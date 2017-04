El Centro Párraga ofrece hoy 'Blob', la obra 'performativa' de María Jerez que funciona también como instalación. El espectáculo aborda el enigma en el encuentro entre dos sujetos y genera un espacio donde el espectador está en constante transformación. La obra se enmarca en el proyecto 'What is Third', en el que el proceso artístico de la madrileña se abre a los demás a través de la puesta en común de referencias cercanas, conversaciones iniciadas o de encuentros fortuitos.