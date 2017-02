Sabor con salero

Que la sal de mesa, la refinada, no es lo más saludable del mundo por los procesos de lavado y molienda a la que es sometida, no es algo nuevo. La sal no es barata. Digo la sal buena, la de una calidad como la que envasa Soso Factory en sus impecables huevos de colores que desde esta Navidad podemos encontrar en el centro comercial Nueva Condomina (Murcia).

SOSO

MURCIA



Dónde: Centro Comercial Nueva Condomina.

Teléfono: 968 812 274.

Precio: 100 gramos de sal desde 6,90 euros.

Horario: De 10.00 a 22.00 horas (con horario del centro comercial).

Aunque las ventas de esta sal se extienden a toda Europa, Sudamérica y Australia, por ejemplo, la nueva tienda de Soso ofrece más de ciento cincuenta referencias de sales, más de un centenar de tés y la misma medida de esencias de sabores para utilizar en la cocina.

Respecto a las sales, las hay de tantos sabores como colores. De hecho, dentro de poco sale una con sabor USA, a base de ahumado y barbacoa, y un poco después lanzarán una flor de sal de caviar en el afán de seguir sorprendiendo al comensal.

La sal procede del Mediterráneo y se trata de la primera capa de sal que genera el viento en el mar, sin tratar y sin lavar, ya que el tratamiento es simplemente de limpieza. «Es como la flor del melocotón. Es tan delicada que toda su extracción se hace a mano», afirma José Ros, propietario del producto.

En el centro de la tienda tienen dispuestas una buena cantidad de especias como en los bazares turcos o marroquíes, a modo de pirámides de colores y aromas. Aunque quizás, la parte más novedosa de la tienda sea la de las esencias de sabores, ideales para condimentar bebidas y platos elaborados, o simplemente para perfumar vajillas y soportes de presentación en los locales de hostelería. Una gotita y aroma para toda la sala.

Soso lleva años decorando nuestras cocinas y sazonando nuestros platos con los matices de sabor que más nos gustan; ahora, además, perfuman con esencias nunca vistas en el mercado de la hostelería. A ver qué tal.