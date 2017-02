«La duda es buena, si no te atenaza»

Su segundo álbum, escuetamente titulado '2', confirmó todas las expectativas, algo nada sencillo teniendo en cuenta que con su primera entrega, de título homónimo, León Benavente había disparado el indicador de los elogios hasta límites pocas veces vistos. Que si necesarios, que si renovadores del indierock español, que si el grupo que andábamos esperando.

LEÓN BENAVENTE

LORCA



Cuándo: Viernes 24, a las 21.00 horas.

Dónde: Teatro Guerra.

Cuánto: 15/18 euros.

Todo cierto y si cabe aumentado dada su condición de mejor banda nacional en directo, de ahí que el hecho de mantener tanto intensidad como inspiración, compromiso, actitud e impacto, dentro de un discurso crítico -entre la poesía existencial y la crónica social-, confirmó al cuarteto integrado por Abraham Boba, Luis Rodríguez, Edu Baos y el sensacional baterista murciano César Verdú, como la joya de la corona de la no-república independiente. Entregados a una gira sin final, ya tienen lista su próxima referencia discográfica, un nuevo EP de cuatro canciones que verá la luz en poco tiempo. Pero antes, esta misma noche, actúan en Lorca, así que procede telefonear a su cantante y teclista, Abraham Boba.

-¿Es aceptable decir que, desde postulados rock, León Benavente hace crónica social?

-No somos partidarios de las etiquetas demasiado cerradas o concretas. En las canciones hablamos de lo que nos pasa cada día a cuatro personas como nosotros y eso engloba tanto el momento social y político como las relaciones con los demás. Preferimos, desde una voz crítica, referirnos a determinados temas pero no solo como una crónica social.

-Y en ese caso, ¿es sencillo mantener la alegría echando un vistazo alrededor?

-Bueno, no sé, yo más que de alegría hablaría de mantener un poco de esperanza, al menos. Nosotros lo que intentamos es no permanecer quietos, no estar parados. Y, desde nuestro trabajo, cuestionarnos lo que pasa en nuestro día a día. Ese es nuestro cometido.

-En 'Gloria', quizá la mejor canción de '2', habla de mirarse al espejo y no reconocerse. ¿Es algo que nos puede ocurrir a todos?

-Sí, me temo que es algo que nos puede ocurrir. Precisamente esa canción va sobre un personaje con el que, supongo, no nos gusta sentir demasiada empatía, pero muchos de los caracteres de esa persona los podemos reconocer en nosotros mismos llegado el momento. Mucha gente se ha sentido así en algún momento.

-¿Tiene algún talismán, asideros o puntos base a los que recurrir cuando el camino amenaza desorientación?

-¿Te refieres en cuanto a la creación?

-Sí. O como referentes, también. Uno mío infalible es 'London calling', el disco de The Clash. Mi casa, teléfono... Ya sabe.

-Claro, en el fondo la creación tiene mucho que ver con los referentes, conscientes o inconscientes. Nosotros nunca hablamos sobre referentes concretos, porque cuando empezamos el grupo tampoco lo hicimos en ningún momento. Cada uno ha asimilado la música que lleva escuchando toda su vida, ha asimilado la música que ha ido tocando durante muchos años y al final eso se acaba filtrando y acaba en algo nuevo, que es la personalidad de este grupo. Utilizar todo lo que llevamos escuchado y tocado, pero también intentar buscar nuevos caminos, esa es la clave.

-El álbum '2' confirmó las mejores expectativas depositadas en León Benavente. Y entonces llega la maldita pregunta: ¿Y ahora qué?

-[Ríe] Nosotros estamos pensando y trabajando continuamente. Lo último que hemos hecho, a finales de año, ha sido grabar unas canciones, que se podrían considerar como complementarias al disco y que van a salir publicadas en un EP [de cuatro canciones]. Ahora estamos centrados en la gira, tenemos muchos conciertos, y ahí estamos. Lo mismo que pasó en la transición entre el primer y segundo disco [entonces publicaron el EP 'Todos contra todos']. También en los conciertos vamos generando ideas para cuando nos pongamos a trabajar en el siguiente.

-¿Le parecería acertado si escribo que León Benavente han sido los renovadores del rock español?

-Bueno, son palabras demasiado grandes, creo, y tampoco ha sido nunca nuestra intención. Nosotros tratamos de hacer canciones que nos gusten y luego ya donde nos sitúe el público, bienvenido será. También es que todo esto... pues entra dentro de ese tema de la comparación, de a ver quién lo hace mejor y todo eso, algo que a nosotros nunca nos ha interesado. Por ejemplo, lo de aparecer en las listas [de lo mejor del año] se agradece mucho, porque obviamente se trata de un reconocimiento, pero no nos lo tomamos como un asunto de mejores o peores que nadie. Nosotros hacemos nuestro trabajo.

-En un mundo en el que todo se vende, en el que de hecho la compra-venta parece ser el motor que todo lo mueve, ¿nos quedan otras opciones más allá de hacernos un tatuaje con un código de barras?

-[Ríe] Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que quedan opciones para intentar sobrevivir a todo lo que no nos gusta. Y en el fondo, pues lidiar con el día a día e inventarnos también nuestro propio mundo para poder seguir tirando. Yo al menos es lo que hago, pero tampoco estoy para dar consejos a nadie.

-¿Realmente piensa, como apunta en una canción, que tenemos el país que nos merecemos?

-Bueno, es una frase que he pensado y compartido más de una vez. Pero volvemos a lo mismo de antes: el de 'Gloria' es un personaje bastante desagradable, pero en el que yo mismo me he visto reflejado alguna vez.

-¿La revolución, en caso de ser posible, debe ser antes personal o social?

-Creo que las dos son necesarias y que la una es imposible sin la otra.

-¿Cómo fue lo de trabajar con Bunbury, fue idea suya?

-Bueno, fue una idea de los cuatro. [Abraham Boba insiste en huir del personalismo, en incidir en el concepto de unidad como grupo]. En una gira que hicimos por México, antes del segundo disco, surgió la posibilidad de ir a un estudio a grabar un tema. Teníamos esta canción, que sabíamos que no la íbamos a incluir en el disco pero que nos apetecía grabar, y eso hicimos. Luego a posteriori surgió la posibilidad de que la cantase Enrique y él se prestó amablemente.

-El de las colaboraciones es un asunto en el que León Benavente no suele recrearse demasiado.

-No. Nosotros cuando hemos pedido colaboraciones, en ningún caso ha sido porque fuese un nombre que poner en los créditos, nosotros llamamos a gente porque creemos que pueden llevar esas canciones a un lugar distinto al que están y al que tienen que llegar. Esto nos ha pasado con todas las colaboraciones realizadas, las del primer disco, las del segundo y esta también.

-Oiga, ¿cómo se lleva con la duda? ¿Es un tipo de grandes certezas?

-No, no... Yo dudo, como todo el mundo. Creo de hecho que la duda es necesaria, que está muy bien, pero siempre y cuando no te inmovilice y no te permita continuar.

-Vamos que nos vamos. ¿Un grupo español reivindicable en cuyo homenaje aceptarían participar?

-Lagartija Nick.