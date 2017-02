«Ahora la gente toca mejor pero dice menos»

Veinte años no son nada, dice la canción. Pero como fue en 1987 cuando vio la luz 'Fuzz Face' y además esto no va de tango sino de rock and roll, lo cambio a treinta y me quedo tan ancho. ¿Algún problema? Pues eso, que hablamos de Sex Museum, la madre que parió el garage-rock en este país y el padre de todos los flequillos y chupas de cuero con calaveras del entonces ardiente -y musicalmente influyente- barrio madrileño de Malasaña. Noy voy a contar su historia, porque no me da la gana y porque para eso está la wikipedia, pero sí te diré que han decidido celebrar su gira de aniversario y que mañana lo hacen en Murcia. Conoces a Fernando Pardo -Los Coronas, Corizonas-, pero si no, ya te lo presento yo. Qué pasa Fernando, aquí unos amigos.

-Treinta años, que se dice pronto. ¿Cómo valora la trayectoria de Sex Museum?

-Como divertida y edificante, una lección vital bien disfrutada. Ha sido una aventura interesante, una buena forma de descubrir el mundo y de ponerte a prueba para saber lo que realmente vales. No nos arrepentimos de casi nada de lo que hemos hecho, algunas cosas nos gustan más que otras, pero pensamos que todo ha valido la pena, los grandes logros y las grandes cagadas, al final todo suma. Eso sí, los 30 años han pasado volando.

-Cuando montaron la banda, ¿eran conscientes de que estaban tomando una decisión vital definitiva?

-Al principio no, pero poco después, a finales de los 80, nos dimos cuenta de que se podía vivir así y que había un hueco para nosotros. Cuando empezamos a tocar por Europa descubrimos una realidad alternativa, fuera de las listas de éxitos y de las discográficas al viejo estilo, en la que encajábamos perfectamente. Decidimos hacer las cosas a nuestra manera, sacar nuestros discos nosotros mismos o con discográficas independientes y evitar la radio y la prensa convencionales.

-¿Una vez se empieza a transitar ese camino, ya no hay marcha atrás?

-No, no la hay. Es una vida lejos de convenciones, en la que te sientes protegido del mundo exterior y piensas que no vale la pena vivir de otra manera. También he de decir que hay que estar un poco chiflado para vivir así y disfrutarlo, hay que tener mucha seguridad en uno mismo y ser poco influenciable por lo que te rodea. También ayuda si eres de los que piensa que casi todo el mundo es gilipollas.

-¿Y cómo aprecia la situación del rock en la actualidad, han cambiado mucho las cosas?

-Todo ha cambiado enormemente. Por fuera puede parecer lo mismo, pero ahora no hay nada dentro, es una escena hueca. El rock hoy es como un muerto viviente que vive de la constante repetición de esquemas, sonidos y estilos. Parece un libro que ya está escrito, en el que las reglas y las normas son sagradas y cuya máxima final es que hay que 'hacer las cosas bien'. Esto quiere decir que ya no hay espacio para la locura, el riesgo, el vértigo, para cagarla y aprender, para contradecirte, equivocarte y, de casualidad, descubrir un camino mejor. Ahora es todo demasiado conservador.

-¿Qué fue, entonces, del creador excéntrico y genial capaz de alterar los cauces de la música?

-Que ya no hay lugar para él, ni en el rock ni en la música en general. El rock es hoy un asunto de recreadores, de músicos que tocan bien pero que tienen tanto respeto a los grandes del género y a lo anteriormente hecho que ya no arriesgan. Esa es la gran diferencia, ahora la gente toca mejor pero dice menos. El rock ha perdido el sexo, la excitación, el peligro, la capacidad de hacer daño. Es triste decirlo, pero el rock se ha vuelto previsible.

-En alguna ocasión me ha confesado que no se sienten bandera de nada ni de nadie. Pero lo cierto es que, para muchos, Sex Museum es un claro ejemplo de actitud y coherencia.

-Sex Museum es un caso de egoísmo extremo. Decidimos que queríamos dedicarnos a la música, descubrimos que el panorama musical de los 80 no nos gustaba y empezamos a crear una escena donde movernos. Algo molón, donde pudiéramos tocar todo el año y donde encontráramos gente como nosotros: fans de la música más retorcida e intensa, misántropos, desubicados, autistas funcionales, amantes del 'hazlo tú mismo'. Pero según tomó forma la escena garagera de los 80, empezaron las reglas y nos apartamos para continuar el camino a nuestro aire. Solo nos gustan nuestras propias normas.

-¿Pero asumen o no ese rol de, digamos, emblema de coherencia rock?

-Ser el emblema de algo o alguien en una responsabilidad muy grande que te obliga y finalmente te acaba esclavizando a la gente que te sigue. Nosotros somos un buen grupo para ver en directo pero, aparte de eso, no queremos significar mucho más. Valoramos mucho más la libertad y el camino que hemos seguido para mantenerla, eso es lo que nos ha dado coherencia.

-¿Internet y el acceso rápido y directo a todo facilita la información o la confusión? ¿Cómo le explicamos a un chaval de 16 años que el punteo distorsionado del guitarrista de Alejandro Sanz puede estar mejor o peor, pero que no es rock?

-Mejor no explicar nada, que siga feliz en su mundo de 'selfies' y redes sociales. El rock ha perdido su significado original, se ha convertido en un conjunto de clichés: los cuernos, las cazadoras de cuero, los punteos épicos... Para un chaval de 16 años el rock no significa lo que significaba para su padre, es así, este es otro mundo, son otros tiempos y todo se ha domesticado para poder convertirlo en un bien de consumo al alcance de cualquiera. Hay que salirse demasiado del camino para poder vivir el rock como lo hacían Little Richard, Chuck Berry o Jerry Lee Lewis. Es más fácil identificar el rock con Bon Jovi o con los punteos del guitarrista de Alejandro Sanz.