el grupo sacara un disco en catalán, vendería «cinco veces menos». ¿Por qué pensáis esto, cuando además a grupos como Manel, que cantan en catalán, les está yendo bien en festivales nacionales?

-Pongamos las cosas en su justa medida. Lo celebro por Manel, son colegas y nos encantan. Algún día cantaremos en catalán, obviamente es una asignatura pendiente. Pero una flor no hace primavera. Res més a dir.

-En otra entrevista decís que Love of Lesbian les sale «muy rentable a los festivales», ¿a qué se debe esto?

-Nos referimos a que cualquier grupo británico o americano, aunque esté en franca decadencia, puede llegar a cobrar mucho más que un grupo nacional en ascenso. Lo sabemos, porque eso es así, y obedece a la ley del mercado. Esa banda extranjera siempre puede decirte que el mismo día tiene varias ofertas de varios países. Ese argumento de venta no lo puede escribir el representante de una banda nacional. Es tan sencillo como eso. Pero luego los aforos de cada uno te sitúan en una especie de agravio comparativo.

-El 26 de abril lanzasteis el EP 'Nouvelle Cuisine Carnival, Vol II' con tres temas. el último de ellos se llama 'Efímera', del que ha salido un videoclip en 360º de la mano de Red Bull, ¿cómo nace esta idea?

-Nace a partir de una propuesta muy alocada por nuestra parte que se basaba en mostrar una canción únicamente en un espacio cerrado, la antítesis de la viralización. Partía de la base de comparar la canción con un cuadro, por ejemplo, y abrir el debate mental en el oyente de si es aconsejable poner vallas al campo. Finalmente, y como no podía ser de otra manera hemos 'liberado' la canción.

-¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre?

-Dormir, hacer el amor, pero nunca ambas cosas a la vez.