«Uno debe seguir sus instintos»

Con su segundo álbum, 'Kuve 3.0', parece haber llegado el momento de la confirmación de la banda madrileña liderada por la murciana Maryan Frutos. Un disco versátil, inspirado y que muestra a una formación ampliada y mejorada con respecto a anteriores entregas, siempre al servicio de unas canciones ahora más fornidas y con guitarras de filiación (indie) rock, sin menoscabo de su importante componente electrónico. Mañana sábado lo presentan en Murcia. Me cojo el AVE. Uy, no...

KUVE

MURCIA



Cuándo: Sábado 11, a las 22.30 horas.

Dónde: Sala 12&Medio.

Cuánto: 15 euros.

Abre: Eliana Poveda.

-'Kuve 3.0' es un álbum más rock que el previo. ¿Por qué?

-Quería un cambio con respecto a lo anterior, era algo que tenía claro. El giro quería que llevara a Kuve hacia algo más potente, lucir más la voz y que cada tema tuviera elementos diferentes pero en su justa medida y así fue. He tenido tiempo para ir pensando hacia dónde quería dirigir este segundo trabajo y creo que el cambio ha sido para mejor y que hay una evolución en los temas a todos los niveles: instrumental, letras, melodías...

-La elección del equipo de producción, Rams & Martí, Ramiro Nieto (The Right Ons) y Martí Perarnau (Mucho), ya hacía presagiar un sonido más robusto, menos suave. ¿Satisfecha?

-Rams y Martí son el tándem perfecto, justo lo que necesitaba para esta etapa de Kuve, porque los dos aportan cosas distintas y al unirlas producen una explosión bonita y brutal. Me gusta su manera de trabajar. Se vinieron al local y le dimos forma a los temas antes de meternos al estudio. Una vez allí, entre la banda y ellos, formamos un equipo potente e hicimos un trabajo con el que he quedado muy satisfecha.

-Es su segundo álbum y se llama 'Kuve 3.0'. ¡A la hoguera la matemática!

-[Ríe] Bueno, es una nueva versión de Kuve, nada que ver con la matemática, la informática o el mundo 2.0. Es un 3.0 porque siempre me dio buena suerte el número tres y de ahí creé una versión de mí misma y de mi proyecto. Es algo directo, me gusta como concepto para este momento.

-Ha financiado el disco mediante 'crowdfunding' y lo ha conseguido con solvencia. ¿Tenía confianza en la respuesta positiva?

-Pues la verdad es que tenía mucha incertidumbre, no sabía qué iba a pasar y al final en 24 horas teníamos el 70% de lo que habíamos pedido y en una semana ya superábamos la cifra. Algo bestial para los tiempos que corren y, sobre todo, para una banda emergente que no tiene miles de seguidores. La gente respondió muy bien y en realidad no se me ocurre mejor forma de comenzar con esta nueva etapa. Ahora los mecenas también son parte de este nuevo camino de Kuve.

-El eclecticismo formal es un aspecto que todos parecen destacar en 'Kuve 3'. ¿También Maryan? ¿Era algo premeditado?

-Sí, yo lo destaco también y es algo que buscaba, pero dentro de una coherencia que también pretendíamos lograr. Hay temas diferentes en el disco aunque creo que están unidos por elementos. Quizás al final lo que ocurre es que se pueden agrupar en temas más cañeros y guitarreros (como 'La conquista', 'El pacto', '3.0', 'Escuadrones ludópatas', 'La hermandad de las diosas griegas'), temas con sintetizadores más ochenteros ('En la cumbre', 'Choque') y temas con la voz y el piano como protagonistas ('Cometas, playas desiertas', 'Soberana', 'Comedia satírica'). El disco es un viaje en el que vas pasando por distintos paisajes y cada uno de ellos tiene algo especial.

-Son ya siete años residiendo en Madrid. ¿Se arrepiente de algo?

-No me arrepiento para nada de haber venido a Madrid y comenzar con el proyecto personal más importante de mi vida. Creo en el destino y en que debía estar aquí para que todo fluyera de esta forma. Voy paso a paso y, evidentemente, muchas veces me gustaría partirme en dos porque me encanta Murcia. Pero también es cierto que ahora necesito estar aquí, me queda mucho trabajo por delante.

-Tengo entendido que el condicional no es su tiempo verbal favorito. Para Maryan Frutos, ¿más vale ciento volando que pájaro en mano?

-[Ríe] Lo que nunca he querido es quedarme con la incertidumbre de qué habría pasado si no hubiera hecho esto, creo que a todos nos pasa, ¿no? Yo lo evito, si es algo que realmente me apetece hacer. Creo que uno debe seguir sus instintos y que si te hacen la típica pregunta de '¿qué harías si fueras rico?' puedas responder: «Lo mismo pero con más dinero». Ese es mi caso y me encanta pensar en ello muy fuerte cuando veo que algo no sale como me imaginaba, porque sí, en este mundo no todo es un camino de rosas, pero las recompensas por el trabajo valen por cien mil.

-¿Qué ha sido lo más bonito, y también lo más duro, que se ha encontrado en este veleidoso mundo de la música?

-Lo más bonito son todos y cada uno de los procesos que hay en esto de hacer música, maquetar los temas, ver cómo crecen en el estudio, llevarlos al directo y disfrutar del trabajo hecho, que la gente haga suya esa canción que un día tú compusiste en casa cuando estabas inspirado por una historia que te había ocurrido en esos días. Lo más duro, en mi caso, es la inversión que una banda emergente tiene que hacer para salir adelante y la inestabilidad que esto te crea, ya que a veces no puedes sacar todos los conciertos que querrías, pero siempre se sale hacia adelante y al final vas compensado. Es un camino largo y duro pero a la vez gratificante y mágico.

-Tengo la sensación de que debe ser usted una persona un tanto testaruda. ¿Me equivoco?

-¡Sí, lo soy y mucho! A veces lo de ser testaruda es bueno y a veces no tanto, pero en realidad para dedicarse a esto hay que ser un poco así. Me gusta que los planes salgan bien y me gusta pensar en algo y llevarlo a cabo sea como sea. Hay momentos duros, para qué mentir, pero lo cierto es que la ilusión que se crea puede con muchas cosas.

-También muy positiva. ¿Tener tendencia a ver el vaso medio lleno es una ventaja o una autodefensa?

-Es una ventaja, sin duda. Hay que ser positivo y pensar bien fuerte en lo que uno quiere, visualizarse. No soy ningún libro de autoayuda [suelta una carcajada] pero para dedicarse a algo relacionado con el arte, es mejor que tengas esta actitud. Si eres negativo y lo ves todo negro, a la primera de cambio tirarás la toalla, fijo.

-Si no le pregunto por su hermano Sean (Second), los fans me fulminan. ¿Siguen manteniendo una relación tan buena como siempre?

-O mejor. Mi hermano es mi amigo, mi equipo, mi compañero y nos ayudamos mucho el uno al otro. Nadie va a ser más sincero que nosotros dando opiniones y ya que tenemos la suerte de compartir esto, lo aprovechamos al máximo. Tenemos un carácter parecido y eso nos une mucho también. Es alguien esencial en mi vida.