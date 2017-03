Diego Cantero: «Componer no me daña, me divierte»

Las localidades agotadas desde hace dos meses en el Teatro Romea. Podría tratarse tan solo de una muestra más de la popularidad de Funambulista y del probado cariño con que el público murciano suele tratar a su paisano, pero esta vez todo apunta a que va a significar algo más. Y es que el bien conocido y mejor valorado grupo encabezado por Diego Cantero -en realidad su 'alter ego'- se halla en la pista de salida de esas líneas aéreas que aterrizan en la gran popularidad. Su fichaje por Sony Music y sobre todo su flamante nuevo álbum, 'Dual', son los nombres de la aeronave que debe llevarlo a la terminal del éxito comercial al cantautor de Molina de Segura.

FUNAMBULISTA

MURCIA



Cuándo: Sábado 4, a las 21.00 horas.

Dónde: Teatro Romea.

Cuánto: Localidades agotadas.

Un disco que incluye catorce de las mejores canciones de toda su carrera -tres de ellas inéditas hasta la fecha- interpretadas en duetos junto a artistas de gran celebridad y, en ocasiones, también de calidad: Pablo Alborán, Dani Martín, India Martínez, Antonio Orozco y otros más afines como Andrés Suárez, Maldita Nerea o Rozalén. Como desde hace unos años Diego vive en Madrid y su agenda parece una boca de metro en hora punta, me pido el comodín de la llamada.

-¿Por qué un disco como 'Dual'?

-Hay varios motivos. Es algo que llevaba tiempo queriendo hacer y ahora que estoy con una compañía fuerte se ha dado la oportunidad de realizar algo que en realidad llevamos haciendo mucho tiempo la gente que llevamos tocando en salitas pequeñas toda la vida, que es tratar de llamar a colegas, amigos, compartir conciertos y canciones y de esa manera abrirnos un público y vivir experiencias. Y 'Dual' es eso y una manera también de reivindicar algunas canciones que no tuvieron el recorrido que a mí me hubiese gustado, quizá por la independencia y por no disponer de los medios adecuados.

-Pero hay más, seguro.

-Lo hay. Principalmente, una oportunidad de juntar a gente que hace música, que escribe canciones, que eso para mí es importante, y que viene cada uno de su padre y de su madre. Es decir, es un ejercicio estilístico diverso, juntar a Marwan con Pablo Alborán, a Andrés Suárez con Leire, no sé, me parece una reivindicación de la canción por encima de todo. Sin prejuicios musicales, gente que valora el concepto de canción por encima de cualquier cosa.

-Lo cierto es que todos los artistas invitados, o casi, son estrellas con un nombre ya hecho. ¿No hubiera procedido también invitar a algún desconocido al que darle 'chance'?

-Quizá sí. Lo cierto es que al final me encontré con 14 canciones, lo cual ya me parecía un disco generoso. Lo que sí he procurado, por un asunto de naturaleza, ha sido que estuvieran mis amigos, los del principio: Andrés Suárez, Marwan, Rozalén... que es gente con la que he compartido mucho. Pero mira, en directo lo que estoy haciendo es invitar a otros artistas. El otro día en Ávila invité a Jorge Marazu, que no está en el disco pero es un artista que me flipa. Y continuaré haciendo esto cuando sea posible.

-El disco incluye tres composiciones nuevas. ¿Por qué?

-Porque me pasa lo de siempre, que me fastidia guardar canciones. Me aburro de que las canciones que compongo hoy se queden en un cajón y no puedan salir hasta dentro de dos años. Me siguen caducando las historias. Terminé tres temas que ya estaban en ese punto en que o las grababa o corrían el riesgo de no formar parte ya de ningún disco.

-¿Cuál suele ser su estado o su sentimiento predominante al componer? ¿Sufre, se emociona, se divierte?

-Ehm [piensa]... Para mí es un oficio y lo es en el sentido del artesano. Tú sabes que siempre he tenido mi estudio en casa, mi manera de grabar, y lo que hago cuando no estoy de gira o de promo es trabajar mis nueve horicas al día. Y aunque es cierto que hay cinco minutos de inspiración que son algo divino y que es una locura cuando llega, también hay una parte grande que tiene que ver con el desarrollo, con el oficio.

-¿Es necesario mantener una cierta distancia con las canciones para que no le acaben dañando a uno?

-Componer no me daña, me divierte. Porque normalmente no sé lo que voy a escribir. Cuando lo hago para otro artista sí uso una parte más cerebral, cuando escribo para mí me descubro, me voy descubriendo. Quizá tenga algo de terapia, pero no es algo doloroso que necesite sacar fuera.

-Ha dicho que 'Dual' es el disco del que más satisfecho se siente. ¿Es algo que 'se tiene' que decir o qué le hace sentirse tan satisfecho?

-Totalmente, y espero poder decirte lo mismo del siguiente. Yo creo que es algo que tiene que ver con la evolución personal y con el momento en que te sientes. Cuando digo que 'Dual' es el mejor disco de mi vida, digo que, tanto musical como compositivamente, este es el máximo que puedo dar a día de hoy. Es una satisfacción pensar que he llegado hasta donde creo que podía llegar. Pero es que además en este disco se suman todas las variables que no tenía en cuenta.

-¿Como por ejemplo?

-Primero, imaginarme un disco de duetos, que ya me parecía algo difícil de conseguir; luego las experiencias personales y las lecciones vitales: todos los duetos, salvo el de Marco Mengoni, que fue imposible, se grabaron en el estudio con ellos. No fue aquello de cada cual graba donde puede y lo envía, esto se hizo hablando, mirándonos a la cara, tomando decisiones sobre la marcha. Algo muy enriquecedor para mí y muy generoso por parte de ellos.

-Ha incluido una canción en el último disco de Raphael. ¿Qué ha supuesto para vos?

-Para mí ha sido un honor gigante y quiero dejar claro que la canción la compuse con Alejandro Martínez [el pianista de Funambulista]. Raphael es alguien a quien admiramos tanto Alejandro como yo. La petición nos llega por parte de su hijo Manuel y solo que te lo propongan ya es algo de lo que sentirse orgulloso. Tener la posibilidad de tocar un poquito la historia de la música popular española es muy goloso. Quizá de la misma ilusión que nos hizo que nos la pidieran, esa canción la hicimos en dos o tres horas, vamos, de una sentá [ríe].

-¿Es Raphael un referente para usted? ¿De qué?

-A Raphael siempre lo he tenido en estima por las canciones que ha sabido elegir, por el trato que ha dado a los autores. Él es un intérprete, feliz de serlo y que hace crecer las canciones de algunos de los autores que forman parte de la historia de la música de este país. Fui a verlo al Palacio de los Deportes y me emocioné en la cola de entrada, viendo cómo es capaz de unir tantas generaciones. Además, es una persona generosa: el día que escuchó el máster, lo primero que hizo fue llamarnos a todos para agradecernos e invitarnos a su estudio.

-Ha pasado de la independencia, aproximadamente, a la multinacional. ¿Nota el cambio?

-Sí, lo noto porque se suma un grupo de gente preparada capaz de ver el proyecto desde fuera. La gente con la que he trabajado hasta ahora era muy buena, pero todos amigos, estaban demasiado implicados y había cosas que no éramos capaces de ver. Esa mirada objetiva nos ha sentado bien.

-Entradas agotadas desde hace dos meses. Murcia le quiere.

-Es una locura. Todavía lo pienso y flipo.