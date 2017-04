Javier Vargas: «La música no tiene nombre ni nacionalidad»

Murcia Guitar Masters (MGM) es el enunciado de un nuevo festival que nace con la intención de otorgar protagonismo a la guitarra. En esta primera edición el asunto traza en clave de blues rock, con el murciano Santiago Campillo y la Blues Band del madrileño Javier Vargas -con la cantante Vanesa Harbek- como grandes atractivos. Un Vargas que, amén de leyenda, mantiene una actividad prolífica, como prueban sus seis discos en lo que llevamos de década.

VARGAS BLUES BAND

MURCIA



Cuándo: Sábado 8, a als 21.30 horas.

Dónde: Garaje Beat Club.

Cuánto: 20/24 euros.

Completan: Santiago Campillo, Tremendo Road y Wild Drivers.

-Ha tocado mucho en EE UU, donde empezó. ¿Cómo aceptan allí que alguien de fuera maneje tan bien sus raíces musicales?

-Cuando te oyen tocar ni se lo plantean. Te voy a contar una anécdota, cuando tenía 19 años vivía en Los Ángeles y me buscaba la vida para tocar en clubes, me presentaba a audiciones, a jam sessions... Y antes de eso viví en Nashville y siempre andaba con mi guitarra a cuestas. Un día, a través de un anuncio en una tienda de discos, vi que buscaban un guitarrista de blues, llamé y era nada menos que Bob Hite, de Canned Heat. Quedé con él y me fui a su casa, en la montaña. Cuando me escuchó tocar nunca se planteó de dónde era, simplemente me dijo: 'Hey man, the job is yours'.

-El lenguaje universal de la música.

-Eso es. La música no tiene nombres ni nacionalidad. Hay enormes músicos en Japón, en Hungría, gitanos que tocan jazz y blues... Cierras los ojos y solo importa el sonido y lo que transmita la música. Las barreras a saltar vienen más por el nombre o el color. Ya sabes: ser blanco, tocar blues y no tener un apellido anglosajón.

-¿Y cómo es que cayó Javier Vargas en España?

-Pues por accidente. Nunca me había planteado vivir aquí. Yo nací en Madrid pero de pequeño me llevaron a Sudamérica y mi sitio natural eran los Estados Unidos, pero por un problema burocrático me vine a Madrid. Era la época de la Transición política y me encantó el rollo tan bueno que había. Había una ebullición musical que me enganchó. Conocí a Salvador, empecé a trabajar con Miguel Ríos... Ya una vez aquí me empecé a mover más por Europa.

-De todos los músicos con los que ha tocado, ¿cuál le impresionó más?

-Prince. Era un músico supercompleto y un monstruo del escenario, un genio en todos los sentidos.