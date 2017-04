«Las vanguardias me aburren»

Sus cuadros son «circunstancias que me van llamado y a las que respondo. Luego tengo que buscar un sitio adecuado. Sobre estas obras hablé con el director, quien, lógicamente, quería saber qué tipo de pintura realizaba yo. Y todo cuadró». Lo afirma Juanjo Martínez Cánovas (Murcia, 1980) a propósito de 'Consummatum est', la exposición que presenta en el Museo de la Catedral, que gira íntegramente en torno a la pasión y muerte de Cristo. Pero «esto no quiere decir que se trate de un proyecto con vistas a Semana Santa. Lo llevo madurando desde hace mucho tiempo, como algo que forma parte de mi educación y de mi niñez; por esto he querido reflejar el personaje de Cristo. Se van uniendo cosas y siento la necesidad de pintar estos cuadros, pero sin pensar en la celebración que ahora nos envuelve, aunque tengo que aceptar que es una fecha muy oportuna para relacionar la temática con los días que se viven».

'CONSUMMATUM EST'

MARTÍNEZ CÁNOVAS



Dónde: Museo de la Catedral (Plaza de Belluga. Murcia).

Horario: de martes a sábados, de 10.00 a 17.00: domingos y festivos, de 10.00 a 13.00.

Entrada general: 3 euros.

Cuándo: Hasta el 23 de abril.

En total, diecisiete obras en papel, óleo, madera y lino, en las que la figura de Cristo y la Virgen Dolorosa responden a un estilo inmerso en una figuración absoluta, porque «la figuración y, dentro de la figuración, la figura humana siempre, hasta el día de hoy, ha estado presente en todo lo que he realizado; pero lo que de verdad me atrae es el academicismo, más o menos realista. Sobre todo prefiero un trabajo bien académico. Cuando estaba en la facultad, para mí lo más interesante siempre era pintar las modelos y la anatomía de modo correcto, la proporción. Yo disfruto con estas cosas, porque soy un amante de lo clásico. En lo referente a las vanguardias, respeto muchísimo a los grandes artistas, pero a mí me aburren un poco. Yo me quedo con mi pintura hasta el siglo XIX». ¿Algún maestro le impulsó al academicismo? «Desgraciadamente, la cosa está complicada. Ni en Artes y Oficios, ni en la facultad son excesivamente academicistas. Mis inquietudes artísticas, en su gran mayoría, han surgido repasando libros, viendo a los clásicos y empapándome de imágenes. En Granada y en Roma busqué enseñanzas con profesores específicos para lo que yo buscaba, pero no pudo ser».

¿Y si alguien le dice que es un pintor anquilosado? «Es que yo creo que lo que hay que hacer son las cosas sinceras. Me explico: tengo compañeros que están haciendo arte contemporáneo, pero yo considero que no lo sienten. Lo hacen, simplemente, por el hecho de estar en las vanguardias o de intentar entrar en el mercado contemporáneo. Para mí esto es falso, es una pose. Sé que con esta exposición voy a tener un público muy reducido, y que habrá quien me diga que vaya mentalidad que tengo; pero yo pinto, independientemente de que la exposición pueda atraer a más o menos público. Pinto lo que me apetece, y hasta el día de hoy me lo puedo permitir, lo que no quiere decir que vaya sobrado de dinero; al contrario, voy en plan supervivencia. Por encima de todo, creo que tengo que ser coherente, a la vez, con mi estado de ánimo y con mi trabajo. No puedo interpretar un papel que me cuesta trabajo y no me parece sincero».

Capaz de aburrirse con las vanguardias, ¿no puede pasarle lo mismo con el academicismo? «Al contrario, lo disfruto mucho. El día en que deje de disfrutarlo y me llame una mancha, una textura... tendré que hacerlo. Y, si entonces me critican aquellos a quienes ahora les gusta mi trabajo, lo sentiré, pero tengo que hacer lo que me va apeteciendo. La verdad es que yo estoy abierto a todo, y no me sorprendo ante nada. Desde los dieciocho años he cambiado, he evolucionado. Creo que esto está bien, pero hay que hacerlo cuando el cuerpo y la cabeza te lo piden, no cuando el público o las circunstancias te quieran llevar. Ahí no entro».

Ante la dificultad de sus obras, opina que «por supuesto, no es lo mismo pintar un rostro que un paisaje o unas manchas. Lo que yo hago es un trabajo preciso, más académico que, pese a sus dificultades, disfruto. Si me paso con un cuadro tres semanas lo estoy disfrutando, porque no me cansa ni me parece pesado». Entre las obras expuestas, 'La Piedad' ha sido «la más laboriosa, porque aparte de que es uno de los más grandes, está hecho con modelos buscados por mí, algo que resulta más complicado, porque hay que poner las telas, buscar la luz, la pose, el fondo... Como no conozco ningún paisaje desértico de Israel, he tenido que buscar imágenes e inventar los fondos. Todo esto ha resultado más complicado que pintar la copia que también expongo del Cristo de Valdivieso, que se conserva en el Museo de Bellas Artes, y que no está pintado para esta exposición. Las demás obras sí están hechas pensando en esta exposición, desde hace dos años».