Rufus T. Firefly: «El azar no me parece algo fiable»

Diez años y cuatro álbumes han consolidado a Rufus T. Firefly como una de las bandas más personales y con mejor directo del panorama nacional independiente. La crítica valora bien su propuesta de evolución continua y sus seguidores mantienen una fidelidad incontestable, pero la actual 'festivalocracia' indie no cuenta entre sus mejores aliados. Seguramente porque su discurso intenso, progresivo, psicodélico y de calado emocional no combina bien con la barba hipster. El pasado 20 de enero se publicó su última entrega, el álbum 'Magnolia', cuya gira comienza justo esta noche en la Sala Musik de Murcia. Momento propicio para charlar con su líder, Víctor Cabezuelo.

RUFUS T. FIREFLY

MURCIA



Cuándo: Viernes 3, a las 23.00 horas.

Dónde: Sala Musik.

Cuánto: 10/13 euros.

Abre: Amago.

-¿El de hoy en Murcia es el concierto de estreno de la gira de presentación de 'Magnolia'? ¿Cuál es la emoción predominante justo ahora?

-Bueno, pues una ilusión tremenda, porque es un disco que hemos estado mucho tiempo trabajando en el estudio y en el local, cerca de un año y medio, y ver que de pronto todo se hace realidad, poder llevar una gira adelante y poder tocar las canciones en directo, que al fin y al cabo esa es la esencia de la música, nos ilusiona un montón. Estamos con muchísimas ganas de que todo arranque en Murcia.

-¿Tiene la sensación de haber marcado estilo en España? Hay grupos en los que creo detectar la huella de Rufus. Los murcianos Viva Suecia, por ejemplo.

-Qué guay, es muy bonito que me digas eso. De hecho creo que es lo más bonito que le puedes decir a un músico, que está creando un sonido. En el caso de Viva Suecia, que es un grupo que me flipa y que además somos muy amigos, la movida creo que viene más bien de que tenemos referentes comunes muy marcados. Y quizá de forma natural esos referentes nos salen, individualmente, y hace que tengamos muchas cosas en común.

-Partiendo de inicios un poco más grunge y alt-rock, el grupo ha ido evolucionando hacia postulados más 'prog' y complejos. ¿Está de acuerdo?

-Sí, estoy de acuerdo absolutamente. Crecimos en los 90, es la música que hemos mamado y con la que hemos aprendido a tocar. O sea, nosotros cuando empezamos a tocar directamente queríamos ser los Smashing Pumpkins, luego cuando aprendes a tocar te das cuenta que es absurdo porque solo puede haber unos Smashing Pumpkins y entonces empiezas a investigar, a ver aquello en lo que eres bueno, lo que se te da un poco peor, e intentas potenciar esos valores diferenciales. Y poco a poco vas encontrando tu sonido. Nosotros, en algún momento, tomamos el camino de hacer canciones progresivas, poco comerciales en el sentido musical de la palabra. Es un camino en el que nos encontramos muy a gusto porque creemos que es honesto.

-¿No resulta arriesgado?

-Hacemos la música que sentimos que tenemos que hacer, mientras esto siga pasando, nos parece guay. Es verdad que es un poco arriesgado porque no tenemos ni idea de adónde nos va a llevar esto, antes de sacar 'Magnolia' no sabíamos cómo iba a sonar este disco ni de qué iba a ir. Son cosas que van apareciendo solas, es como escucharnos a nosotros mismos y a ver qué nos contestamos.

-Sí, porque seguramente 'Magnolia' sea su disco más progresivo-psicodélico, incluso diría cósmico. 'Río Wolf' me trae a la mente a King Crimson.

-Sí, realmente tiene mucho que ver con eso. Con psicodelia, con rock de principios de los setenta y con toda esa cosa orgánica y muy libre que ocurrió en esa época. Queríamos coger ese espíritu y mezclarlo con algo más actual y que también nos flipa, como es la música electrónica, con sintetizadores muy actuales en plan Tame Impala o MGMT o cosas más electrónicas como Aparat. Intentar juntar muchos referentes dispares y pasarlo todo por nuestro filtro. El resultado es muy curioso, nosotros estamos muy contentos.

-Recuerdo una 'vieja' canción suya, 'Test de Voight-Kampff', en la que repetía: «la suerte no es una opción». Quizás algo puntual pero, ¿qué valor le concede al azar?

-En realidad, bastante poco. Es algo que ya teníamos muy claro desde el principio. Las cosas no vienen por casualidad y, si lo hacen, suelen ser muy poco estables. Yo prefiero estar 15 años trabajando en una base muy sólida y saber que eso no se va a derrumbar a la mínima, antes que hacer un camino rápido, tener la suerte de llegar el primero y luego caer. No, no veo muy fiable esto del azar. En algunos casos te ayudará, pero no me parece una buena base para construir nada.

-En sus canciones suele incluir referentes culturales. ¿Cuál es el motivo?

-El motivo es que no nos gusta ocultar de dónde venimos, de hecho queremos defenderlo. Digamos que si ha entrado algo bonito en tu vida, si algo te ha emocionado, preferimos compartirlo. Hay grupos que les dicen que se parecen a Radiohead y se molestan; en mi caso me parece todo un elogio, le doy las gracias. Porque a mí Radiohead me ha emocionado muchísimo, me flipa y creo que está entre las mejores bandas de toda la historia. De hecho en este disco hay una frase en una canción que dice: «eres la voz de Thom Yorke». Pues eso. Proteger esas referencias y darles el valor que para mí tienen. Me gusta que la gente sepa de dónde venimos.

-Leo que 'Magnolia' es un alegato en defensa del arte, el amor y la naturaleza, tres pilares básicos, o que debieran serlo, de la vida. ¿Lo son, en la práctica?

-Bueno, es muy fácil ver que cada vez menos. Por ejemplo, en cuanto a la naturaleza, si uno empieza a ver los programas de los partidos políticos, es algo que ni aparece. Me parece muy absurdo, es como gastar todo nuestro dinero en una televisión increíble para el salón y no darnos cuenta de que el techo está a punto de derrumbarse. Es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo. Y probablemente se caiga y no tendremos ni casa ni televisión. Como no empecemos a cuidar estos tres valores esenciales, que son lo mejor que tenemos como seres humanos, mal vamos.