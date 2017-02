Cinco planes de última hora para San Valentín

Nos ha vuelto a pillar el toro. Este martes es San Valentín y no hemos comprado ni preparado nada especial para nuestra pareja. Pero no hay motivo alguno de preocupación, porque 'La Verdad' te trae cinco ideas para pasar un día de los enamorados diferente y hacer sentir súper especial a tu media naranja.

El plan relax

No tenemos por qué celebrar San Valentín este martes. Podemos dejarlo para el fin de semana, siempre y cuando tengamos en nuestro poder uno de los cupones que ha puesto en marcha La Manga Club y que incluye un circuito de spa de dos horas, un masaje de 30 minutos, sauna, sala de vapor y menú burguer gourmet para acabar la noche. ¡Todo eso por menos de 50 euros! No podrás negar que es un regalo súper chulo. Además, como envoltorio solo necesitas un sobre de papel para meter el cupón y listo. Eso sí, cúrratelo un poco y escríbele al menos una frase bonita en el dorso.

El plan gourmet

¿A tu pareja le encanta probar nuevos sabores? Entonces seguro que no fallas llevándola de comida o cena al restaurante Paras Indian Food, en Los Belones. Sorpréndela pasando un día en la playa, lejos de las aglomeraciones veraniegas y disfrutando del dulce sol que promete el tiempo para estos días. Es la opción ideal para aquellos que necesitan desconectar de la rutina y pasar un San Valentín con los pies en la tierra, o mejor dicho, ¡en la arena!

El plan urbanita

Si por el contrario, tu pareja es de las que prefiere el tumulto de la gran ciudad y además es una fanática del arte en todas sus versiones, no puedes dejar pasar esta oportunidad: dos noches en un hotel de cuatro estrellas en Madrid más entrada a la feria de arte contemporáneo Arco, ¡por 75 euros! Eso sí, lo único que tendrás que decirle es que tiene que esperar para recibir su regalo a la celebración de la feria: el último fin de semana de febrero.

El plan divertido

Porque no hay mejor manera de celebrar el amor que riendo, te proponemos una noche de risa asegurada con Luis Álvaro y David Navarro. Los comediantes vienen a sembrar su humor en la Región. La cita será el próximo marzo en la Sala REM de Murcia y la entrada va a costarte nada más que siete euros. Sí, siete. Por eso te aconsejamos que estires un poco el bolsillo: te llevas a tu media naranja a cenar este martes y, cuando llegue el postre, ¡sorpresa! Le das las entradas.

El plan redondo

Y para acabar, un plan que no podrás rechazar bajo ningún concepto: tarde de relax en spa con opción a masaje, una noche de hotel, desayuno con vistas al mar, paseo por San Pedro del Pinatar y un suculento arroz con bogavante para comer al día siguiente. Fantástico, ¿verdad? Y ojo al dato, porque todo esto solo te costará menos de 40 euros por persona. ¡Quien no se escapa por San Valentín es porque no quiere!